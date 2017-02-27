мб - 28.11.
що буде через 5 хвилин-не ручаюсь -ЕСЛИ ШО
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:04
МБ 28,05 ( +6 коп) / 28,11 ( +9 коп от закрытия вчера )
Живите своим умом!
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нічо не буде, будуть захищати 28 поки...
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:14
Евро, несмотря на плохие прогнозы для него, растет и растет. Вчера брал в обменке 30.25, сегодня 30.60
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:15
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:26
А что может быть, если МБ в виртуальном режиме, с копеечными оборотами. Как в октябре 2014. Банки деньги не выдают, но курс пока стабилен на табло..
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:28
Понял из этого, что:
-ремонт дорог скоро ужмут
-возможно "птичку" (Беню) будет жалко"
-денег МВФ даже в удвоенном размере хватит разве что на спецпалаты для "Куршевелевцев"
-о реструктуризации долгов - ни слова,а значит экономический песец будет приближаться
и народ таки попытается "обчистить" банки
-пора им задумываться вводить "надзвичайный стан" не по вирусу, а в экономике
(Только они об этом еще не подозревают, возможно знаний не хватает)
-землю они все еще вопринимают как "оленя из мультфильма золотое копытце",
но ,"бунт на корабле" и голосов не хватает
- и да, похоже окончательно накрылся классный проект -раздать каждой училке по четыре штуки баксов в месяц
-ну и еще, похоже, так и не дошло - карантин по ЕСовскому сценарию отличная штука в их головах, только почему то ни одна голова нет подумала о том,
что финансовой подушки безопасности такой как само ЕС,
такой как само почти любое европейское государство,
такой как кошелек среднего европейца -
у средних украинцев даже в фантазиях не возникает, а не то,что реально в кошельке.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 26 бер, 2020 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:28
НБУ уже давно ничего не защищает, только сглаживает//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
потому что сюжет на ТВ показали про Зоомагазин, на который штраф выписали
А с местами в транспорте лажа вышла потому, что те. кто писал распоряжение, в этом транспорте никогда не ездили
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:30
Цікава стаття від польських колег. Приблизно п'ята частина всіх українських заробітчан, що працювали на польських будовах, вирішили повернутися в Україну. Можливо, тому що не мають офіційної страховки і воліють, нехай в жахливих умовах лікуватися вдома, ніж опинитися з запаленням легень на вулиці?
Тим часом поляки чекають стагнації будівельної галузі і великої кількості заморожених поектів.
"The lobby said about 20% of the construction industry’s Ukrainian workers already went home and won’t come back until borders are reopened -- which could take months. By some estimates, 2 million Ukrainians work in Poland -- traditionally one of the continent’s biggest exporters of labor to western Europe."
Живите своим умом!
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