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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4779478047814782>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 380
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
175
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:01

мб - 28.11.
що буде через 5 хвилин-не ручаюсь -ЕСЛИ ШО :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:04

МБ 28,05 ( +6 коп) / 28,11 ( +9 коп от закрытия вчера )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нічо не буде, будуть захищати 28 поки...
twin
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:14

Евро, несмотря на плохие прогнозы для него, растет и растет. Вчера брал в обменке 30.25, сегодня 30.60
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:15

  twin написав:Нічо не буде, будуть захищати 28 поки...

может пора защищать другие уровни.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:26

  twin написав:Нічо не буде, будуть захищати 28 поки...


А что может быть, если МБ в виртуальном режиме, с копеечными оборотами. Как в октябре 2014. :) Банки деньги не выдают, но курс пока стабилен на табло..
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:28

  varlo написав:https://www.depo.ua/ukr/politics/koronavirusniy-performans-za-shcho-golosuvatimut-deputati-u-zakhisnikh-kostyumakh-202003261138185
Коронавірус, банки, землі і Ситник: Для чого Зеленський збирає Раду в суботу



Понял из этого, что:

-ремонт дорог скоро ужмут

-возможно "птичку" (Беню) будет жалко"

-денег МВФ даже в удвоенном размере хватит разве что на спецпалаты для "Куршевелевцев"

-о реструктуризации долгов - ни слова,а значит экономический песец будет приближаться
и народ таки попытается "обчистить" банки

-пора им задумываться вводить "надзвичайный стан" не по вирусу, а в экономике
(Только они об этом еще не подозревают, возможно знаний не хватает)

-землю они все еще вопринимают как "оленя из мультфильма золотое копытце",
но ,"бунт на корабле" и голосов не хватает

- и да, похоже окончательно накрылся классный проект -раздать каждой училке по четыре штуки баксов в месяц

-ну и еще, похоже, так и не дошло - карантин по ЕСовскому сценарию отличная штука в их головах, только почему то ни одна голова нет подумала о том,

что финансовой подушки безопасности такой как само ЕС,

такой как само почти любое европейское государство,

такой как кошелек среднего европейца -

у средних украинцев даже в фантазиях не возникает, а не то,что реально в кошельке.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 26 бер, 2020 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:28

  twin написав:Нічо не буде, будуть захищати 28 поки...
НБУ уже давно ничего не защищает, только сглаживает//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Да читал, что у кого -то там наверху - то ли совесть,то ли банально ум проснулся и они включили зоомагазинчики в исключения по торговле.
потому что сюжет на ТВ показали про Зоомагазин, на который штраф выписали
А с местами в транспорте лажа вышла потому, что те. кто писал распоряжение, в этом транспорте никогда не ездили
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:30

Цікава стаття від польських колег. Приблизно п'ята частина всіх українських заробітчан, що працювали на польських будовах, вирішили повернутися в Україну. Можливо, тому що не мають офіційної страховки і воліють, нехай в жахливих умовах лікуватися вдома, ніж опинитися з запаленням легень на вулиці?

Тим часом поляки чекають стагнації будівельної галузі і великої кількості заморожених поектів.

"The lobby said about 20% of the construction industry’s Ukrainian workers already went home and won’t come back until borders are reopened -- which could take months. By some estimates, 2 million Ukrainians work in Poland -- traditionally one of the continent’s biggest exporters of labor to western Europe."
https://www.bloomberg.com/news/articles ... MG6Q6rhlj4
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