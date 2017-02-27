Додано: Чет 26 бер, 2020 10:28

varlo написав: https://www.depo.ua/ukr/politics/koronavirusniy-performans-za-shcho-golosuvatimut-deputati-u-zakhisnikh-kostyumakh-202003261138185

Коронавірус, банки, землі і Ситник: Для чого Зеленський збирає Раду в суботу Коронавірус, банки, землі і Ситник: Для чого Зеленський збирає Раду в суботу

Понял из этого, что:-ремонт дорог скоро ужмут-возможно "птичку" (Беню) будет жалко"-денег МВФ даже в удвоенном размере хватит разве что на спецпалаты для "Куршевелевцев"-о реструктуризации долгов - ни слова,а значит экономический песец будет приближатьсяи народ таки попытается "обчистить" банки-пора им задумываться вводить "надзвичайный стан" не по вирусу, а в экономике(Только они об этом еще не подозревают, возможно знаний не хватает)-землю они все еще вопринимают как "оленя из мультфильма золотое копытце",но ,"бунт на корабле" и голосов не хватает- и да, похоже окончательно накрылся классный проект -раздать каждой училке по четыре штуки баксов в месяц-ну и еще, похоже, так и не дошло - карантин по ЕСовскому сценарию отличная штука в их головах, только почему то ни одна голова нет подумала о том,что финансовой подушки безопасности такой как само ЕС,такой как само почти любое европейское государство,такой как кошелек среднего европейца -у средних украинцев даже в фантазиях не возникает, а не то,что реально в кошельке.