Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором предлагает сократить доходы госбюджета на 115 млрд грн и увеличить расходы на 96 млрд грн, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Об этом Гончаренко написал в своем телеграм-канале, передает БизнесЦензор.
"Среди прочего они предлагают: 1. Уменьшить доходы ГБ на 115 млрд грн. 2. Увеличить расходы на 96 млрд грн. 3. Соответственно дефицит ГБ увеличится на 202 млрд грн, или почти в четыре раза! 4. Как покрытие дефицита - увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн (скорее всего речь идет о скрытой эмиссии) и внешние на 131 млрд грн", - сообщает Гончаренко.
Гончаренко сообщает, что предлагает обнулить финансирование местных выборов-2020.
"Также Кабмин предлагает уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд грн, прекратить финансирование Украинского культурного фонда", - написал он.
Текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.
Госбюджет на 2020 год в существующей редакции определяет доходы в размере 1,095 трлн грн, в том числе по общему фонду - 975 млрд грн, расходы - 1,182 трлн грн и 1,052 трлн грн соответственно.
По словам Гончаренко, предлагаемый законопроект также предусматривает создание стабилизационного фонда в размере 124 млрд грн.
"Создать в госбюджете стабилизационный фонд в 124 млрд грн, который будет распределяться Кабмином практически в ручном режиме", - написал Гончаренко.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184444
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25.03.2020 17:30
ВО
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