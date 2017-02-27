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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4779478047814782

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 380
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
175
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:НБУ вчера продал 130 млн наличных долларов 11 банкам. Выкупили весь предложенный объем.

До відділень долари поки що не доїхали.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:40

  Proofy написав:Евро, несмотря на плохие прогнозы для него, растет и растет. Вчера брал в обменке 30.25, сегодня 30.60


вместо долларов банк предлагает забрать в евро

можете у меня купить по 30,50 :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:42

  ricardo написав:
  zzzzzz написав:НБУ вчера продал 130 млн наличных долларов 11 банкам. Выкупили весь предложенный объем.

До відділень долари поки що не доїхали.


там столько vip клиентов, что плебсу можно даже не мечтать
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:43

  prodigy написав:
  Proofy написав:Евро, несмотря на плохие прогнозы для него, растет и растет. Вчера брал в обменке 30.25, сегодня 30.60


вместо долларов банк предлагает забрать в евро

можете у меня купить по 30,50 :mrgreen:


странно банк - предлагает??? :shock:
хорошо, что еще на фонд предлагает :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:45

  asti написав:
  twin написав:Нічо не буде, будуть захищати 28 поки...
НБУ уже давно ничего не защищает, только сглаживает//)

Слабое утешение.
musienko051
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:45

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором предлагает сократить доходы госбюджета на 115 млрд грн и увеличить расходы на 96 млрд грн, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Об этом Гончаренко написал в своем телеграм-канале, передает БизнесЦензор.

"Среди прочего они предлагают: 1. Уменьшить доходы ГБ на 115 млрд грн. 2. Увеличить расходы на 96 млрд грн. 3. Соответственно дефицит ГБ увеличится на 202 млрд грн, или почти в четыре раза! 4. Как покрытие дефицита - увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн (скорее всего речь идет о скрытой эмиссии) и внешние на 131 млрд грн", - сообщает Гончаренко.

Гончаренко сообщает, что предлагает обнулить финансирование местных выборов-2020.

"Также Кабмин предлагает уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд грн, прекратить финансирование Украинского культурного фонда", - написал он.

Текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.

Госбюджет на 2020 год в существующей редакции определяет доходы в размере 1,095 трлн грн, в том числе по общему фонду - 975 млрд грн, расходы - 1,182 трлн грн и 1,052 трлн грн соответственно.

По словам Гончаренко, предлагаемый законопроект также предусматривает создание стабилизационного фонда в размере 124 млрд грн.

"Создать в госбюджете стабилизационный фонд в 124 млрд грн, который будет распределяться Кабмином практически в ручном режиме", - написал Гончаренко.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184444
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:54

Депозиты населения в долларовом эквиваленте.

Остатки на конец месяца. млрд.долларов
декабрь - 9,608
январь - 9,684
февраль - 9,744

Примерно 30% на счетах до востребования.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:54

  prodigy написав:
  Proofy написав:Евро, несмотря на плохие прогнозы для него, растет и растет. Вчера брал в обменке 30.25, сегодня 30.60


вместо долларов банк предлагает забрать в евро

можете у меня купить по 30,50 :mrgreen:
альфа предлагает?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:02

  zzzzzz написав:Депозиты населения в долларовом эквиваленте.

Остатки на конец месяца. млрд.долларов
декабрь - 9,608
январь - 9,684
февраль - 9,744

Примерно 30% на счетах до востребования.

Скільки там в мвф хочуть 5 і 5 :lol:
twin
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:03

Курси на зараз - майже все зелене


Вітаюсь совсіма.

11:00
Зображення
Підросли по доляру крпійок на 5-10, по євро на 15-25.
Хмельницький даних не дав.

25.03.2020 17:30
Зображення

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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