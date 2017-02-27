Proofy написав:
опять кабанчики набежали
слейте в конце концов всю валюту, 25 не за горами.
Ну, 25 скорее всего будет в середине/конце лета, долго ждать пока)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:50
Ну, 25 скорее всего будет в середине/конце лета, долго ждать пока)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:50
kwon Тот Гончарук, что назвал себя профаном в экономике?.Помнится Арбузов из России еще года два вещал
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:50
И что мне это даст? Зачем покупать по 28, растолкуете?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У нас большинство поставщиков из Европы закрыты полностью или работают вполсилы. Где-то зависли предоплаты - есть риски просрочки 90 дней и попасть под валютный контроль. В целом, с учетом депрессии на внутреннем рынке, сократили импорт примерно вдвое с дальнейшим негативным прогнозом.
Думаю, через недели две обороты межбанка просядут минимум вполовину и покупать валюту останутся только импортеры топлива, еды и лекарств. Но и там будут просадки. По экспорту падение, полагаю будет схожим.
Рынок станет очень тонким и любые крупные операции будут сильно трусить курс.
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:55
все зависит от того сколько напечатают денег.
на февраль м2/звр=56 грн/$
это самый худший вариант при дефолте, если не будет доп.эмиссии
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:58
Я тоже улыбаюсь.
Петя был почти 5 лет при власти, реформировал суды, а теперь просит не признавать решения этих судов(через свой рупор-фракцию в парламенте.
Насчёт пружины тоже весёлая ситуация: экономика, если верить статистике, замедлялась в 2019 году, но курс гривны рос.теперь всё становится на места
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:58
Промисловість падає вже довгий час починаючи з літа і без коронавірусу. Дірка в бюджеті і ріст безробіття були вже в грудні. А коронавірус - це просто зручний цап-відбувайло для влади, на якого можна повісити всіх собак і прикрити власну корупцію та казнокрадство
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