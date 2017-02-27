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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 478247834784478547864787>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 381
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
176
Всього голосів : 381
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:50

  Proofy написав:
  Alex2006 написав:
  Serg-ik написав:Пружину сжимали, теперь она разжимается, такая же ситуация, как и с курсом

И снова повеселили, спасибо, посмеялся, опять те же мантры :)
А тем временем НБУ уже 2 дня не продавал валюту, хоть спекулянты и стараються нарисовать рост на тонком рынке :)

опять кабанчики набежали ;)
слейте в конце концов всю валюту, 25 не за горами.

Ну, 25 скорее всего будет в середине/конце лета, долго ждать пока)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:50

kwon Тот Гончарук, что назвал себя профаном в экономике?.Помнится Арбузов из России еще года два вещал
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kwon написав:Гончарук пророчит доллар по 40 гривен в случае объявления дефолта.


тот который не экономист )))))))

да 40 оно и без дефолта к концу года может дойти, а с дефолтом все 100 будет
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:50

  twin написав:
  Alex2006 написав:
  Serg-ik написав:Петя реформировал суды, они стали объективными

Спасибо, повеселили с утра)))

  Serg-ik написав:Пружину сжимали, теперь она разжимается, такая же ситуация, как и с курсом

И снова повеселили, спасибо, посмеялся, опять те же мантры :)
А тем временем НБУ уже 2 дня не продавал валюту, хоть спекулянты и стараються нарисовать рост на тонком рынке :)

Пропоную вам пораду, зберіть цю всю грн від попередньо злитих півпачок, і купіть поки віддають по 28 :wink:

И что мне это даст? Зачем покупать по 28, растолкуете?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:53

Alex2006
Щоб зберегти хоч щось, коли підемо на 30+
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У нас большинство поставщиков из Европы закрыты полностью или работают вполсилы. Где-то зависли предоплаты - есть риски просрочки 90 дней и попасть под валютный контроль. В целом, с учетом депрессии на внутреннем рынке, сократили импорт примерно вдвое с дальнейшим негативным прогнозом.
Думаю, через недели две обороты межбанка просядут минимум вполовину и покупать валюту останутся только импортеры топлива, еды и лекарств. Но и там будут просадки. По экспорту падение, полагаю будет схожим.
Рынок станет очень тонким и любые крупные операции будут сильно трусить курс.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:55

  Alex6 написав:
  kwon написав:Гончарук пророчит доллар по 40 гривен в случае объявления дефолта.


тот который не экономист )))))))

да 40 оно и без дефолта к концу года может дойти, а с дефолтом все 100 будет



все зависит от того сколько напечатают денег.
на февраль м2/звр=56 грн/$
это самый худший вариант при дефолте, если не будет доп.эмиссии
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:57

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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:58

  Alex2006 написав:
  Serg-ik написав:Петя реформировал суды, они стали объективными

Спасибо, повеселили с утра)))

  Serg-ik написав:Пружину сжимали, теперь она разжимается, такая же ситуация, как и с курсом

И снова повеселили, спасибо, посмеялся, опять те же мантры :)

Я тоже улыбаюсь.
Петя был почти 5 лет при власти, реформировал суды, а теперь просит не признавать решения этих судов(через свой рупор-фракцию в парламенте.
Насчёт пружины тоже весёлая ситуация: экономика, если верить статистике, замедлялась в 2019 году, но курс гривны рос.теперь всё становится на места
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:58

  Alex2006 написав:
  Expert100500 написав:А хто зробив ринок "тонким", спекулянти? Офігєнна перемога - практично зупинити міжбанк і хвалитися, що інтервенції більше не потрібні

Рынок тонким сделал коронавирус, магазинам валюта не нужна для новых закупок, туризму валюта не нужна, энергоресурсы закупили на годы вперед по такой цене, деловая активность упала, экспортерам тоже выгоднее придержать валюту в надежде на рост, чем сливать ее на тонком рынке, сильно проваливая курс


Промисловість падає вже довгий час починаючи з літа і без коронавірусу. Дірка в бюджеті і ріст безробіття були вже в грудні. А коронавірус - це просто зручний цап-відбувайло для влади, на якого можна повісити всіх собак і прикрити власну корупцію та казнокрадство
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