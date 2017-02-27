Додано: Чет 26 бер, 2020 11:50

kwon Тот Гончарук, что назвал себя профаном в экономике?.Помнится Арбузов из России еще года два вещал

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s