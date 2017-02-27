Додано: Чет 26 бер, 2020 12:00

Автор77 написав: Раз сегодня депресуху продлили на месяц, значит доллар и МБ и на нале будет потихоньку снижаться по идее.



Кому интересно состояние с торговлей буду информировать, если есть желание читать такое.



Да, и вот еще, особи, не хочу выражаться, чтобы оставили все-таки это сообщение, а иначе и не скажешь на днях отрабатывали свою зарплату и штампонули акт на 17 тыс.грн. на один из зоомагазинов.



Считают, что только свое пузо-брюхо жирное надо набивать вареныками, а кошки, лайки и хомяки жрать не хотят.



Да читал, что у кого -то там наверху - то ли совесть,то ли банально ум проснулся и они включили зоомагазинчики в исключения по торговле.



Чтоб они сами так жрали, как те животные, что они без еды оставили.

Того же и тем особям,что акт штампанули пожелаю. Раз сегодня депресуху продлили на месяц, значит доллар и МБ и на нале будет потихоньку снижаться по идее.Кому интересно состояние с торговлей буду информировать, если есть желание читать такое.Да, и вот еще, особи, не хочу выражаться, чтобы оставили все-таки это сообщение, а иначе и не скажешь на днях отрабатывали свою зарплату и штампонули акт на 17 тыс.грн. на один из зоомагазинов.Считают, что только свое пузо-брюхо жирное надо набивать вареныками, а кошки, лайки и хомяки жрать не хотят.Да читал, что у кого -то там наверху - то ли совесть,то ли банально ум проснулся и они включили зоомагазинчики в исключения по торговле.Чтоб они сами так жрали, как те животные, что они без еды оставили.Того же и тем особям,что акт штампанули пожелаю.

Здравствуйте Уважаемый Автор 77.Всем Здоровья.Всем Удачи ....Вы знаете , я опять внимательно читал Ваш праведный роман.Что то меня насторожило !....там , где раньше работал , обычно собирались все вместе и анализировали , принимали коллегиальное решение.А тут пришлось самому думать , анализировать .1. Я понял , что Вы такой же предприниматель как и я .С такими же проблемами и с такими же удачами .Это хорошо , родственная душа .2.Вы также желаете работать как и другие , имеете здоровую жадность , которую я приветствую.3.Вас оштрафовали , это неприятно и потеря денег -это отвратительно !... сходил на работу в магазин ...Вы не выпадали с мозгов .Что то не так ...И вдруг ...... а почему Вы открыли магазин , когда всем сказали закрыться ?Почему Вы пошли на сознательное нарушение карантина , направленного на НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ вируса ?Но, что удивило , так то , что Вы не анализируя собственное поведение , осуждаете людей ,поставленных нас предохранять от неприятностей и ИСПОЛНЯЮЩИХ свои обязанности.Я искренне Вам сочувствую ...деньги потерять -неприятно .Но я о другом .Нет самоанализа и логики в поведении.У меня жена всегда так , разобьет бокал водки для меня (для Траста приятное ), когда я в поездке или на работе и потом говорит из за тебя зараза ...Вас наверное сильно жена угнетает .Или Вы очень ее любите .С Уважением , семинарист Холява .