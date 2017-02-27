Коррахунки - 75 218,84214026(77207,41394373 − 1 988,57180347(− 1 735,36332074)) млн.
Овернайти дебіт - 8%(9%) - 44 382(38 625 + 5 757) млн. Знову овернайти гарненько виросли! Знову не знайшли гроші більше ніж 8 відсотків прибутку за вчора. Знову коррахунки впали, і таки в 2,5 рази меньше ніж виросли овернайти.
Овернайти кредит 12%(13%): 100(100 + 0)) млн.грн. Знову на ніч як брав 1 банк, так і бере тіж самі 100млн.грн.
Загальна добова ліквідність 75 218,84 + 44 382 - 100 = 119 500,84(115 732,41 + 3 768,43)) млн. гривень.
Загальнодобова ліквідність виросла. Вона наблизилась до січневих максимумів ціього року.
Звідки знайшлися гроші на такий ріст нічних сертифікатів?
По перше - витягли з оббігу готівки. Інкасація додала ліквідності 1690,12 млн.грн. По друге Казначейство насипало ліквідності 3453,93 млн.грн. По третє Інші капнули ще 5 млн.грн. Якщо додати четверте - зменьшення самих коррахунків, баланс підвищення нічних сертифікатів зійдеться!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 26 бер, 2020 12:09, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Автор77 написав:Раз сегодня депресуху продлили на месяц, значит доллар и МБ и на нале будет потихоньку снижаться по идее.
Кому интересно состояние с торговлей буду информировать, если есть желание читать такое.
Да, и вот еще, особи, не хочу выражаться, чтобы оставили все-таки это сообщение, а иначе и не скажешь на днях отрабатывали свою зарплату и штампонули акт на 17 тыс.грн. на один из зоомагазинов.
Считают, что только свое пузо-брюхо жирное надо набивать вареныками, а кошки, лайки и хомяки жрать не хотят.
Да читал, что у кого -то там наверху - то ли совесть,то ли банально ум проснулся и они включили зоомагазинчики в исключения по торговле.
Чтоб они сами так жрали, как те животные, что они без еды оставили. Того же и тем особям,что акт штампанули пожелаю.
Здравствуйте Уважаемый Автор 77.
Всем Здоровья.Всем Удачи .
...Вы знаете , я опять внимательно читал Ваш праведный роман.
Что то меня насторожило ! ....там , где раньше работал , обычно собирались все вместе и анализировали , принимали коллегиальное решение. А тут пришлось самому думать , анализировать .
1. Я понял , что Вы такой же предприниматель как и я .С такими же проблемами и с такими же удачами . Это хорошо , родственная душа . 2.Вы также желаете работать как и другие , имеете здоровую жадность , которую я приветствую. 3.Вас оштрафовали , это неприятно и потеря денег -это отвратительно !
... сходил на работу в магазин ...
Вы не выпадали с мозгов . Что то не так ... И вдруг ... ... а почему Вы открыли магазин , когда всем сказали закрыться ? Почему Вы пошли на сознательное нарушение карантина , направленного на НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ вируса ? Но, что удивило , так то , что Вы не анализируя собственное поведение , осуждаете людей ,поставленных нас предохранять от неприятностей и ИСПОЛНЯЮЩИХ свои обязанности.
Я искренне Вам сочувствую ...деньги потерять -неприятно . Но я о другом . Нет самоанализа и логики в поведении.
У меня жена всегда так , разобьет бокал водки для меня (для Траста приятное ), когда я в поездке или на работе и потом говорит из за тебя зараза ...
Вас наверное сильно жена угнетает . Или Вы очень ее любите .
Expert100500 написав:.. Промисловість падає вже довгий час починаючи з літа ..
падала только экспортноориентированная, из-за дорогой гривны и стагнации в Европе. Производство продуктов для внутреннего рынка, как и рынок услуг в стране выросли, по той же причине. У любой палки два конца
Работаю в девелопменте. Спрос сейчас околонулевой. Прогноз на апрель - негативный. Многие в Одессе просто заморозили стройки. Спрос на валюту в апреле со стороны импортеров должен просесть, и сильно. А вот что будет с предложением валюты, это вопрос.
sequence 365 дней и это повод для того, чтобы купить валюту и отправить её на свой офшор, до выяснения ситуации. Возможно, что через полгода её невозможно будет купить или курс будет заоблачный, а поставку товара надо оплатить. Некоторые так делали, не исключено, что будут снова делать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Expert100500 написав:Промисловість падає вже довгий час починаючи з літа і без коронавірусу. Дірка в бюджеті і ріст безробіття були вже в грудні. А коронавірус - це просто зручний цап-відбувайло для влади, на якого можна повісити всіх собак і прикрити власну корупцію та казнокрадство
Статуправление немного поменяло методику (базовый год). И теперь промпроизводство падает не с лета, а с конца осени. Так что, не все так плохо. А если поменять начальника (по примеру РФ), то у нас и пару процентов роста ВВП будет.