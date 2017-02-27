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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47834784478547864787>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 381
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
176
Всього голосів : 381
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:59

Кардіограма ліквідності - де ж знайти більше 8%


Вітаюсь совсіма!

І знову тільки 8% нічних виручають. :(

Зображення

Коррахунки - 75 218,84214026(77207,41394373 − 1 988,57180347(− 1 735,36332074)) млн.

Овернайти дебіт - 8%(9%) - 44 382(38 625 + 5 757) млн.
Знову овернайти гарненько виросли! Знову не знайшли гроші більше ніж 8 відсотків прибутку за вчора. Знову коррахунки впали, і таки в 2,5 рази меньше ніж виросли овернайти.

Овернайти кредит 12%(13%): 100(100 + 0)) млн.грн.
Знову на ніч як брав 1 банк, так і бере тіж самі 100млн.грн.

Загальна добова ліквідність 75 218,84 + 44 382 - 100 = 119 500,84(115 732,41 + 3 768,43)) млн. гривень.

Загальнодобова ліквідність виросла. Вона наблизилась до січневих максимумів ціього року.

НБУ вчора здається таки продав десь 47 млн.дол., забравши 1305,135 млн.грн. ліквідності.

Цікаво, НБУ гривню сушив, нічне рефінансування без змін, довгострокового рефінансування повернули всього 75 млн.грн.:
Чотирьохтижневе Рефинансування залучили 10%(11%): 10 060,9 +6934,4(10)-(840+75)=16080,3(16155,3-75).

Звідки знайшлися гроші на такий ріст нічних сертифікатів?

По перше - витягли з оббігу готівки. Інкасація додала ліквідності 1690,12 млн.грн. По друге Казначейство насипало ліквідності 3453,93 млн.грн. По третє Інші капнули ще 5 млн.грн.
Якщо додати четверте - зменьшення самих коррахунків, баланс підвищення нічних сертифікатів зійдеться!

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 26 бер, 2020 12:09, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:00

  Автор77 написав:Раз сегодня депресуху продлили на месяц, значит доллар и МБ и на нале будет потихоньку снижаться по идее.

Кому интересно состояние с торговлей буду информировать, если есть желание читать такое.

Да, и вот еще, особи, не хочу выражаться, чтобы оставили все-таки это сообщение, а иначе и не скажешь на днях отрабатывали свою зарплату и штампонули акт на 17 тыс.грн. на один из зоомагазинов.

Считают, что только свое пузо-брюхо жирное надо набивать вареныками, а кошки, лайки и хомяки жрать не хотят.

Да читал, что у кого -то там наверху - то ли совесть,то ли банально ум проснулся и они включили зоомагазинчики в исключения по торговле.

Чтоб они сами так жрали, как те животные, что они без еды оставили.
Того же и тем особям,что акт штампанули пожелаю.



Здравствуйте Уважаемый Автор 77.


Всем Здоровья.Всем Удачи .


...Вы знаете , я опять внимательно читал Ваш праведный роман.

Что то меня насторожило !
....там , где раньше работал , обычно собирались все вместе и анализировали , принимали коллегиальное решение.
А тут пришлось самому думать , анализировать .

1. Я понял , что Вы такой же предприниматель как и я .С такими же проблемами и с такими же удачами .
Это хорошо , родственная душа .
2.Вы также желаете работать как и другие , имеете здоровую жадность , которую я приветствую.
3.Вас оштрафовали , это неприятно и потеря денег -это отвратительно !

... сходил на работу в магазин ...

Вы не выпадали с мозгов .
Что то не так ...
И вдруг ...
... а почему Вы открыли магазин , когда всем сказали закрыться ?
Почему Вы пошли на сознательное нарушение карантина , направленного на НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ вируса ?
Но, что удивило , так то , что Вы не анализируя собственное поведение , осуждаете людей ,поставленных нас предохранять от неприятностей и ИСПОЛНЯЮЩИХ свои обязанности.

Я искренне Вам сочувствую ...деньги потерять -неприятно .
Но я о другом .
Нет самоанализа и логики в поведении.

У меня жена всегда так , разобьет бокал водки для меня (для Траста приятное ), когда я в поездке или на работе и потом говорит из за тебя зараза ...

Вас наверное сильно жена угнетает .
Или Вы очень ее любите .

С Уважением , семинарист Холява .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:Где-то зависли предоплаты - есть риски просрочки 90 дней и попасть под валютный контроль.
срок давно уже не 90 дней и даже не 180. Непростительное незнание для ВЭД -деятельности
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:02

  Moneta написав:
  Alex6 написав:
  kwon написав:Гончарук пророчит доллар по 40 гривен в случае объявления дефолта.


тот который не экономист )))))))

да 40 оно и без дефолта к концу года может дойти, а с дефолтом все 100 будет



все зависит от того сколько напечатают денег.
на февраль м2/звр=56 грн/$
это самый худший вариант при дефолте, если не будет доп.эмиссии



статистика на февраль уже не актуальна, смотрите новые инициативы по изменениям в бюджете :D
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:02

  Expert100500 написав:..
Промисловість падає вже довгий час починаючи з літа ..

падала только экспортноориентированная, из-за дорогой гривны и стагнации в Европе.
Производство продуктов для внутреннего рынка, как и рынок услуг в стране выросли, по той же причине. У любой палки два конца
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Работаю в девелопменте. Спрос сейчас околонулевой. Прогноз на апрель - негативный. Многие в Одессе просто заморозили стройки. Спрос на валюту в апреле со стороны импортеров должен просесть, и сильно. А вот что будет с предложением валюты, это вопрос.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:04

  Serg-ik написав:
  sequence написав:Где-то зависли предоплаты - есть риски просрочки 90 дней и попасть под валютный контроль.
срок давно уже не 90 дней и даже не 180. Непростительное незнание для ВЭД -деятельности

возможно. Я не следил последние пару лет, бо было не интересно и все было хорошо. Уточню
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:08

sequence 365 дней
и это повод для того, чтобы купить валюту и отправить её на свой офшор, до выяснения ситуации. Возможно, что через полгода её невозможно будет купить или курс будет заоблачный, а поставку товара надо оплатить. Некоторые так делали, не исключено, что будут снова делать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Serg-ik написав:реформировал суды, они стали объективными



Юмор на ветке ?
Или просто люди реально у нас очень далеки от понимания,

что наши суды - это мега - абсолютное зло

(то из-за чего к нам в первую очередь не приходят ПИИ в непозорном объеме),
к тому же в фантастическом (как для сранению со средним по стране) -

размере оплачиваемое из кармана налогоплательщиков.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:09

  Expert100500 написав:Промисловість падає вже довгий час починаючи з літа і без коронавірусу. Дірка в бюджеті і ріст безробіття були вже в грудні. А коронавірус - це просто зручний цап-відбувайло для влади, на якого можна повісити всіх собак і прикрити власну корупцію та казнокрадство

Статуправление немного поменяло методику (базовый год). И теперь промпроизводство падает не с лета, а с конца осени. :) Так что, не все так плохо. :)
А если поменять начальника (по примеру РФ), то у нас и пару процентов роста ВВП будет. :)
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