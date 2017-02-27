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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:17
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:19
Гуморист -ти.
То красавіца-пєрвая лєді, то розетки-опариші, тепер жирні пузо-брюхи ...
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
28.16 сейчас
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:20
холява
Семинарист Холява, вы это, прекращайте , найдите себе кого-нибудь другого.
Я ж внятно писал, перестал работать вообще достаточно за долго до наступления пенс.возраста ( всех денег не заработаешь и ограничитель у меня есть), активы заменяют пенсию (хотя сейчас в данное время как и у многих поступления от них почти нулевые), которую когда придет время всю в 100% размере буду отдавать на помощь бездомным кошкам и лайкам.
Никакого зоомагазина у меня нет и никогда не было.
Просто возмущаюсь дуболомством проверяющих и тем,кто допустил такой абсурд, так как жена ежемесячно тратит немаленькую сумму на питание для бездомных животных, как и много девушек ее подруг из волонтерской организации по благотворительной помощи животным.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 26 бер, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:22
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.03.2020.......................28,1107
Доллар прибавил 16 копеек.
Открылись на 6 копеек выше вчерашнего закрытия. Попив кофе, сузили спред до рабочего и выросли на 6.5 копеек. После этого рынок уравновесился с небольшой склонность к снижению. Примерно за 1.5 часа опустились на 1.5 копейки.
Прочие монетарные рисуют продажу около 47 млн, однако НБУ вчера на рынке никто не видел, и он сам где-то утверждал, что в торгах не участвовал. То ли вышел под занавес, то ли в прочее попало что-то прочее. Будем пытаться отслеживать.
Остатки на коррсчетах немного сократились. Сокращение произошло за счет серьезного увеличения объема суточных сертификатов и пока непонятных прочих. Добавили ликвидности операции казначейства и инкассация, сегодня тут вполне рабочие цифры. Из интересного, но несущественного по сумме можно отметить досрочное погашение каким-то банком тендерного рефинанса.
Во вторник продажа валюты на МБ снизилась с 394.7 до 333.8 млн. Это чистые обороты. На этот раз впечатление о тонкости рынка нашло подтверждение. Несколько вырос спрос со стороны клиентов. Объем собственных операции банков пришел в норму, похоже, переформирование позиций из-за смены тренда можно считать оконченным.
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:30
Я же четвертый десяток с людьми работаю , чтобы не заметить отсутствие самокритики .
Раз сегодня депресуху продлили на месяц, значит доллар и МБ и на нале будет потихоньку снижаться по идее.(вы писали )
Блин , что то он вверх , как писал СИРЫЙ СИРКО (я писал )
Кому интересно состояние с торговлей буду информировать, если есть желание читать такое.(Вы писали )
Вы же на пенсии и давно не у дел.( я писал )
Чтоб они сами так жрали, как те животные, что они без еды оставили.
Того же и тем особям,что акт штампанули пожелаю.(ВЫ писали )
ЛОГИКИ нет и САМОКРИТИКИ.(я писал )
Не заставляйте меня делать выводы !
Востаннє редагувалось холява в Чет 26 бер, 2020 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:31
1."Тыкать" - не культурно.
2.Вам нет нравятся симаптичные женщины? Тогда кто нравится?
3.Из-за почти 30 лет -Розеток и пузо-брюхов "Куршавелевцев" у вас ,
у меня,
у всех участников форума,
у всех граждан страны -в кармане на 500% меньше,чем могло бы быть.
Мне жаль вас, что не понимаете элементарного.
Это как минимум.
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:33
Не "коли", а "якщо". Ну вот есть у меня 28 000 грн, я могу купить 1к баксов или пополнить депо под 16% грязными (12,8% чистыми). При втором варианте через год у меня будет 28 000 * 1.12 = 31 360. Итого, если курс через год будет не выше 31.36 - я абсолютно ничего не потеряю. Если курс каким-то магическим способом станет даже 35, я "потеряю" 35 000 - 31 360 = 3640, т.е. 13% - это мои "мегапотери" в случае такого очень плохого расклада. При откате курса до 25 я буду в плюсе на 31 360 - 25 000 = 6360, т.е. я в выигрыше на 22.7% относительно случая если бы я купил бакс. Если курс через год останеться 28, то я в плюсе на 12%. Так еще раз повторюсь, зачем мне покупать бакс по 28, если при грн депо я оказываюсь в плюсе в подавляющем большинстве раскладов, а риски очень плохого исхода сулят мне потерю "аж 13%"?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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