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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4784478547864787>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 381
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
176
Всього голосів : 381
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:12

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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:17

  сірий написав:МБ- МЕДЛЕННО И УВЕРЕННО ВВЕРХ :!:

Здравствуйте .
Я Вам плюс поставил.
Вы вчера прогнозировали топтание на месте .

Это я к тому , что Вы иногда сильно критикуете прогнозистов.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:19

  Автор77 написав:
  Serg-ik написав:реформировал суды, они стали объективными



Юмор на ветке ?
Или просто люди реально у нас очень далеки от понимания,

что наши суды - это мега - абсолютное зло

(то из-за чего к нам в первую очередь не приходят ПИИ в непозорном объеме),
к тому же в фантастическом (как для сранению со средним по стране) -

размере оплачиваемое из кармана налогоплательщиков.

Гуморист -ти.
То красавіца-пєрвая лєді, то розетки-опариші, тепер жирні пузо-брюхи ...
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

28.16 сейчас
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:20

холява

Семинарист Холява, вы это, прекращайте , найдите себе кого-нибудь другого.
Я ж внятно писал, перестал работать вообще достаточно за долго до наступления пенс.возраста ( всех денег не заработаешь и ограничитель у меня есть), активы заменяют пенсию (хотя сейчас в данное время как и у многих поступления от них почти нулевые), которую когда придет время всю в 100% размере буду отдавать на помощь бездомным кошкам и лайкам.

Никакого зоомагазина у меня нет и никогда не было.
Просто возмущаюсь дуболомством проверяющих и тем,кто допустил такой абсурд, так как жена ежемесячно тратит немаленькую сумму на питание для бездомных животных, как и много девушек ее подруг из волонтерской организации по благотворительной помощи животным.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 26 бер, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.03.2020.......................28,1107
Доллар прибавил 16 копеек.
Открылись на 6 копеек выше вчерашнего закрытия. Попив кофе, сузили спред до рабочего и выросли на 6.5 копеек. После этого рынок уравновесился с небольшой склонность к снижению. Примерно за 1.5 часа опустились на 1.5 копейки.
Прочие монетарные рисуют продажу около 47 млн, однако НБУ вчера на рынке никто не видел, и он сам где-то утверждал, что в торгах не участвовал. То ли вышел под занавес, то ли в прочее попало что-то прочее. Будем пытаться отслеживать.
Остатки на коррсчетах немного сократились. Сокращение произошло за счет серьезного увеличения объема суточных сертификатов и пока непонятных прочих. Добавили ликвидности операции казначейства и инкассация, сегодня тут вполне рабочие цифры. Из интересного, но несущественного по сумме можно отметить досрочное погашение каким-то банком тендерного рефинанса.

Во вторник продажа валюты на МБ снизилась с 394.7 до 333.8 млн. Это чистые обороты. На этот раз впечатление о тонкости рынка нашло подтверждение. Несколько вырос спрос со стороны клиентов. Объем собственных операции банков пришел в норму, похоже, переформирование позиций из-за смены тренда можно считать оконченным.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:30

  Автор77 написав:холява

Семинарист Холява, вы это, прекращайте , найдите себе кого-нибудь другого.
Я ж внятно писал, перестал работать вообще достаточно за долго до наступления пенс.возраста ( всех денег не заработаешь и ограничитель у меня есть), активы заменяют пенсию (хотя сейчас в данное время как и у многих поступления от них почти нулевые), которую когда придет время всю в 100% размере буду отдавать на помощь бездомным кошкам и лайкам.

Никакого зоомагазина у меня нет и никогда не было.
Просто возмущаюсь дуболомством проверяющих и тем,кто допустил такой абсурд, так как жена ежемесячно тратит немаленькую сумму в евро на питание для бездомных животных, как и много девушек ее подруг из волонтерской организации по благотворительной помощи животным.



Я же четвертый десяток с людьми работаю , чтобы не заметить отсутствие самокритики .


Раз сегодня депресуху продлили на месяц, значит доллар и МБ и на нале будет потихоньку снижаться по идее.(вы писали )

Блин , что то он вверх , как писал СИРЫЙ СИРКО (я писал )

Кому интересно состояние с торговлей буду информировать, если есть желание читать такое.(Вы писали )

Вы же на пенсии и давно не у дел.( я писал )

Чтоб они сами так жрали, как те животные, что они без еды оставили.
Того же и тем особям,что акт штампанули пожелаю.(ВЫ писали )


ЛОГИКИ нет и САМОКРИТИКИ.(я писал )
Не заставляйте меня делать выводы !
Востаннє редагувалось холява в Чет 26 бер, 2020 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:31

  maxprofit написав:
  Автор77 написав:
  Serg-ik написав:реформировал суды, они стали объективными



Юмор на ветке ?
Или просто люди реально у нас очень далеки от понимания,

что наши суды - это мега - абсолютное зло

(то из-за чего к нам в первую очередь не приходят ПИИ в непозорном объеме),
к тому же в фантастическом (как для сранению со средним по стране) -

размере оплачиваемое из кармана налогоплательщиков.

Гуморист -ти.
То красавіца-пєрвая лєді, то розетки-опариші, тепер жирні пузо-брюхи ...


1."Тыкать" - не культурно.
2.Вам нет нравятся симаптичные женщины? :shock: :shock: :shock: Тогда кто нравится?
3.Из-за почти 30 лет -Розеток и пузо-брюхов "Куршавелевцев" у вас ,
у меня,
у всех участников форума,
у всех граждан страны -в кармане на 500% меньше,чем могло бы быть.
Мне жаль вас, что не понимаете элементарного.
Это как минимум.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:33

  twin написав:Alex2006
Щоб зберегти хоч щось, коли підемо на 30+

Не "коли", а "якщо". Ну вот есть у меня 28 000 грн, я могу купить 1к баксов или пополнить депо под 16% грязными (12,8% чистыми). При втором варианте через год у меня будет 28 000 * 1.12 = 31 360. Итого, если курс через год будет не выше 31.36 - я абсолютно ничего не потеряю. Если курс каким-то магическим способом станет даже 35, я "потеряю" 35 000 - 31 360 = 3640, т.е. 13% - это мои "мегапотери" в случае такого очень плохого расклада. При откате курса до 25 я буду в плюсе на 31 360 - 25 000 = 6360, т.е. я в выигрыше на 22.7% относительно случая если бы я купил бакс. Если курс через год останеться 28, то я в плюсе на 12%. Так еще раз повторюсь, зачем мне покупать бакс по 28, если при грн депо я оказываюсь в плюсе в подавляющем большинстве раскладов, а риски очень плохого исхода сулят мне потерю "аж 13%"?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:33

Автор77

НУ , НУ ...не надо за всех .
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