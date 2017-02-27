Додано: Чет 26 бер, 2020 12:33

twin написав: Alex2006

Щоб зберегти хоч щось, коли підемо на 30+ Щоб зберегти хоч щось, коли підемо на 30+

Не "коли", а "якщо". Ну вот есть у меня 28 000 грн, я могу купить 1к баксов или пополнить депо под 16% грязными (12,8% чистыми). При втором варианте через год у меня будет 28 000 * 1.12 = 31 360. Итого, если курс через год будет не выше 31.36 - я абсолютно ничего не потеряю. Если курс каким-то магическим способом станет даже 35, я "потеряю" 35 000 - 31 360 = 3640, т.е. 13% - это мои "мегапотери" в случае такого очень плохого расклада. При откате курса до 25 я буду в плюсе на 31 360 - 25 000 = 6360, т.е. я в выигрыше на 22.7% относительно случая если бы я купил бакс. Если курс через год останеться 28, то я в плюсе на 12%. Так еще раз повторюсь, зачем мне покупать бакс по 28, если при грн депо я оказываюсь в плюсе в подавляющем большинстве раскладов, а риски очень плохого исхода сулят мне потерю "аж 13%"?