Expert100500 написав:А хто зробив ринок "тонким", спекулянти? Офігєнна перемога - практично зупинити міжбанк і хвалитися, що інтервенції більше не потрібні
Рынок тонким сделал коронавирус, магазинам валюта не нужна для новых закупок, туризму валюта не нужна, энергоресурсы закупили на годы вперед по такой цене, деловая активность упала, экспортерам тоже выгоднее придержать валюту в надежде на рост, чем сливать ее на тонком рынке, сильно проваливая курс
Промисловість падає вже довгий час починаючи з літа і без коронавірусу. Дірка в бюджеті і ріст безробіття були вже в грудні. А коронавірус - це просто зручний цап-відбувайло для влади, на якого можна повісити всіх собак і прикрити власну корупцію та казнокрадство
yuri_m написав:Просто беру реальную жизнь с 2016 по 2019 годы и сравниваю. Как бы кто ни относился к Порошенко, Гройсману, и компании, но после объективного провала 2014-2015 года экономика Украины стабильно росла! Причем не судорожными рывками, а плавно. Что говорит о стабильности процесса, а значит умелой управляемости экономикой
Я понимаю что здесь политическое лизоблюдство и манипуляции понад усе, но где вы стабильный рост промышленности увидели при порохе ?
промышленность падает не "с лета" а эдак с 10-11 годов, после работы оранжевого правительства, с приходом региональной команды где порошенко в министрах ходил. В 14 м был всем понятный обвал, в 16 отскок дохлой кошки - после обвалов всегда происходит некоторая коррекция, но связанный в первую очередь с обвалом гривны в 3 раза, что дало временное ценовое преимущество укрпродукции на внешних рынках, обвала имени сывочолого и кучерявого "гения экономического развития", обанкротившем население Украины, но и на этом долго не протянул - дохлая нереконструированная и обворованная экономика только продолжила падение.
V2 написав:Але про що промовчав Мінфін? Є дрібниця - таким тримісячним розміщенням Мінфін переніс пік виплат на червень (після пікового травня).
А что в этом нелогичного? Лучше сейчас взять в бакс в долг, а летом закупить по 25-26 и отдать, чем сейчас покупать по 28. Обычная экономическая целесообразность. И Нафтогаз не хотел пока свои баксы продавать на МБ, вот и выгодно их пристроил на время. Все в плюсе, грамотный ход, что вам не нравится?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.