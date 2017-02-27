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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:25
SILVER_UA написав: baraka написав:
попробовал покупку валюты через ПроКредит, вот такое вышло
Купівля валюти згідно заявки № ********* від 26 березня 2020 р. за курсом МВРУ 28,12250000
в Привате 28,409, почти 30 коп разница
это ФОП или обычное физ лицо ?
физлицо
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:27
SILVER_UA написав: baraka написав:
попробовал покупку валюты через ПроКредит, вот такое вышло
Купівля валюти згідно заявки № ********* від 26 березня 2020 р. за курсом МВРУ 28,12250000
в Привате 28,409, почти 30 коп разница
это ФОП или обычное физ лицо ?
Обычное физлицо. За 0.2% комиссии можно покупать/продавать на МБ. Так что, к курсу стоит накинуть еще где-то 5-6 коп за комиссию.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:29
Уже все подтянулись до 28.40 на продажу минимум.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:31
s0v7a написав: Сибарит написав:
...
Прочие монетарные рисуют продажу около 47 млн, однако НБУ вчера на рынке никто не видел, и он сам где-то утверждал, что в торгах не участвовал.
...
Вітаю, Сібаріте.
Може НБУ частину готівкового доляру за безготівкову гривню продав?
Де це на балансі ліквідності відібʼється?
ВО
Хай щастить!
Сомнительно.
Не было такой операции предусмотрено. Должно быть две операции: покупка безналичного доллара на МБ и его обналичивание.
До сих пор наиболее частой причиной появления левого минуса в "прочих монетарных" было погашение старого рефинанса действующими банками. Только один раз какая-то сумма сходила туда и обратно, внеся неразбириху два дня подряд. Я склонен не гадать, а дождаться завтрашней статистики по остаткам рефинанса. Если не поможет, будем гадать в понедельник по недельной статистике интервенций и анализу ликвидности.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:32
Alex2006 написав: SILVER_UA написав: baraka написав:
попробовал покупку валюты через ПроКредит, вот такое вышло
Купівля валюти згідно заявки № ********* від 26 березня 2020 р. за курсом МВРУ 28,12250000
в Привате 28,409, почти 30 коп разница
это ФОП или обычное физ лицо ?
Обычное физлицо. За 0.2% комиссии можно покупать/продавать на МБ. Так что, к курсу стоит накинуть еще где-то 5-6 коп за комиссию.
да, точно, спс
я мелкую сумму купил и мне посчитало 20 грн комиссии (минимальная)
была бы сумма больше - сняло бы не 20 грн, а уже 5.6 коп с бакса
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:35
Alex2006 написав:
И Нафтогаз не хотел пока свои баксы продавать на МБ, вот и выгодно их пристроил на время.
если летом по 25-26, то почему бы не продать сейчас?
расскажите им свой опыт про 1,5к., мне кажется должны прислушаться.
вот их контакты:press@naftogaz.com
+380 (44) 586 3795
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:35
dlaser написав: Alex2006 написав: twin написав:Alex2006
Щоб зберегти хоч щось, коли підемо на 30+
Не "коли", а "якщо". Ну вот есть у меня 28 000 грн, я могу купить 1к баксов или пополнить депо под 16% грязными (12,8% чистыми). При втором варианте через год у меня будет 28 000 * 1.12 = 31 360. Итого, если курс через год будет не выше 31.36 - я абсолютно ничего не потеряю. Если курс каким-то магическим способом станет даже 35, я "потеряю" 35 000 - 31 360 = 3640, т.е. 13% - это мои "мегапотери" в случае такого очень плохого расклада. При откате курса до 25 я буду в плюсе на 31 360 - 25 000 = 6360, т.е. я в выигрыше на 22.7% относительно случая если бы я купил бакс. Если курс через год останеться 28, то я в плюсе на 12%. Так еще раз повторюсь, зачем мне покупать бакс по 28, если при грн депо я оказываюсь в плюсе в подавляющем большинстве раскладов, а риски очень плохого исхода сулят мне потерю "аж 13%"?
Для гривнедепозитчиков год начался неудачно. Например, имелось 240000 грн. Вместо покупки пачки us$, деньги вложены под "ваш" процент. В конце годового вклада 240 000 * 1,12 = 268 800. Сейчас пачка стоит 280 000. Другой вопрос, что сидящий с пачкой с ней же и останется - ничего не заработал и не потерял.
Я бы так не сказал, ведь основная масса гривны у гривнедепозитчиков и так на долгих депозитах, и доля "по 24" невелика. Правильно не "имелось 240000 грн", а "имелось 270 000, положенных год назад под 18% вместо вместо покупки бакса по 27, 260 000, положенных 9 мес назад под 16% вместо покупки бакса по 26" и т.д. Суммарный доход в любом случае дает плюс
А доля "по 24" - это лишь накопления свободных средств за небольшой период.
А по поводу пачки, вообще-то "потерять" можно элементарно. Было 29 000 грн, стало 1к баксов, и человек теперь может купить товаров и услуг на 28 200 грн. Он потерял 800 грн покупательной способности.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:36
Yuri_T написав: Alex2006 написав:
И Нафтогаз не хотел пока свои баксы продавать на МБ, вот и выгодно их пристроил на время.
если летом по 25-26, то почему бы не продать сейчас?
расскажите им свой опыт про 1,5к., мне кажется должны прислушаться.
вот их контакты:press@naftogaz.com
+380 (44) 586 3795
По-моему, ответ очевиден,: они, как и олигархи, ждут пика загона, чтобы слить с максимальной выгодой.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:42
Alex2006 написав:
По-моему, ответ очевиден,: они, как и олигархи, ждут пика загона, чтобы слить с максимальной выгодой.
если бы вы поделили четверть пачки еще на 10, то каждый день могли бы по соточке продавать.
и таки поймать этот пик. как олигарх.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:42
Как насчет юмора на ветке в контексте валют конечно же ?
Некая Олена Коробкова из ассоциации банкиров (НАБУ,где из известных фамилий увидел Шпека и Пышного):
Отток вкладов по системе 1% всего
Людям важно взять крупный вклад подержать его в руках и занести его обратно в банк
Банковская система сверхликвидна
В 4 квартале страну ждет значительный рост курса ВВП
Также в 4 квартале она ожидает курс доллара на уровне 25
При всем этом утверждает,что карантин скорее всего будет продлен до 1 июня 2020-го
Выходит, что форум Финансов все-таки повыше будет чем ассоциация отечественных банкиров ?
Как считаете ,господа ?
Или же это банальная пропаганда ?
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