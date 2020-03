Додано: Чет 26 бер, 2020 13:44

V2 написав: Ми ж усі уважно прочитали «радісну» новину від Мінфіну, що він успішно розмістився в валюті на короткий строк?



801,6 млн дол і 75,7 млн євро!



Мінфін сам визнає, що він цим порушив власну стратегію розміщуватися в гривні на довгий термін.



Але про що промовчав Мінфін?

Є дрібниця - таким тримісячним розміщенням Мінфін переніс пік виплат на червень (після пікового травня).



Найцікавіше інше: чиї ж гроші?

Кажуть зі 100% ймовірністю, що це гроші Нафтогазу з його депозитів в одному з держбанків.

А ми ж пам’ятаємо, на які цілі мали бути скеровані кошти з виграшу над Газпромом? Дороги і інше.

І як вбивали Порошенка і Нафтогаз за цю перемогу над Газпромом...



Фактично, НАК Нафтогаз змусили врятувати уряд. А віддадуть гроші через три місяці чи ні - це ще величезне запитання...



Чергова маніпуляція від Зеленського, який цим вводить в оману інвесторів.



