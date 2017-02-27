Автор77 написав:

Как насчет юмора на ветке в контексте валют конечно же ?Некая Олена Коробкова из ассоциации банкиров (НАБУ,где из известных фамилий увидел Шпека и Пышного):Отток вкладов по системе 1% всегоЛюдям важно взять крупный вклад подержать его в руках и занести его обратно в банкБанковская система сверхликвиднаВ 4 квартале страну ждет значительный рост курса ВВПТакже в 4 квартале она ожидает курс доллара на уровне 25При всем этом утверждает,что карантин скорее всего будет продлен до 1 июня 2020-гоВыходит, что форум Финансов все-таки повыше будет чем ассоциация отечественных банкиров ?Как считаете ,господа ?Или же это банальная пропаганда ?