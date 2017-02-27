V2 написав:Ми ж усі уважно прочитали «радісну» новину від Мінфіну, що він успішно розмістився в валюті на короткий строк?
801,6 млн дол і 75,7 млн євро!
Мінфін сам визнає, що він цим порушив власну стратегію розміщуватися в гривні на довгий термін.
Але про що промовчав Мінфін? Є дрібниця - таким тримісячним розміщенням Мінфін переніс пік виплат на червень (після пікового травня).
Найцікавіше інше: чиї ж гроші? Кажуть зі 100% ймовірністю, що це гроші Нафтогазу з його депозитів в одному з держбанків. А ми ж пам’ятаємо, на які цілі мали бути скеровані кошти з виграшу над Газпромом? Дороги і інше. І як вбивали Порошенка і Нафтогаз за цю перемогу над Газпромом...
Фактично, НАК Нафтогаз змусили врятувати уряд. А віддадуть гроші через три місяці чи ні - це ще величезне запитання...
Чергова маніпуляція від Зеленського, який цим вводить в оману інвесторів.
Впізнаємо руку майстра
він на піаніно ще дечим вміє грати, не тільки рукою
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Expert100500 написав:А хто зробив ринок "тонким", спекулянти? Офігєнна перемога - практично зупинити міжбанк і хвалитися, що інтервенції більше не потрібні
Рынок тонким сделал коронавирус, магазинам валюта не нужна для новых закупок, туризму валюта не нужна, энергоресурсы закупили на годы вперед по такой цене, деловая активность упала, экспортерам тоже выгоднее придержать валюту в надежде на рост, чем сливать ее на тонком рынке, сильно проваливая курс
Промисловість падає вже довгий час починаючи з літа і без коронавірусу. Дірка в бюджеті і ріст безробіття були вже в грудні. А коронавірус - це просто зручний цап-відбувайло для влади, на якого можна повісити всіх собак і прикрити власну корупцію та казнокрадство
Приклади корупції та казнокрадства назвіть, будь ласка, аби ніхто не сказав, що ви видаєте бажане за справжнє.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
baraka написав:попробовал покупку валюты через ПроКредит, вот такое вышло
Купівля валюти згідно заявки № ********* від 26 березня 2020 р. за курсом МВРУ 28,12250000
в Привате 28,409, почти 30 коп разница
это ФОП или обычное физ лицо ?
Обычное физлицо. За 0.2% комиссии можно покупать/продавать на МБ. Так что, к курсу стоит накинуть еще где-то 5-6 коп за комиссию.
как узнать что лешка006 звездит? у него открывается рот:
Физическое лицо может купить валюту, если у него есть подтверждающие документы о необходимости оплатить услуги зарубежного врача или оплатить учебу за рубежом. Можно покупать валюту для уплаты алиментов, если получатель — нерезидент. И еще есть много разных видов валютных платежей физических лиц, но они редко используются украинцами. Все они требуют документального подтверждения операции.
Автор77 написав:Как насчет юмора на ветке в контексте валют конечно же ?
Некая Олена Коробкова из ассоциации банкиров (НАБУ,где из известных фамилий увидел Шпека и Пышного):
Отток вкладов по системе 1% всего
Людям важно взять крупный вклад подержать его в руках и занести его обратно в банк
Банковская система сверхликвидна
В 4 квартале страну ждет значительный рост курса ВВП
Также в 4 квартале она ожидает курс доллара на уровне 25
При всем этом утверждает,что карантин скорее всего будет продлен до 1 июня 2020-го
Выходит, что форум Финансов все-таки повыше будет чем ассоциация отечественных банкиров ?
Как считаете ,господа ?
Или же это банальная пропаганда ?
А что вас там удивляет? Про курс - и так понятно что будет откат на прежние уровни, рост ВВП - после падения тоже вполне логично, сверхликвидность системы - тоже есть, и про карантин до 1 июня ожидаемо.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Обычное физлицо. За 0.2% комиссии можно покупать/продавать на МБ. Так что, к курсу стоит накинуть еще где-то 5-6 коп за комиссию.
как узнать что лешка006 звездит? у него открывается рот:
Физическое лицо может купить валюту, если у него есть подтверждающие документы о необходимости оплатить услуги зарубежного врача или оплатить учебу за рубежом. Можно покупать валюту для уплаты алиментов, если получатель — нерезидент. И еще есть много разных видов валютных платежей физических лиц, но они редко используются украинцами. Все они требуют документального подтверждения операции.
Мне, конечно, приятно, что вы не можете обо мне забыть, но вы бы сами попробовали сперва или спросили у тех, кто может попробовать, а потом бы заявляли
Востаннє редагувалось Alex2006 в Чет 26 бер, 2020 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.