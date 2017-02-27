Додано: Чет 26 бер, 2020 15:16

Тут о Маркаровой, кто-то еще помнит такую даму ?Это ее - "через три года украинцы смогут наблюдать "абсолютно другую экономику" в стране, а властям больше не придётся идти к фонду за очередным траншем."....О портфельных инвесторах в УкраинуОб их переходе в казначейки СШАО НБУ:..."В Нацбанке утверждают, что в феврале и начале марта эпидемия коронавируса влияла на экономику Украины "ограниченно" и "нейтрально". Более того, украинский экспорт продолжает расти, уверяет регулятор. Согласно данным НБУ, цены на импорт снижаются быстрее, чем на экспорт, а снижение вложений в гривневые облигации Кабмина в течение последних недель НБУ характеризует одним словом: "незначительное". "Нынешняя ситуация на украинском валютном рынке — и межбанковском, и наличном — сложилась прежде всего под влиянием психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект"...Об экспорте..."Украинские экспортёры железорудного сырья, такие как "Мет­инвест" и Ferrexpo, вполне могут в 2020 году потерять около 10% экспортных объёмов"...О долгах..."Украина должна перекрывать пиковые погашения внешних и внутренних долгов, а мировые рынки для стран и компаний с низким кредитным рейтингом сейчас закрыты. Беларусь, например, уже отказалась от размещения облигаций, а нам нужно их разместить на $13 млрд"....О шансах Украины..."Как оказалось, коронавирус — это хорошо для здоровья украинских реформ. Потому что не оставляет властям выбора. У них теперь нет жадных инвесторов, на фоне дешёвых денег готовых закрывать глаза на шалости властей и продолжать покупать. Теперь есть только опытные бюрократы, которые знают, с кем имеют дело, а оттого повторяют сакраментальное: "Утром реформы, вечером — деньги".......