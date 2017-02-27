RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4791479247934794>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 382
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
59
27.01-27.5
12%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
176
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:46

  Автор77 написав:Puente


Погіршуватися реально стало з осені 2009-го. Лопнула кредитно-іпотечна бульбашка,обвалилися ринки нерухомості.

Ще була фантамасогорична ціна на газ з росіянами.

Ну и звичні проблеми економіки - неймовірна жадібність окремих груп.

В 2014-му до цього додалася втрата звичних ринків та нездатність їх замінити європейськими в повній мірі,подвоєння та потроєння жадібності певних груп, прорахунки , та відверті зловживання в банківській сфері і т.п.

В 2019-му до цього додалися непрофесіоналізм та нерозуміння,що на гнилому олігархо-клановому фундаменті будувати навіть хатинку на курячих лапках - марна справа.

2020 вірус та проблеми в світовій економіці дещо раніше розпочав старт "часу розплати за все за все" в нашій економічній системі.

І бачимо, що як і в 2014-2019- х роках всю музичну композицію збираються програти за рахунок населення.
В ті роки це був тарифний геноцид, що дуже боляче вдарив по внутрішньому поипті та спричинив втечу гастерів.
Зараз це закриттия бізнесу,
залишення населення без засобів до існування,
та відверте загравання з олігархами та великим бізнесом.

Ця музична п"єса закінчиться погано.

На 100% підтримую. Все так і було. Почалось в 2009,просто 2010 пройшли по інерції.
овен
 
Повідомлень: 13
З нами з: 17.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:53

  antikkristall написав:Вопрос на засыпку, кто-нибудь в последнее время получал валютные переводы (Western,MoneyGram, XOOМ и т.п.) отдают наличный доллар или только гривной?

Недавно получал Вестернюнион перевод через Бегимот, дали в уе. Правда спросили не жалаю ли в грн получить. Сказал не- спасибо))
vladus17
 
Повідомлень: 1439
З нами з: 21.03.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:54

  Alex2006 написав:А что вас там удивляет? Про курс - и так понятно что будет откат на прежние уровни, рост ВВП - после падения тоже вполне логично, сверхликвидность системы - тоже есть, и про карантин до 1 июня ожидаемо.

Будет, будет... обязательно будет. Другой вопрос - когда, до какого уровня, и где "потолок"?

Летом 2009 тоже был откат, - аж до 7,7-7,6. Но это не очень радовало, когда знаешь, что еще годом ранее курс был 4,5-4,6. Да и ЗВР в 2008 были $38 млрд., что, как вы понимаете, поболее чем сейчас.
Sergei
 
Повідомлень: 2373
З нами з: 01.03.07
Подякував: 77 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://ru.tradingview.com/symbols/FOREXCOM-DJI/

Смотрим.
Видим.
Мир в оптимизме и уже думает о том,что надо восстанавливаться и делать доллраы.
Наши думают до какого еще числа продлить карантин, чтобы побольше бизнеса и населения угрохать.
Евро также классно восстанавливается, резвенько так ,несмотря ни на что уже также думают о долларах.

По Доу Джонс обе свечи неплохи и первая обвально-катастрофичесакя и вторая оптимистически ракетная, пока небольшая, но зато за 1-2 дня всего.

А наш ПФТС как ходил гордым павлином так и ходит. Вот загадка.
Автор77
 
Повідомлень: 708
З нами з: 09.11.16
Подякував: 90 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
1
4
7
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:59

  Alex6 написав:
  unicdima написав:Так, а с чего такая паника? Позавчера спекулянты по 28 не могли слить оленям, а тут уже к 28,5 подошли.
Испугались надзвичайної ситуації переплутавши з надзвичайним станом?


экономика на моменте диктует курс 27 с тенденцией к 25 при стабилизации ситуации с вирусом, выкупать по 28 некому

в то же время ситауция пока что развивается по худшему сценарию, по которому цифра курса может уже не иметь особого значения, хоть 35, хоть 40


ну с чего вы взяли что 27 ? У вашего тезки 2006-го вон 24,50 :lol:
Как по мне, то и без коронавируса по паритету цен должно было около 29 быть. Вон 14 месяцев назад было под 28,20 и сейчас почти столько же, но насколько цены у нас выросли ?
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 04.06.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:02

  dlaser написав:В Приват банкомате второй день снимаю по 2000, выдает новенькими тысячным купюрами. Маршрутки не ходят, разменять негде :)

вчера ради интереса в Привате снял 10000 за раз, дало по 500 и 200.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 86
З нами з: 10.06.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:02

  Alex2006 написав:Я бы так не сказал, ведь основная масса гривны у гривнедепозитчиков и так на долгих депозитах, и доля "по 24" невелика. Правильно не "имелось 240000 грн", а "имелось 270 000, положенных год назад под 18% вместо вместо покупки бакса по 27, 260 000, положенных 9 мес назад под 16% вместо покупки бакса по 26" и т.д.


... Имелось 200000, положенньіх 7 лет назад под 20% вместо покупки бакса по 8, и т.д. :-D
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 487
З нами з: 19.02.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://focus.ua/economics/451767-polny ... na_ukraine

Тут о Маркаровой, кто-то еще помнит такую даму ?
Это ее - "через три года украинцы смогут наблюдать "абсолютно другую экономику" в стране, а властям больше не придётся идти к фонду за очередным траншем."....

О портфельных инвесторах в Украину
Об их переходе в казначейки США

О НБУ:
..."В Нацбанке утверждают, что в феврале и начале марта эпидемия коронавируса влияла на экономику Украины "ограниченно" и "нейтрально". Более того, украинский экспорт продолжает расти, уверяет регулятор. Согласно данным НБУ, цены на импорт снижаются быстрее, чем на экспорт, а снижение вложений в гривневые облигации Кабмина в течение последних недель НБУ характеризует одним словом: "незначительное". "Нынешняя ситуация на украинском валютном рынке — и межбанковском, и наличном — сложилась прежде всего под влиянием психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект"...

Об экспорте
..."Украинские экспортёры железорудного сырья, такие как "Мет­инвест" и Ferrexpo, вполне могут в 2020 году потерять около 10% экспортных объёмов"...

О долгах
..."Украина должна перекрывать пиковые погашения внешних и внутренних долгов, а мировые рынки для стран и компаний с низким кредитным рейтингом сейчас закрыты. Беларусь, например, уже отказалась от размещения облигаций, а нам нужно их разместить на $13 млрд"....

О шансах Украины
..."Как оказалось, коронавирус — это хорошо для здоровья украинских реформ. Потому что не оставляет властям выбора. У них теперь нет жадных инвесторов, на фоне дешёвых денег готовых закрывать глаза на шалости властей и продолжать покупать. Теперь есть только опытные бюрократы, которые знают, с кем имеют дело, а оттого повторяют сакраментальное: "Утром реформы, вечером — деньги".......
Автор77
 
Повідомлень: 708
З нами з: 09.11.16
Подякував: 90 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
1
4
7
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vitalych-new написав:ну с чего вы взяли что 27 ? У вашего тезки 2006-го вон 24,50 :lol:
Как по мне, то и без коронавируса по паритету цен должно было около 29 быть.


цены вторичны, паритет ни о чем не говорит, то что многие заложили курс 29 на сам курс мало влияет

24.5 было когда к нас стояла очердь за ОВГЗ, но те времна уже не вернуть ))
Alex6
 
Повідомлень: 737
З нами з: 19.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:28

sergey_sryvkin И я, и я тоже, такой же парнокопытный. А Вы не пробовали посчитать, получилось ли у Вас выйти хотя бы в ноль?
2805
 
Повідомлень: 86
З нами з: 20.07.10
Подякував: 315 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4791479247934794>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, fler, kwon, Moneta, sergey_sryvkin, Vitalych-new, yuri_m і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 685, 686, 687
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6866 1531834
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 12:00
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1725, 1726, 1727
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17260 2173084
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 00:18
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 37, 38, 39
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
387 75962
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 16:58
Kravec_5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83626)
26.03.2020 15:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.