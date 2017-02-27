Погіршуватися реально стало з осені 2009-го. Лопнула кредитно-іпотечна бульбашка,обвалилися ринки нерухомості.
Ще була фантамасогорична ціна на газ з росіянами.
Ну и звичні проблеми економіки - неймовірна жадібність окремих груп.
В 2014-му до цього додалася втрата звичних ринків та нездатність їх замінити європейськими в повній мірі,подвоєння та потроєння жадібності певних груп, прорахунки , та відверті зловживання в банківській сфері і т.п.
В 2019-му до цього додалися непрофесіоналізм та нерозуміння,що на гнилому олігархо-клановому фундаменті будувати навіть хатинку на курячих лапках - марна справа.
2020 вірус та проблеми в світовій економіці дещо раніше розпочав старт "часу розплати за все за все" в нашій економічній системі.
І бачимо, що як і в 2014-2019- х роках всю музичну композицію збираються програти за рахунок населення. В ті роки це був тарифний геноцид, що дуже боляче вдарив по внутрішньому поипті та спричинив втечу гастерів. Зараз це закриттия бізнесу, залишення населення без засобів до існування, та відверте загравання з олігархами та великим бізнесом.
Ця музична п"єса закінчиться погано.
На 100% підтримую. Все так і було. Почалось в 2009,просто 2010 пройшли по інерції.
Alex2006 написав:А что вас там удивляет? Про курс - и так понятно что будет откат на прежние уровни, рост ВВП - после падения тоже вполне логично, сверхликвидность системы - тоже есть, и про карантин до 1 июня ожидаемо.
Будет, будет... обязательно будет. Другой вопрос - когда, до какого уровня, и где "потолок"?
Летом 2009 тоже был откат, - аж до 7,7-7,6. Но это не очень радовало, когда знаешь, что еще годом ранее курс был 4,5-4,6. Да и ЗВР в 2008 были $38 млрд., что, как вы понимаете, поболее чем сейчас.
Смотрим. Видим. Мир в оптимизме и уже думает о том,что надо восстанавливаться и делать доллраы. Наши думают до какого еще числа продлить карантин, чтобы побольше бизнеса и населения угрохать. Евро также классно восстанавливается, резвенько так ,несмотря ни на что уже также думают о долларах.
По Доу Джонс обе свечи неплохи и первая обвально-катастрофичесакя и вторая оптимистически ракетная, пока небольшая, но зато за 1-2 дня всего.
А наш ПФТС как ходил гордым павлином так и ходит. Вот загадка.
unicdima написав:Так, а с чего такая паника? Позавчера спекулянты по 28 не могли слить оленям, а тут уже к 28,5 подошли. Испугались надзвичайної ситуації переплутавши з надзвичайним станом?
экономика на моменте диктует курс 27 с тенденцией к 25 при стабилизации ситуации с вирусом, выкупать по 28 некому
в то же время ситауция пока что развивается по худшему сценарию, по которому цифра курса может уже не иметь особого значения, хоть 35, хоть 40
ну с чего вы взяли что 27 ? У вашего тезки 2006-го вон 24,50 Как по мне, то и без коронавируса по паритету цен должно было около 29 быть. Вон 14 месяцев назад было под 28,20 и сейчас почти столько же, но насколько цены у нас выросли ?
Alex2006 написав:Я бы так не сказал, ведь основная масса гривны у гривнедепозитчиков и так на долгих депозитах, и доля "по 24" невелика. Правильно не "имелось 240000 грн", а "имелось 270 000, положенных год назад под 18% вместо вместо покупки бакса по 27, 260 000, положенных 9 мес назад под 16% вместо покупки бакса по 26" и т.д.
... Имелось 200000, положенньіх 7 лет назад под 20% вместо покупки бакса по 8, и т.д.
Тут о Маркаровой, кто-то еще помнит такую даму ? Это ее - "через три года украинцы смогут наблюдать "абсолютно другую экономику" в стране, а властям больше не придётся идти к фонду за очередным траншем."....
О портфельных инвесторах в Украину Об их переходе в казначейки США
О НБУ: ..."В Нацбанке утверждают, что в феврале и начале марта эпидемия коронавируса влияла на экономику Украины "ограниченно" и "нейтрально". Более того, украинский экспорт продолжает расти, уверяет регулятор. Согласно данным НБУ, цены на импорт снижаются быстрее, чем на экспорт, а снижение вложений в гривневые облигации Кабмина в течение последних недель НБУ характеризует одним словом: "незначительное". "Нынешняя ситуация на украинском валютном рынке — и межбанковском, и наличном — сложилась прежде всего под влиянием психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект"...
Об экспорте ..."Украинские экспортёры железорудного сырья, такие как "Метинвест" и Ferrexpo, вполне могут в 2020 году потерять около 10% экспортных объёмов"...
О долгах ..."Украина должна перекрывать пиковые погашения внешних и внутренних долгов, а мировые рынки для стран и компаний с низким кредитным рейтингом сейчас закрыты. Беларусь, например, уже отказалась от размещения облигаций, а нам нужно их разместить на $13 млрд"....
О шансах Украины ..."Как оказалось, коронавирус — это хорошо для здоровья украинских реформ. Потому что не оставляет властям выбора. У них теперь нет жадных инвесторов, на фоне дешёвых денег готовых закрывать глаза на шалости властей и продолжать покупать. Теперь есть только опытные бюрократы, которые знают, с кем имеют дело, а оттого повторяют сакраментальное: "Утром реформы, вечером — деньги".......