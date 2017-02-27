Додано: Чет 26 бер, 2020 16:00

Vitalych-new написав:

а почему это цены вторичны ?

Вы считаете нормальным, что продукты в стране с небогатым населением при пересчёте по курсу иногда превосходят цены во многих странах еврозоны, Польше, Чехии ? Про шмотки и обувь вообще не вспоминаем а почему это цены вторичны ?Вы считаете нормальным, что продукты в стране с небогатым населением при пересчёте по курсу иногда превосходят цены во многих странах еврозоны, Польше, Чехии ? Про шмотки и обувь вообще не вспоминаем

Нет нормальной конкуренции,во всём рулят кланы и договорняки.Как только курс станет 30,то снова нарисуют плюс 20% к уже скакнувшим прайсам или вы сомневаетесь?Так что не курс тут главное,а фундамент.Надо убирать коррупцию,давать без мутняков лицензии и разрешения,запускать наконец рыночную экономику,а не свату\брату\куму всё,остальным варварские и через опу написанные законы и полиция на прикорме у местных феодалов.Но это всё лирика,а пока уверенно берём 28.40 на приём по стране,привезли доллары в банки,но оказалось что их привезли не рядовым крестьянам,а своим,хорошо хоть папир в наличии и пока ограничений нет,но закрадываются вопросы: а что, некоторые небожители пакуют чемоданы и собираются нас покинуть с пожитками,зная что нас всех ждёт на политическом и экономическом фронтеДаже уже шуты гороховые форумные с их идиотскими загончиками,откатами и бредящими движениями к 27 совсем не потешат,начинается реальная опа,плюс новый премьер вообще не понятно в какие хотелки играет и какие на арену выкатил амбиции,короче очень тревожно,вспомнился армянский анекдот от ДС,у армянского радио спросили:-а будет ли война в определённой напряжённой ситуации?На что арм.радио ответило: нет, не будет,но будет такая борьба за мир,что камня на камне не останется