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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 479347944795479647974798>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 382
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
59
27.01-27.5
12%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
176
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:56

Хотелось бы, в свете последнего скачка, почитать товарища, который насмехался над форумчанином, скупившемся по 28,20.
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:00

  Vitalych-new написав:
а почему это цены вторичны ?
Вы считаете нормальным, что продукты в стране с небогатым населением при пересчёте по курсу иногда превосходят цены во многих странах еврозоны, Польше, Чехии ? Про шмотки и обувь вообще не вспоминаем :oops:

Нет нормальной конкуренции,во всём рулят кланы и договорняки.
Как только курс станет 30,то снова нарисуют плюс 20% к уже скакнувшим прайсам или вы сомневаетесь?

Так что не курс тут главное,а фундамент.

Надо убирать коррупцию,давать без мутняков лицензии и разрешения,запускать наконец рыночную экономику,а не свату\брату\куму всё,остальным варварские и через опу написанные законы и полиция на прикорме у местных феодалов.

Но это всё лирика,а пока уверенно берём 28.40 на приём по стране,привезли доллары в банки,но оказалось что их привезли не рядовым крестьянам,а своим,хорошо хоть папир в наличии и пока ограничений нет,но закрадываются вопросы: а что, некоторые небожители пакуют чемоданы и собираются нас покинуть с пожитками,зная что нас всех ждёт на политическом и экономическом фронте :shock:

Даже уже шуты гороховые форумные с их идиотскими загончиками,откатами и бредящими движениями к 27 совсем не потешат,начинается реальная опа,плюс новый премьер вообще не понятно в какие хотелки играет и какие на арену выкатил амбиции,короче очень тревожно,вспомнился армянский анекдот от ДС,у армянского радио спросили:
-а будет ли война в определённой напряжённой ситуации?
На что арм.радио ответило: нет, не будет,но будет такая борьба за мир,что камня на камне не останется :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:02

15-45:

Харьков 28.46 - 28.48 (утром 28.05 - 28.20)
Большинство ПОВ светят продажу 28.50.
Прием по идее подтянется, покупка-продажа: 28.20/28.46 - 28.48/28.50 (Опт)

Сумы 28.10 - 28.50 (27.85 - 28.15)
Полтава 28.25 - 28.50 (28.00 - 28.20)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:03

  aleksandr-musienko написав:Хотелось бы, в свете последнего скачка, почитать товарища, который насмехался над форумчанином, скупившемся по 28,20.

Многие посливались по 27, будут потом покупать по 30+
плавали знаем в 2014-2015
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На торгах по доллару спрос и предложение уравновесились после выхода НБУ с продажей валюты по 28,22. Нацбанк пока не уходит с рынка.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:08

  varlo написав:На торгах по доллару спрос и предложение уравновесились после выхода НБУ с продажей валюты по 28,22. Нацбанк пока не уходит с рынка.


Що ж ти фраєр здав назад..
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:10

https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1shchodo-byudzhetnogo-vidshkoduvannya-pdv

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:10

  aleksandr-musienko написав:Хотелось бы, в свете последнего скачка, почитать товарища, который насмехался над форумчанином, скупившемся по 28,20.

это был я ))
так это было дня два назад и я вечером специально проверил есть ли реальная продажа по 28, была.
считаю сегодняшний скачок спекулятивным, не с чего ему расти еще с месяц.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:14

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................26.03.2020.............27.03.2020
дата розрахунку...............25.03.2020.............26.03.2020
Євро..................................30,2671..................30,8633
Долар США.......................27,9552..................28,1381
После полудня доллар прибавил еще почти 3 копейки.
Открылись на 6 копеек выше вчерашнего закрытия. Попив кофе, сузили спред до рабочего и выросли на 6.5 копеек. После этого рынок уравновесился с небольшой склонность к снижению. Примерно за 1.5 часа опустились на 1.5 копейки.
После 12 рынок развернулся, до обеда выросли на 3 копейки. После короткого обеденного перерыва рост ускорился, к 14-30 выросли на 6 копеек. С этого момента движение прекратилось. Похоже, что заградительный барьер поставил регулятор. Обеденного расширения спреда сегодня не было. Похоже, что распределение активности торгов на протяжении сессии вернулось к привычному.
Официальный курс встретили котировками 28.1900 - 28.2200. За день выросли на 14 копеек относительно открытия и на 20 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 26.9802 (+10) +115
2018 - 26.3044 (+4) +183

2017 - 27.1246 (+7)
2016 - 26.0703 (-18)

  Zebra написав:Что то форумчане перестали публиковать информацию об оттоке средств из банков...

Вчера приток гривны в банки составил 1.690 млрд. Эту информацию сегодня уже публиковали: viewtopic.php?p=4916759#p4916759
Отток долларов еще не начался, т.к. самолет до отделений еще не долетел.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:17


Сделал ссылку кликабельной.
Сибарит
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