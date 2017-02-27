RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47944795479647974798>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 382
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
59
27.01-27.5
12%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
176
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:22

  Zebra написав:
  aleksandr-musienko написав:Хотелось бы, в свете последнего скачка, почитать товарища, который насмехался над форумчанином, скупившемся по 28,20.

Многие посливались по 27, будут потом покупать по 30+
плавали знаем в 2014-2015



А что с паритетом в евро/доллар?
Откладывается до следующего кризиса? :mrgreen:
komant733
 
Повідомлень: 191
З нами з: 07.03.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:22

  somilitark написав:Но это всё лирика,а пока уверенно берём 28.40 на приём по стране,привезли доллары в банки,но оказалось что их привезли не рядовым крестьянам,а своим,хорошо хоть папир в наличии и пока ограничений нет


Это логически правильное заключение или точно знаете ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 30.01.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

16:00
28.1900 / 28.2200
НБУ практически остановил рост котировок. Перед последним часом сессии спрос и предложение в шатком равновесии. Идут единичные операции по лотам до 300 тысяч долларов.
Востаннє редагувалось varlo в Чет 26 бер, 2020 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5855
З нами з: 11.04.12
Подякував: 349 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:31

Сам минфин четко показывает падение промпроизводства с 2016 По ГОДОВЫМ итогам, что четко видно что на графике что в таблице :

https://index.minfin.com.ua/economy/index/industrial/

2010 112,2
2011 103,4
2012 94,4
2013 99,0
2014 82,8
2015 98,4
2016 103,1
2017 97,1
2018 95,3
2019 91,7
2020 91,6


Зображення

Зображення
Surfer
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 2446
З нами з: 14.11.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 817 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
5
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:36

  unicdima написав:считаю сегодняшний скачок спекулятивным, не с чего ему расти еще с месяц.

кляти спекулянты, выносят депо с банков и конвертируются
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7873
З нами з: 21.09.12
Подякував: 745 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:39

Surfer
Так это все началось еще с твоего Яныка отмороженного на всю голову урки, у которого уже в 2012 по твоим же данным падение промки началось. Оранжевая власть и ЗВР нарастила, и экономику в люди вывела, а синие пришли и все просрали.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7873
З нами з: 21.09.12
Подякував: 745 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Карантин забирает у экономики более $300 млн в неделю. Дальше - хуже. 3 сценария
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... stsenariya
V2
4
 
Повідомлень: 6563
З нами з: 03.07.09
Подякував: 244 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:43

  Alex6 написав:
  Zebra написав:Что то форумчане перестали публиковать информацию об оттоке средств из банков...



та некому писать, все побежали в те самые банки делать отток :mrgreen:

та хрен там, ощадовский банкомат даёт только 40*старший номинал тоесть или 20000 или 8000 и блокирует дальнейшее снятие :evil:
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6114
З нами з: 20.11.08
Подякував: 93 раз.
Подякували: 1526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:45

Питання до ФОПів з найнятими працівниками. Як Ви збираєтесь платити податки за працівників,якщо були вимушені закрити бізнес на карантин? В кого які думки? Коли мова йшла про три неділі,то думали-викрутимося,а коли про шість неділь і думаю це ще не останнє продовження карантину -як бути. Торгові точки закриті,сезонні товари висяк.Які варіанти?
овен
 
Повідомлень: 15
З нами з: 17.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:45

  Surfer написав:
Легко получить рост к "предыдущему году" после обвального падения в 2014 -

Ну т.е. таки наконец увидел рост начиная с провальных 14-15 годов? Ежегодно и стабильно, втечении 16-18 включительно. Все в порядке? Можно значит заканчивать?
С потоком оскорблений я думаю модеры сами разберутся, отвечать умею не хуже, но не стану.

Сам минфин четко


Расскажите этой истеричке, что этот "сам Минфин" - никакое не министерство финансов. А что печатает сайт "Минфин", это к ним вопросы . Я вроде ткнул пятаком в держстат.


З.Ы. Что касается истерик, что кто-то кому-то лайкает, а тебе нет, то запости что-то смешное, там Том и Джери , например. Обещаю лайкнуть. А ересь никто канеш не станет тут лайкать.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 бер, 2020 16:58, всього редагувалось 5 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2542
З нами з: 15.02.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 47944795479647974798>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, kwon, овен, Vint, zРадио і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 685, 686, 687
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6866 1531863
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 12:00
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1725, 1726, 1727
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17260 2173149
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 00:18
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 37, 38, 39
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
387 75983
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 16:58
Kravec_5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
cell phone jamer (1)
26.03.2020 17:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.