А что с паритетом в евро/доллар?
Откладывается до следующего кризиса?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:22
А что с паритетом в евро/доллар?
Откладывается до следующего кризиса?
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:22
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
16:00
28.1900 / 28.2200
НБУ практически остановил рост котировок. Перед последним часом сессии спрос и предложение в шатком равновесии. Идут единичные операции по лотам до 300 тысяч долларов.
Востаннє редагувалось varlo в Чет 26 бер, 2020 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:31
Сам минфин четко показывает падение промпроизводства с 2016 По ГОДОВЫМ итогам, что четко видно что на графике что в таблице :
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:36
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:39
Surfer
Так это все началось еще с твоего Яныка отмороженного на всю голову урки, у которого уже в 2012 по твоим же данным падение промки началось. Оранжевая власть и ЗВР нарастила, и экономику в люди вывела, а синие пришли и все просрали.
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Карантин забирает у экономики более $300 млн в неделю. Дальше - хуже. 3 сценария
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:43
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:45
Питання до ФОПів з найнятими працівниками. Як Ви збираєтесь платити податки за працівників,якщо були вимушені закрити бізнес на карантин? В кого які думки? Коли мова йшла про три неділі,то думали-викрутимося,а коли про шість неділь і думаю це ще не останнє продовження карантину -як бути. Торгові точки закриті,сезонні товари висяк.Які варіанти?
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:45
Ну т.е. таки наконец увидел рост начиная с провальных 14-15 годов? Ежегодно и стабильно, втечении 16-18 включительно. Все в порядке? Можно значит заканчивать?
С потоком оскорблений я думаю модеры сами разберутся, отвечать умею не хуже, но не стану.
Расскажите этой истеричке, что этот "сам Минфин" - никакое не министерство финансов. А что печатает сайт "Минфин", это к ним вопросы . Я вроде ткнул пятаком в держстат.
З.Ы. Что касается истерик, что кто-то кому-то лайкает, а тебе нет, то запости что-то смешное, там Том и Джери , например. Обещаю лайкнуть. А ересь никто канеш не станет тут лайкать.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 бер, 2020 16:58, всього редагувалось 5 разів.
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