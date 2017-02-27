Zebra
помаранжевый про приток спекулей, а потом кризис 2008 не слышал? так сча то же самое пачти...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:50
Zebra
помаранжевый про приток спекулей, а потом кризис 2008 не слышал? так сча то же самое пачти...
а шо делать?
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:53
Сначала разложил свои консервы, теперь свидетельствует, что они были тухлыми.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:57
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:58
ага. Сразу чо та вспомнился Ющ с его наездом на Тимошенку: "Набралась долгов, как сучка блох".
Рост экономики до 2008 года был неоправданно спекулятивный и в этом смысле славить "оранжевых" особо не за что - гениев экономики я за все время наблюдений не обнаружил.
Популисты наше ффсё
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:59
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:02
Речь о промышленности и ЗВР благополучно просираемых как к власти пришли синие, в итоге пришлось на коленях Чивокуне к РФ ползти чтоб 5 ярдов отдолжили по 5% годовых. Бо не все со страны еще вывели, что можно было по курсу 8.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 26 бер, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:03
Нефиг ни над кем насмехаться.
Гривна такая штука, что время от времени попадает под раздачу.
1998 с 1-70 постепенно волнами до 5-50, потом до 5-10
2008 с 4-70 до 9, потом до 8-10
2014 с 8-30 до 12, потом до 14,потом до 27 в среднем, с заскоком до 40 в 2015-м
2020 с 23 до 28 на сегодняшний день
Учитывая волатильность логично предполагать, что и в этот раз будут:
1.Полеты вверх и отскоки вниз.
2.Нижняя планка при лучшем стечении обсоятельств вероятно не ниже 27.
3.Верхняя планка зависит от очень многих факторов - вменяемость экономических решений, срок пиковых распостранения вируса в мире, и самое главное в наших условиях - срок карантина.
Так что разные варианты по верхам могут быть.Мы уже в принципе были недавно на тридцатке, думаю будем по-тихоньку, с откатами,но подбираться к ней и впредь.
А дальше - по факторам надо оценивать.
По прежнему есть шанс некоторого отката к 19 апреля, т.е. к праздникам,смотря что нарисуется к этому времени.
Сопутствующие факторы:
Суркисо-Приваты
МВФ
Веротяность реструктуризации
Неизвестна еще точно степень поражения бизнеса и безработицы
Неизвестны еще темпы падения от 0% до минус бесконечность прогнозируют разные челы,
правда вероятно посредине - минус 8-9%.
В любом случае для нервов лучше этот год в валюте, а там видно будет.
Одно знаю на 100%.
У большинства с налом сейчас проблемы, мне,например, особо уже не за что покупать валюту, на руках эквивалент меньше 1 тыс.дол.
Но как только появятся деньги,а я надеюсь,что они вскоре появятся,хотя и в гораздо меньшем размере чем до карантина,который прибил в т.ч. сильно и мои доходы -
буду инвестировать в валюту
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:05
Любой скачок можно считать спекулятивным. Ну а в нашей стране не пуганных идиотов - это как само собой разумеющееся.
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:05
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