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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4795479647974798>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 382
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
59
27.01-27.5
12%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
176
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:50

Zebra
помаранжевый про приток спекулей, а потом кризис 2008 не слышал? так сча то же самое пачти...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:53

  Serg-ik написав:Петя был почти 5 лет при власти, реформировал суды, а теперь просит не признавать решения этих судов(через свой рупор-фракцию в парламенте.

Сначала разложил свои консервы, теперь свидетельствует, что они были тухлыми.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:56

  Вкладчик1234 написав:фитоняша получала перевод

что такое фитоняша ?
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:57

  proftpd66 написав:На 32 идём ?

Если ставку так будет 9% , то на 500 грн за бакс ?


Добрый
Какое решение приняли на 28ми? Откупили или в гривне?
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:58

  чик написав:Zebra
помаранжевый про приток спекулей, а потом кризис 2008 не слышал? так сча то же самое пачти...

ага. Сразу чо та вспомнился Ющ с его наездом на Тимошенку: "Набралась долгов, как сучка блох".
Рост экономики до 2008 года был неоправданно спекулятивный и в этом смысле славить "оранжевых" особо не за что - гениев экономики я за все время наблюдений не обнаружил.
Популисты наше ффсё
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:59

  SILVER_UA написав:
  Вкладчик1234 написав:фитоняша получала перевод

что такое фитоняша ?


Девушка следящая за фигурой.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:02

  чик написав:Zebra
помаранжевый про приток спекулей, а потом кризис 2008 не слышал? так сча то же самое пачти...

Речь о промышленности и ЗВР благополучно просираемых как к власти пришли синие, в итоге пришлось на коленях Чивокуне к РФ ползти чтоб 5 ярдов отдолжили по 5% годовых. Бо не все со страны еще вывели, что можно было по курсу 8.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 26 бер, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:03

  aleksandr-musienko написав:Хотелось бы, в свете последнего скачка, почитать товарища, который насмехался над форумчанином, скупившемся по 28,20.


Нефиг ни над кем насмехаться.

Гривна такая штука, что время от времени попадает под раздачу.
1998 с 1-70 постепенно волнами до 5-50, потом до 5-10
2008 с 4-70 до 9, потом до 8-10
2014 с 8-30 до 12, потом до 14,потом до 27 в среднем, с заскоком до 40 в 2015-м
2020 с 23 до 28 на сегодняшний день

Учитывая волатильность логично предполагать, что и в этот раз будут:

1.Полеты вверх и отскоки вниз.
2.Нижняя планка при лучшем стечении обсоятельств вероятно не ниже 27.
3.Верхняя планка зависит от очень многих факторов - вменяемость экономических решений, срок пиковых распостранения вируса в мире, и самое главное в наших условиях - срок карантина.

Так что разные варианты по верхам могут быть.Мы уже в принципе были недавно на тридцатке, думаю будем по-тихоньку, с откатами,но подбираться к ней и впредь.
А дальше - по факторам надо оценивать.
По прежнему есть шанс некоторого отката к 19 апреля, т.е. к праздникам,смотря что нарисуется к этому времени.

Сопутствующие факторы:
Суркисо-Приваты
МВФ
Веротяность реструктуризации
Неизвестна еще точно степень поражения бизнеса и безработицы
Неизвестны еще темпы падения от 0% до минус бесконечность прогнозируют разные челы,
правда вероятно посредине - минус 8-9%.

В любом случае для нервов лучше этот год в валюте, а там видно будет.

Одно знаю на 100%.
У большинства с налом сейчас проблемы, мне,например, особо уже не за что покупать валюту, на руках эквивалент меньше 1 тыс.дол.

Но как только появятся деньги,а я надеюсь,что они вскоре появятся,хотя и в гораздо меньшем размере чем до карантина,который прибил в т.ч. сильно и мои доходы -

буду инвестировать в валюту :)
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:05

  unicdima написав:
  aleksandr-musienko написав:Хотелось бы, в свете последнего скачка, почитать товарища, который насмехался над форумчанином, скупившемся по 28,20.

это был я ))
так это было дня два назад и я вечером специально проверил есть ли реальная продажа по 28, была.
считаю сегодняшний скачок спекулятивным, не с чего ему расти еще с месяц.

Любой скачок можно считать спекулятивным. Ну а в нашей стране не пуганных идиотов - это как само собой разумеющееся.
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:05

  vovikhan1991 написав:А уявляєте які будуть емоції, якщо ми знову підемо на 24:00?!!!

Та да - емоцій буде багато - грошей буде мало!!! А так вже купляють по 28,35...
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