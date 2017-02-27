Додано: Чет 26 бер, 2020 17:03

aleksandr-musienko написав: Хотелось бы, в свете последнего скачка, почитать товарища, который насмехался над форумчанином, скупившемся по 28,20. Хотелось бы, в свете последнего скачка, почитать товарища, который насмехался над форумчанином, скупившемся по 28,20.

Нефиг ни над кем насмехаться.Гривна такая штука, что время от времени попадает под раздачу.1998 с 1-70 постепенно волнами до 5-50, потом до 5-102008 с 4-70 до 9, потом до 8-102014 с 8-30 до 12, потом до 14,потом до 27 в среднем, с заскоком до 40 в 2015-м2020 с 23 до 28 на сегодняшний деньУчитывая волатильность логично предполагать, что и в этот раз будут:1.Полеты вверх и отскоки вниз.2.Нижняя планка при лучшем стечении обсоятельств вероятно не ниже 27.3.Верхняя планка зависит от очень многих факторов - вменяемость экономических решений, срок пиковых распостранения вируса в мире, и самое главное в наших условиях - срок карантина.Так что разные варианты по верхам могут быть.Мы уже в принципе были недавно на тридцатке, думаю будем по-тихоньку, с откатами,но подбираться к ней и впредь.А дальше - по факторам надо оценивать.По прежнему есть шанс некоторого отката к 19 апреля, т.е. к праздникам,смотря что нарисуется к этому времени.Сопутствующие факторы:Суркисо-ПриватыМВФВеротяность реструктуризацииНеизвестна еще точно степень поражения бизнеса и безработицыНеизвестны еще темпы падения от 0% до минус бесконечность прогнозируют разные челы,правда вероятно посредине - минус 8-9%.В любом случае для нервов лучше этот год в валюте, а там видно будет.Одно знаю на 100%.У большинства с налом сейчас проблемы, мне,например, особо уже не за что покупать валюту, на руках эквивалент меньше 1 тыс.дол.Но как только появятся деньги,а я надеюсь,что они вскоре появятся,хотя и в гораздо меньшем размере чем до карантина,который прибил в т.ч. сильно и мои доходы -буду инвестировать в валюту