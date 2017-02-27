Додано: Чет 26 бер, 2020 17:59

Zebra написав: aleksandr-musienko написав: Хотелось бы, в свете последнего скачка, почитать товарища, который насмехался над форумчанином, скупившемся по 28,20. Хотелось бы, в свете последнего скачка, почитать товарища, который насмехался над форумчанином, скупившемся по 28,20.

Многие посливались по 27, будут потом покупать по 30+

плавали знаем в 2014-2015 Многие посливались по 27, будут потом покупать по 30+плавали знаем в 2014-2015

Зачем будут покупать по 30+ (пусть даже в теории смогут загнать до этого значения)?И почему что-то поменялось в отношении того форумчанина, кто купил бакс по 28.20? Или вы стандартно хотите сказать, что он в плюсе, потому что "может продать" на 10 коп дороже? Сколько раз нужно объяснять разницу между "может продать" и "продаст"? Если все попробуют реализовать эту свою возможность "продать дороже", то это смогут сделать только первые. Весь этот "плюс" виртуальный и основан лишь на том, что другие не начнут так же продавать. Так что, это лишь виртуальная возможность для некоторых людей продать купленный бакс дороже при условии, что они успеют это сделать до того, как это решат сделать другие такие же "умные"