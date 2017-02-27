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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:38
овен написав:
Питання до ФОПів з найнятими працівниками. Як Ви збираєтесь платити податки за працівників,якщо були вимушені закрити бізнес на карантин? В кого які думки? Коли мова йшла про три неділі,то думали-викрутимося,а коли про шість неділь і думаю це ще не останнє продовження карантину -як бути. Торгові точки закриті,сезонні товари висяк.Які варіанти?
Вариантов немного. Увольнять, до лучших времен. Думаю, что в центрах занятости будет аврал.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:39
yarick26 написав: овен написав:yarick26
Якщо їх звільнити,то в них буде можливість стати на облік в центр зайнятості і отримувати виплати. Правильно? В такому разі вони нічого не втрачають.
Насчёт ЦЗ не вникал, думаю с 01.04 на месяц уволить, потом обратно. Так как карантин продлили. Чтоб не тащить эту лямку с затратами, которые сейчас нужно минимизировать. Планирую им порядка по 5000 выдать за апрель, если бездельничать будем. Надеюсь хоть на АТБ заработаем...
Смотря по какой статье увольнять. В лучшем случае выплаты после постановки на учет будут не раньше чем через 3 недели. Если по собственному то через три месяца.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:44
Автор77 написав:
Эрик врун.
Ковбои есть ковбои, а бюргеры есть бюргеры -если по большому счету.
Доллар хорошо, а евро - в долгосрочке надеюсь лучше.
Но они оба на данном этапе все-таки лучше гривны.
Посмотрим что будет дальше, кажется что это спектакль с вирусней , не более .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:46
Сегодня на ПФТС наторговали рекордный объем ОВГЗ - почти 1,5 миллиарда гривен! Вчера - 740 миллионов. Львиная доля - гривневые ОВГЗ. Хороший объем был как по коротким так и по длинным бумагам. К чему бы это?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:49
ruvex написав: yarick26 написав: овен написав:yarick26
Якщо їх звільнити,то в них буде можливість стати на облік в центр зайнятості і отримувати виплати. Правильно? В такому разі вони нічого не втрачають.
Насчёт ЦЗ не вникал, думаю с 01.04 на месяц уволить, потом обратно. Так как карантин продлили. Чтоб не тащить эту лямку с затратами, которые сейчас нужно минимизировать. Планирую им порядка по 5000 выдать за апрель, если бездельничать будем. Надеюсь хоть на АТБ заработаем...
Смотря по какой статье увольнять. В лучшем случае выплаты после постановки на учет будут не раньше чем через 3 недели. Если по собственному то через три месяца.
Звільнять по згоді сторін. ЦЗ працюють. Документи для постановки на облік можна подати в електронноиу вигляді або через спеціальну скриньку,яка є в кожному центрі. Працівник буде зареєстрований з моменту подачі документів.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:58
Автор77 написав:
По Доу Джонс обе свечи неплохи и первая обвально-катастрофичесакя и вторая оптимистически ракетная, пока небольшая, но зато за 1-2 дня всего.
Мой портфель уже только -0,43%. Постепенно отыгрываемся. Кое-что докупаем. Появился оптимизм. Из казино при таких раскладах уходят с нормальным настроением. Я в таких случаях в казино остаюсь и продолжаю игру.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:59
Zebra написав: aleksandr-musienko написав:
Хотелось бы, в свете последнего скачка, почитать товарища, который насмехался над форумчанином, скупившемся по 28,20.
Многие посливались по 27, будут потом покупать по 30+
плавали знаем в 2014-2015
Зачем будут покупать по 30+ (пусть даже в теории смогут загнать до этого значения)?
И почему что-то поменялось в отношении того форумчанина, кто купил бакс по 28.20? Или вы стандартно хотите сказать, что он в плюсе, потому что "может продать" на 10 коп дороже? Сколько раз нужно объяснять разницу между "может продать" и "продаст"? Если все попробуют реализовать эту свою возможность "продать дороже", то это смогут сделать только первые. Весь этот "плюс" виртуальный и основан лишь на том, что другие не начнут так же продавать. Так что, это лишь виртуальная возможность для некоторых людей продать купленный бакс дороже при условии, что они успеют это сделать до того, как это решат сделать другие такие же "умные"
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:05
Alex2006 написав:
Сколько раз нужно объяснять разницу между "может продать" и "продаст"? Если все попробуют реализовать эту свою возможность "продать дороже", то это смогут сделать только первые. Весь этот "плюс" виртуальный и основан лишь на том, что другие не начнут так же продавать. Так что, это лишь виртуальная возможность для некоторых людей продать купленный бакс дороже при условии, что они успеют это сделать до того, как это решат сделать другие такие же "умные"
Так можно сказать про абсолютно любые материальные ценности. Автомобиль, квартира . "Если вдруг все станут продавать свои квартиры, то они будут бесплатны". Но это не значит, что у вас нет материальной ценности, вложенной в недвижимость, которая стоит ** тысяч $.
И ещё вопрос: а сколько должно пройти времени с курсом 28+-, чтобы вы признали, что облажались , сдавая по 24,25,26? И проповедуя,что все глупцы тут, кто покупал по 27, например.
Через неделю? Месяц? Год?
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:07
Alex2006 написав: Zebra написав: aleksandr-musienko написав:
Хотелось бы, в свете последнего скачка, почитать товарища, который насмехался над форумчанином, скупившемся по 28,20.
Многие посливались по 27, будут потом покупать по 30+
плавали знаем в 2014-2015
Зачем будут покупать по 30+ (пусть даже в теории смогут загнать до этого значения)?
И почему что-то поменялось в отношении того форумчанина, кто купил бакс по 28.20? Или вы стандартно хотите сказать, что он в плюсе, потому что "может продать" на 10 коп дороже? Сколько раз нужно объяснять разницу между "может продать" и "продаст"?
Предполагаю, будет совсем не смешно к осени, тем более к НГ
Пик пандемии будет осенью, такими темпами 400-600 миллионов больных (не заразившихся, а больных на момент)
Свою оценку прогноза умерших не хочу озвучивать, чтобы не сглазить
Падение мировой экономики в 3-6 раз
Курс гривны хорошо если 75, а скорее всего за 100
и это пройдет
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:08
овен написав:
Питання до ФОПів з найнятими працівниками. Як Ви збираєтесь платити податки за працівників,якщо були вимушені закрити бізнес на карантин? Які варіанти?
Якщо мета - просто не платити податки, то ви можете законно відправити працівників на час карантину у бесплатну відпустку за свій рахунок.
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