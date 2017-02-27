По соглашению сторон
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:14
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:15
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:17
Правительство уже наобещало всем пенсионерам +1000 грн у кого пенсия меньше 5000 грн. Раз.
К субсидиям в среднем +300 грн. Два.
Зарплату за февраль и март в центрах занятости уволенным. Три.
И это еще карантин не закончился. Четыре.
Гривна будет печататься так, что станки от перегрева придется охлаждать жидким азотом.
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:20
Это рынок детка(с).
Одни поняли что их кинули и сливают бумаги по чём дают,другие подбирают в надежде сорвать куш.
Может банки решили,что дисконт в 50% по ОВГЗ очень вкусный и ломанулись,ведь объёмов возможно не было потому что даже за 50% от номинала не было желающих ,а теперь сошлись на рынке 2 дурака.
Вот что это значит,так что там в Минске,всё?
Порешали,дядя Сэм ты лох,тебя бортанули как и 73%?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
За свій рахунок там здається по кодексу до 14 днів і все.
15-й день - податкова вже наготує "кочергу".
В моїй практиці, в спокійні,правда часи навіть за законні 14 днів податкова загрожувала ретельним документальним шмоном і нарахуваннями по документалці, а по документалці завжди по любе можна щось викопати в сумі до 5 тис.дол. еквівалент, саме стільки в середньому в нас тоді нараховували штрафних санкцій по ФОПам..
Багато ФОПів навіть коли припинили діяльність - три роки не закриваються,щоб не попасти на бакси, там все офіційно в бюджет йде, але суми дуже суттєві в основному.
І без того вистачає підводних каменюк.
Один раз жінка ,вона не бухгалтер, але вела все,та й не в тому справа часом і бухгалтери влітають, перескочила випадково суму в 300 тис.грн. ,після якої наступає сплата ПДВ.
Перескочила на якісь копійки - на 50 гривень десь за рік (це за весь рік !),
і перескочила навіть не по своїй вині,їй в консультаційному сказали що 300 тис. - це календарний рік,виявилося,що ні.
Сума штрафних санкцій була за 50 грн. лишніх - десь біля 4800 доларів по курсу на той час, все пішло в бюджет.
Не знаю як там в других країнах, але в нас влетіти із-за навіть копійчаної помилики можна суттєво.
Все сплатив до копійки,дружину не сварив, адже це спільні гроші, і ми обоє постраждали, не сварив би навіть якби перед тим її в консультаційному відділі податкової неправильно не проконсультували б.
Така повчальна історія.
Не в тему,але сподіваюсь залишать це повідомлення, адже хтось з учасників форуму зможе насторожитися, більше уваги приділяти бухгалтерії і не влетіти на 4800 дол., або схожу суму.
Хай може хтось навчиться і насторожиться на моєму випадку.
В мене майже "п"ятірка" доларів лише по цьому випадку відлетіла.
А взагалі за всі роки - це десятки тисяч доларів.
В 90-х за перший чек було 1 тис.дол.,за другу непробиту пачку сірників - вже 2 тис.дол.,бізнес обнулявся, але потім знову був драйв,адже не було монополістів - АТБ і т.п.
Тоді я ще не доріс до Києва,Львова чи Одеси, був в регіональному містечку,в нас це була варість 1-2 квартир за 1-2 пачки сірників.
Весело було.
Хто пам"ятає ?
Прохання залишити це повідомлення просто з погляду доброзичливості,
адже якби мене хтось в свій час насторожив, менші фінансові втрати були б.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 26 бер, 2020 18:42, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:26
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
пока я посмотрел ситуацию на улице у вас тут уже покупка до 28,57 скакнула. А на улице продажа реальная была 28,40-45-50, за много не спрашивал но по штуке было свободно.
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:31
Це перебільшення.
Черга суверенних дефолтів поряд з Європою - нікому не потрібна, будуть щось вкачувати нам ,щоб не обанкротилися зовсім вже.
Але взагалі тема цікава.
Питання що ближче курс 25 ?
Чи курс 40 ?
Вважаю,що ймовірність курсу 25 ( на відміну від деяких гуру цього форума,що недавно десь зо тиждень тому - таке анонсували на осінь) близька до неймовірності,тобто до нуля.
Ймовірність курсу 40 оцінюю як реальні ризики в процентному відношенні ймовірності як 30%, в залежності від багатьох факторів.
Ймовірність широкого коридору 28-35 вже вища - десь 60%.
Ну а 30 - це лише питання часу.
Але на всій дорозі будуть відскоки, такий закон ринку,
хоча будуть і ракети.
Коли стартує ракета - депозити,що на разі скінчилися, ОВГЗ,що по плану на первинці мають погашатися, черговий невдалий крок влади по карантину або економіці - наразі сказати важко.
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:32
Фед будет и дальше лить доллары немерянно. "Столько, сколько понадобится".
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коллеги,в связи с карантином и кризисом,хочу поинтересоваться,никто не записывал телефон Оксаны,которая сидя с ребёнком зарабатывает 50 тысяч не выходя из дома? Где-то попадались её ролики,не могу найти
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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