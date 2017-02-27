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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4799480048014802>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 382
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
59
27.01-27.5
12%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
176
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:14

  ruvex написав: случае выплаты после постановки на учет будут не раньше чем через 3 недели. Если по собственному то через три месяца.

По соглашению сторон
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:15

  Елена8 написав:
  ruvex написав: случае выплаты после постановки на учет будут не раньше чем через 3 недели. Если по собственному то через три месяца.

По соглашению сторон

Тогда платить будут через 3 недели
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:17

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:
  aleksandr-musienko написав:Хотелось бы, в свете последнего скачка, почитать товарища, который насмехался над форумчанином, скупившемся по 28,20.

Многие посливались по 27, будут потом покупать по 30+
плавали знаем в 2014-2015

Зачем будут покупать по 30+ (пусть даже в теории смогут загнать до этого значения)?

Правительство уже наобещало всем пенсионерам +1000 грн у кого пенсия меньше 5000 грн. Раз.
К субсидиям в среднем +300 грн. Два.
Зарплату за февраль и март в центрах занятости уволенным. Три.
И это еще карантин не закончился. Четыре.

Гривна будет печататься так, что станки от перегрева придется охлаждать жидким азотом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:20

  asti написав:Сегодня на ПФТС наторговали рекордный объем ОВГЗ - почти 1,5 миллиарда гривен! Вчера - 740 миллионов. Львиная доля - гривневые ОВГЗ. Хороший объем был как по коротким так и по длинным бумагам. К чему бы это?!

Это рынок детка(с).
Одни поняли что их кинули и сливают бумаги по чём дают,другие подбирают в надежде сорвать куш.
Может банки решили,что дисконт в 50% по ОВГЗ очень вкусный и ломанулись,ведь объёмов возможно не было потому что даже за 50% от номинала не было желающих ,а теперь сошлись на рынке 2 дурака.

Вот что это значит,так что там в Минске,всё?
Порешали,дядя Сэм ты лох,тебя бортанули как и 73%?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

За свій рахунок там здається по кодексу до 14 днів і все.

15-й день - податкова вже наготує "кочергу".

В моїй практиці, в спокійні,правда часи навіть за законні 14 днів податкова загрожувала ретельним документальним шмоном і нарахуваннями по документалці, а по документалці завжди по любе можна щось викопати в сумі до 5 тис.дол. еквівалент, саме стільки в середньому в нас тоді нараховували штрафних санкцій по ФОПам..

Багато ФОПів навіть коли припинили діяльність - три роки не закриваються,щоб не попасти на бакси, там все офіційно в бюджет йде, але суми дуже суттєві в основному.

І без того вистачає підводних каменюк.
Один раз жінка ,вона не бухгалтер, але вела все,та й не в тому справа часом і бухгалтери влітають, перескочила випадково суму в 300 тис.грн. ,після якої наступає сплата ПДВ.
Перескочила на якісь копійки - на 50 гривень десь за рік (це за весь рік !),
і перескочила навіть не по своїй вині,їй в консультаційному сказали що 300 тис. - це календарний рік,виявилося,що ні.

Сума штрафних санкцій була за 50 грн. лишніх - десь біля 4800 доларів по курсу на той час, все пішло в бюджет.

Не знаю як там в других країнах, але в нас влетіти із-за навіть копійчаної помилики можна суттєво.

Все сплатив до копійки,дружину не сварив, адже це спільні гроші, і ми обоє постраждали, не сварив би навіть якби перед тим її в консультаційному відділі податкової неправильно не проконсультували б.
Така повчальна історія.

Не в тему,але сподіваюсь залишать це повідомлення, адже хтось з учасників форуму зможе насторожитися, більше уваги приділяти бухгалтерії і не влетіти на 4800 дол., або схожу суму.

Хай може хтось навчиться і насторожиться на моєму випадку.

В мене майже "п"ятірка" доларів лише по цьому випадку відлетіла.

А взагалі за всі роки - це десятки тисяч доларів.
В 90-х за перший чек було 1 тис.дол.,за другу непробиту пачку сірників - вже 2 тис.дол.,бізнес обнулявся, але потім знову був драйв,адже не було монополістів - АТБ і т.п.
Тоді я ще не доріс до Києва,Львова чи Одеси, був в регіональному містечку,в нас це була варість 1-2 квартир за 1-2 пачки сірників.
Весело було.

Хто пам"ятає ?

Прохання залишити це повідомлення просто з погляду доброзичливості,

адже якби мене хтось в свій час насторожив, менші фінансові втрати були б. :!:
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 26 бер, 2020 18:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:26

  Елена8 написав:
  Елена8 написав:
  ruvex написав: случае выплаты после постановки на учет будут не раньше чем через 3 недели. Если по собственному то через три месяца.

По соглашению сторон

Тогда платить будут через 3 недели

Наскільки я знаю,то на 8 день.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

пока я посмотрел ситуацию на улице у вас тут уже покупка до 28,57 скакнула. А на улице продажа реальная была 28,40-45-50, за много не спрашивал но по штуке было свободно.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:31

  ЧИА написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Зачем будут покупать по 30+ (пусть даже в теории смогут загнать до этого значения)?
И почему что-то поменялось в отношении того форумчанина, кто купил бакс по 28.20? Или вы стандартно хотите сказать, что он в плюсе, потому что "может продать" на 10 коп дороже? Сколько раз нужно объяснять разницу между "может продать" и "продаст"?


Предполагаю, будет совсем не смешно к осени, тем более к НГ
Пик пандемии будет осенью, такими темпами 400-600 миллионов больных (не заразившихся, а больных на момент)
Свою оценку прогноза умерших не хочу озвучивать, чтобы не сглазить
Падение мировой экономики в 3-6 раз
Курс гривны хорошо если 75, а скорее всего за 100



Це перебільшення.
Черга суверенних дефолтів поряд з Європою - нікому не потрібна, будуть щось вкачувати нам ,щоб не обанкротилися зовсім вже.

Але взагалі тема цікава.

Питання що ближче курс 25 ?
Чи курс 40 ?

Вважаю,що ймовірність курсу 25 ( на відміну від деяких гуру цього форума,що недавно десь зо тиждень тому - таке анонсували на осінь) близька до неймовірності,тобто до нуля.

Ймовірність курсу 40 оцінюю як реальні ризики в процентному відношенні ймовірності як 30%, в залежності від багатьох факторів.

Ймовірність широкого коридору 28-35 вже вища - десь 60%.
Ну а 30 - це лише питання часу.
Але на всій дорозі будуть відскоки, такий закон ринку,
хоча будуть і ракети.

Коли стартує ракета - депозити,що на разі скінчилися, ОВГЗ,що по плану на первинці мають погашатися, черговий невдалий крок влади по карантину або економіці - наразі сказати важко.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:32

Фед будет и дальше лить доллары немерянно. "Столько, сколько понадобится". 8)

Libo
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коллеги,в связи с карантином и кризисом,хочу поинтересоваться,никто не записывал телефон Оксаны,которая сидя с ребёнком зарабатывает 50 тысяч не выходя из дома? Где-то попадались её ролики,не могу найти :roll:
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