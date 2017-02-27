Додано: Чет 26 бер, 2020 18:24

За свій рахунок там здається по кодексу до 14 днів і все.15-й день - податкова вже наготує "кочергу".В моїй практиці, в спокійні,правда часи навіть за законні 14 днів податкова загрожувала ретельним документальним шмоном і нарахуваннями по документалці, а по документалці завжди по любе можна щось викопати в сумі до 5 тис.дол. еквівалент, саме стільки в середньому в нас тоді нараховували штрафних санкцій по ФОПам..Багато ФОПів навіть коли припинили діяльність - три роки не закриваються,щоб не попасти на бакси, там все офіційно в бюджет йде, але суми дуже суттєві в основному.І без того вистачає підводних каменюк.Один раз жінка ,вона не бухгалтер, але вела все,та й не в тому справа часом і бухгалтери влітають, перескочила випадково суму в 300 тис.грн. ,після якої наступає сплата ПДВ.Перескочила на якісь копійки - на 50 гривень десь за рік (це за весь рік !),і перескочила навіть не по своїй вині,їй в консультаційному сказали що 300 тис. - це календарний рік,виявилося,що ні.Сума штрафних санкцій була за 50 грн. лишніх - десь біля 4800 доларів по курсу на той час, все пішло в бюджет.Не знаю як там в других країнах, але в нас влетіти із-за навіть копійчаної помилики можна суттєво.Все сплатив до копійки,дружину не сварив, адже це спільні гроші, і ми обоє постраждали, не сварив би навіть якби перед тим її в консультаційному відділі податкової неправильно не проконсультували б.Така повчальна історія.Не в тему,але сподіваюсь залишать це повідомлення, адже хтось з учасників форуму зможе насторожитися, більше уваги приділяти бухгалтерії і не влетіти на 4800 дол., або схожу суму.Хай може хтось навчиться і насторожиться на моєму випадку.В мене майже "п"ятірка" доларів лише по цьому випадку відлетіла.А взагалі за всі роки - це десятки тисяч доларів.В 90-х за перший чек було 1 тис.дол.,за другу непробиту пачку сірників - вже 2 тис.дол.,бізнес обнулявся, але потім знову був драйв,адже не було монополістів - АТБ і т.п.Тоді я ще не доріс до Києва,Львова чи Одеси, був в регіональному містечку,в нас це була варість 1-2 квартир за 1-2 пачки сірників.Весело було.Хто пам"ятає ?Прохання залишити це повідомлення просто з погляду доброзичливості,адже якби мене хтось в свій час насторожив, менші фінансові втрати були б.