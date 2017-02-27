Zebra написав:Многие посливались по 27, будут потом покупать по 30+ плавали знаем в 2014-2015
Зачем будут покупать по 30+ (пусть даже в теории смогут загнать до этого значения)?
Правительство уже наобещало всем пенсионерам +1000 грн у кого пенсия меньше 5000 грн. Раз. К субсидиям в среднем +300 грн. Два. Зарплату за февраль и март в центрах занятости уволенным. Три. И это еще карантин не закончился. Четыре.
Гривна будет печататься так, что станки от перегрева придется охлаждать жидким азотом.
Ну сказки кабанчиков про "Лерка напечатала 50 млрд, завтра взлетаем!!" мы слышим постоянно, ну может ими еще можно кого-то напугать, но все же, зачем кому-то покупать бакс по 30+? Я так и не услышал ответ...
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
asti"[quote="4904432:edvardd написав:ключевое слово пока, я ж обещал...
Ви і золото на 1000 обіцяли, а поки що воно 1501
И кукуруза и особенно пшеница вчера и сегодня хорошо отскочили, посмотрим надолго ли//)[/quote]вот прошу вас: не уподобляйтесь уникумам, которые читают форум с отставанием в несколько дней с целью найти и высмеять примеры несбывшихся прогнозов. Но ваш уровень.[/quote] А вас це сильно хвилює, хто як читає... Головне на фінансовому форумі, хто і як на цьому всьому заробляє! А у вас, як я розумію з цим є великі проблеми... І добре, що ваша розповідь тривалістю в декілька років про встановлення ГБО на дорогі авто і оспівана вами економія для власників тих авто вже закінчилася!!! Ваш рівень сьогодні дозволяє посидіти з місяць на карантині, а потім треба буде шукати де б щось заробити... Попросіть консультації у чая... Той давав прогнози день у день, унікумом звичайно не був, а потім вирішив, що хоч щось треба заробляти практично, бо його прогнози його заможнішим не зробили... Якщо потрібна якась фінансова допомога чи пару мішків картоплі, то не соромтесь, такий час - нужденним треба допомогати... І ніхто вам не винуватий, що ваші розумові здібності, які ви вважаєте вищими за середні, та не приносять вам доходів! Тут колеги вашого рівня постійно щось копійчане просять у них купити в приватних повідомленнях, так що і ви не соромтесь, скрута є скрута!!!
сірий написав:МЛЯТЬ. ЯЗИКАМИ МЕЛЯТЬ,ЯК БАБИ НА БАЗАРІ. Пишіть крашче -курси.
Юрист костя курси не пише, бо вони йому не потрібні... Для того щоб цікавитися курсами потрібні гроші, а зараз для встановлення ГБО, де він менеджером працює, не найкращий час! А щодо меле язиком як баба на базарі, то згоден... Хоча й на базар сходити потрібні гроші! Карантин таких як він зробить ще зліщим до нормальних людей! Залишиться лише молоти! Васю з Рівного і чая вже фінансова скрута заставила забути про форум, ще й з цим скоро попрощаємся!!!