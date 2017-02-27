Додано: Чет 26 бер, 2020 18:34

juristkostya написав: asti"[quote="4904432:edvardd написав: ключевое слово пока, я ж обещал... ключевое слово пока, я ж обещал... Ви і золото на 1000 обіцяли, а поки що воно 1501 Ви і золото на 1000 обіцяли, а поки що воно 1501

И кукуруза и особенно пшеница вчера и сегодня хорошо отскочили, посмотрим надолго ли//)[/quote]вот прошу вас: не уподобляйтесь уникумам, которые читают форум с отставанием в несколько дней с целью найти и высмеять примеры несбывшихся прогнозов. Но ваш уровень.[/quote]А вас це сильно хвилює, хто як читає... Головне на фінансовому форумі, хто і як на цьому всьому заробляє! А у вас, як я розумію з цим є великі проблеми... І добре, що ваша розповідь тривалістю в декілька років про встановлення ГБО на дорогі авто і оспівана вами економія для власників тих авто вже закінчилася!!! Ваш рівень сьогодні дозволяє посидіти з місяць на карантині, а потім треба буде шукати де б щось заробити... Попросіть консультації у чая... Той давав прогнози день у день, унікумом звичайно не був, а потім вирішив, що хоч щось треба заробляти практично, бо його прогнози його заможнішим не зробили... Якщо потрібна якась фінансова допомога чи пару мішків картоплі, то не соромтесь, такий час - нужденним треба допомогати... І ніхто вам не винуватий, що ваші розумові здібності, які ви вважаєте вищими за середні, та не приносять вам доходів! Тут колеги вашого рівня постійно щось копійчане просять у них купити в приватних повідомленнях, так що і ви не соромтесь, скрута є скрута!!!