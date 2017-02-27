Додано: Чет 26 бер, 2020 18:44

Кстати, я совсем недооценил новый уряд,может появились майоры с баулами украденной гривны при освоении бюджета?



Тогда курс может быть и плюс 5 грн к межбанку,им плевать по чём брать,а вот Алексов с их соточкой сданной на мороженное,точно не хватит для успокоения распильщиков ярдами(((



Так что давайте сразу дефолт,какого лешего мучаться?

Востаннє редагувалось somilitark в Чет 26 бер, 2020 18:45, всього редагувалось 1 раз.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.