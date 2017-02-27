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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4799480048014802

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 382
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
59
27.01-27.5
12%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
176
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:33

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Многие посливались по 27, будут потом покупать по 30+
плавали знаем в 2014-2015

Зачем будут покупать по 30+ (пусть даже в теории смогут загнать до этого значения)?

Правительство уже наобещало всем пенсионерам +1000 грн у кого пенсия меньше 5000 грн. Раз.
К субсидиям в среднем +300 грн. Два.
Зарплату за февраль и март в центрах занятости уволенным. Три.
И это еще карантин не закончился. Четыре.

Гривна будет печататься так, что станки от перегрева придется охлаждать жидким азотом.

Ну сказки кабанчиков про "Лерка напечатала 50 млрд, завтра взлетаем!!" мы слышим постоянно, ну может ими еще можно кого-то напугать, но все же, зачем кому-то покупать бакс по 30+? Я так и не услышал ответ...
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:34

  juristkostya написав:
  asti"[quote="4904432:edvardd написав:ключевое слово пока, я ж обещал...
Ви і золото на 1000 обіцяли, а поки що воно 1501
И кукуруза и особенно пшеница вчера и сегодня хорошо отскочили, посмотрим надолго ли//)[/quote]вот прошу вас: не уподобляйтесь уникумам, которые читают форум с отставанием в несколько дней с целью найти и высмеять примеры несбывшихся прогнозов. Но ваш уровень.[/quote]
А вас це сильно хвилює, хто як читає... Головне на фінансовому форумі, хто і як на цьому всьому заробляє! А у вас, як я розумію з цим є великі проблеми... І добре, що ваша розповідь тривалістю в декілька років про встановлення ГБО на дорогі авто і оспівана вами економія для власників тих авто вже закінчилася!!! Ваш рівень сьогодні дозволяє посидіти з місяць на карантині, а потім треба буде шукати де б щось заробити... Попросіть консультації у чая... Той давав прогнози день у день, унікумом звичайно не був, а потім вирішив, що хоч щось треба заробляти практично, бо його прогнози його заможнішим не зробили... Якщо потрібна якась фінансова допомога чи пару мішків картоплі, то не соромтесь, такий час - нужденним треба допомогати... І ніхто вам не винуватий, що ваші розумові здібності, які ви вважаєте вищими за середні, та не приносять вам доходів! Тут колеги вашого рівня постійно щось копійчане просять у них купити в приватних повідомленнях, так що і ви не соромтесь, скрута є скрута!!!
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:35

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Чрезвычайная ситуация и карантин: что ждать от курса, золота и банков

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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати, я совсем недооценил новый уряд,может появились майоры с баулами украденной гривны при освоении бюджета?

Тогда курс может быть и плюс 5 грн к межбанку,им плевать по чём брать,а вот Алексов с их соточкой сданной на мороженное,точно не хватит для успокоения распильщиков ярдами(((

Так что давайте сразу дефолт,какого лешего мучаться?
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 26 бер, 2020 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:45

  сірий написав:МЛЯТЬ. ЯЗИКАМИ МЕЛЯТЬ,ЯК БАБИ НА БАЗАРІ. Пишіть крашче -курси.

Юрист костя курси не пише, бо вони йому не потрібні... Для того щоб цікавитися курсами потрібні гроші, а зараз для встановлення ГБО, де він менеджером працює, не найкращий час! А щодо меле язиком як баба на базарі, то згоден... Хоча й на базар сходити потрібні гроші! Карантин таких як він зробить ще зліщим до нормальних людей! Залишиться лише молоти! Васю з Рівного і чая вже фінансова скрута заставила забути про форум, ще й з цим скоро попрощаємся!!!
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:47

  Hotab написав:
  Alex2006 написав:Сколько раз нужно объяснять разницу между "может продать" и "продаст"? Если все попробуют реализовать эту свою возможность "продать дороже", то это смогут сделать только первые. Весь этот "плюс" виртуальный и основан лишь на том, что другие не начнут так же продавать. Так что, это лишь виртуальная возможность для некоторых людей продать купленный бакс дороже при условии, что они успеют это сделать до того, как это решат сделать другие такие же "умные" :)

Так можно сказать про абсолютно любые материальные ценности. Автомобиль, квартира . "Если вдруг все станут продавать свои квартиры, то они будут бесплатны". Но это не значит, что у вас нет материальной ценности, вложенной в недвижимость, которая стоит ** тысяч $.

И ещё вопрос: а сколько должно пройти времени с курсом 28+-, чтобы вы признали, что облажались , сдавая по 24,25,26? И проповедуя,что все глупцы тут, кто покупал по 27, например.
Через неделю? Месяц? Год?

Видимо, вы недостаточно долго меня читаете, тогда бы знали, что я всегда оказываюсь прав :) Та мелочь, что я сдавал и по 24.65, и по 25+ и по 26 и недавно по 27, она глобально ничего не меняет. У меня была цель выйти на соотношение 80% грн против 20% бакс и успеть зайти на долгие депо по хорошим ставкам, и к этой цели и хорошо продвинулся :) По-моему, понятно, что будет со всеми этими купившими по 27, 28 и т.д. после окончания карантина) Или успеют слиться хотя бы "в ноль" или будут снова ждать и верить кабанчикам, уверяющим что "пружину сжимают и она вот-вот лопнет и взлетииим!" :) Вы же понимаете, что после окончания карантина будут массовые скидки и всем нужно будет огромнейшее количество гривны для этих покупок?) И откуда ее возьмут сидящие в баксе? Вот то-то же :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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