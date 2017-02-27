asti"[quote="4904432:edvardd написав:ключевое слово пока, я ж обещал...
Ви і золото на 1000 обіцяли, а поки що воно 1501
И кукуруза и особенно пшеница вчера и сегодня хорошо отскочили, посмотрим надолго ли//)[/quote]вот прошу вас: не уподобляйтесь уникумам, которые читают форум с отставанием в несколько дней с целью найти и высмеять примеры несбывшихся прогнозов. Но ваш уровень.[/quote] А вас це сильно хвилює, хто як читає... Головне на фінансовому форумі, хто і як на цьому всьому заробляє! А у вас, як я розумію з цим є великі проблеми... І добре, що ваша розповідь тривалістю в декілька років про встановлення ГБО на дорогі авто і оспівана вами економія для власників тих авто вже закінчилася!!! Ваш рівень сьогодні дозволяє посидіти з місяць на карантині, а потім треба буде шукати де б щось заробити... Попросіть консультації у чая... Той давав прогнози день у день, унікумом звичайно не був, а потім вирішив, що хоч щось треба заробляти практично, бо його прогнози його заможнішим не зробили... Якщо потрібна якась фінансова допомога чи пару мішків картоплі, то не соромтесь, такий час - нужденним треба допомогати... І ніхто вам не винуватий, що ваші розумові здібності, які ви вважаєте вищими за середні, та не приносять вам доходів! Тут колеги вашого рівня постійно щось копійчане просять у них купити в приватних повідомленнях, так що і ви не соромтесь, скрута є скрута!!!
Alex2006 написав:Сколько раз нужно объяснять разницу между "может продать" и "продаст"? Если все попробуют реализовать эту свою возможность "продать дороже", то это смогут сделать только первые. Весь этот "плюс" виртуальный и основан лишь на том, что другие не начнут так же продавать. Так что, это лишь виртуальная возможность для некоторых людей продать купленный бакс дороже при условии, что они успеют это сделать до того, как это решат сделать другие такие же "умные"
Так можно сказать про абсолютно любые материальные ценности. Автомобиль, квартира . "Если вдруг все станут продавать свои квартиры, то они будут бесплатны". Но это не значит, что у вас нет материальной ценности, вложенной в недвижимость, которая стоит ** тысяч $.
И ещё вопрос: а сколько должно пройти времени с курсом 28+-, чтобы вы признали, что облажались , сдавая по 24,25,26? И проповедуя,что все глупцы тут, кто покупал по 27, например. Через неделю? Месяц? Год?
Видимо, вы недостаточно долго меня читаете, тогда бы знали, что я всегда оказываюсь прав Та мелочь, что я сдавал и по 24.65, и по 25+ и по 26 и недавно по 27, она глобально ничего не меняет. У меня была цель выйти на соотношение 80% грн против 20% бакс и успеть зайти на долгие депо по хорошим ставкам, и к этой цели и хорошо продвинулся По-моему, понятно, что будет со всеми этими купившими по 27, 28 и т.д. после окончания карантина) Или успеют слиться хотя бы "в ноль" или будут снова ждать и верить кабанчикам, уверяющим что "пружину сжимают и она вот-вот лопнет и взлетииим!" Вы же понимаете, что после окончания карантина будут массовые скидки и всем нужно будет огромнейшее количество гривны для этих покупок?) И откуда ее возьмут сидящие в баксе? Вот то-то же
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006 написав:Ну сказки кабанчиков про "Лерка напечатала 50 млрд, завтра взлетаем!!" мы слышим постоянно, ну может ими еще можно кого-то напугать, но все же, зачем кому-то покупать бакс по 30+? Я так и не услышал ответ...
Шорт сквиз называется тех кто зашортил доллар к гривне. Ты и будешь покупать по 30+ в магазинах, в салонах, у застройщиков. За счет таких как ты сидящих в гривне и растет рынок, шорт сквизят регулярно - то правительство, то банки, то НБУ, то мировые кризисы.
Alex2006 написав:Ну сказки кабанчиков про "Лерка напечатала 50 млрд, завтра взлетаем!!" мы слышим постоянно, ну может ими еще можно кого-то напугать, но все же, зачем кому-то покупать бакс по 30+? Я так и не услышал ответ...
Шорт сквиз называется тех кто зашортил доллар к гривне. Ты и будешь покупать по 30+ в магазинах, в салонах, у застройщиков. За счет таких как ты сидящих в гривне и растет рынок, шорт сквизят регулярно - то правительство, то банки, то НБУ, то мировые кризисы.
Ну кто-то может и заложит себе в курс 30+ и сидеть без продаж, его право, а конкуренты заложат курс 27 и будут привлекательнее по цене, и? Более правдоподобно съехать с ответа про покупку бакса по 30+ не вышло?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Та да... Юрист костя був в суботу в ударі... Я як унікум який читає з запізненням і це приводить до величезних моїх втрат навіть не знаю чого, читав з запізненням шедевральні коментарі цього кості, яким він присвятив весь суботній день!!! ГБО не в тренді та й кажуть біля 25% дрібних заправок будуть закриватися... Шо поробиш! А золото 1648... Красота! І знову пропозиції по 52 на купівлю!!!
Alex2006 написав:Ну сказки кабанчиков про "Лерка напечатала 50 млрд, завтра взлетаем!!" мы слышим постоянно, ну может ими еще можно кого-то напугать, но все же, зачем кому-то покупать бакс по 30+? Я так и не услышал ответ...
Шорт сквиз называется тех кто зашортил доллар к гривне. Ты и будешь покупать по 30+ в магазинах, в салонах, у застройщиков. За счет таких как ты сидящих в гривне и растет рынок, шорт сквизят регулярно - то правительство, то банки, то НБУ, то мировые кризисы.
Ну кто-то может и заложит себе в курс 30+ и сидеть без продаж, его право, а конкуренты заложат курс 27 и будут привлекательнее по цене, и? Более правдоподобно съехать с ответа про покупку бакса по 30+ не вышло?
Ты уже потерял слившись по 24.55 и денег откупиться по 28.50 сегодня у тебя тоже нет - ты отнес их на неразрывное депо. На моменте тебе 2 года на депо сидеть, чтоб вернуть свое.
Для коррупционеров и казнокрадов в нашей стране нет проблемы покупать ни по 30+ ни по 40+ макулатуру они снимают с тендеров и со взяток - вот сейчас и начался этот процесс, когда все награбленное конвертируется в СКВ - процесс этот запустил НБУ, сливая $2 млрд народных ЗВР в карманы своим людям.
Zebra написав:Шорт сквиз называется тех кто зашортил доллар к гривне. Ты и будешь покупать по 30+ в магазинах, в салонах, у застройщиков. За счет таких как ты сидящих в гривне и растет рынок, шорт сквизят регулярно - то правительство, то банки, то НБУ, то мировые кризисы.
Ну кто-то может и заложит себе в курс 30+ и сидеть без продаж, его право, а конкуренты заложат курс 27 и будут привлекательнее по цене, и? Более правдоподобно съехать с ответа про покупку бакса по 30+ не вышло?
Ты уже потерял слившись по 24.55 и денег откупиться по 28.50 сегодня у тебя тоже нет - ты отнес их на неразрывное депо. На моменте тебе 2 года на депо сидеть, чтоб вернуть свое.
Для коррупционеров и казнокрадов в нашей стране нет проблемы покупать ни по 30+ ни по 40+ макулатуру они снимают с тендеров и со взяток - вот сейчас и начался этот процесс, когда все награбленное конвертируется в СКВ - процесс этот запустил НБУ, сливая $2 млрд народных ЗВР в карманы своим людям.
Ну, опять объяснять что значит "потерял" и почему я на самом деле ничего не потерял, мне уже лень, но опять тот же вопрос - зачем мне откупаться сейчас по 28.50? И каким таким "своим людям" сливал ЗВР НБУ? Вы ж в их числе и были. это олени начали скупать валюту в банке, а банк, соответственно, на МБ. Т.е. "свои люди" - это вы и есть, что вас не устраивает?
Востаннє редагувалось Alex2006 в Чет 26 бер, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.