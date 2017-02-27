По-моему, понятно, что будет со всеми этими купившими по 27, 28 и т.д. после окончания карантина) Или успеют слиться хотя бы "в ноль"
И откуда ее возьмут сидящие в баксе? Вот то-то же
-достаточно долго на форуме и ваш бред порядком уже поднадоел
-берете на себя обязательство-если к осени (да-да-да, именно к осени (возможно к августу)-карантин возможно снимут) если курс будет выше 28,50 с официальным заявлением на этой ветке признать, что:
1)вы провокатор и умышленно вводите доверчивых последователей "секты по 22" в оману (типа, поп Гапон)
2)вы балабол-малолетка, предполагаю (вам до 25 лет), у реально нет и не было никаких денег в достаточном количестве и все сказки про очередные пачки(пол-пачки)-детская игра воображение
после признания своего поражение-вы с позором покидаете эту ветку под улюлюканье публики
какой из вариантов ваш-сами выберите
Видать у вас какая-то травма возникла от того, что я оказывался прав до этого, а сейчас вы по уши в баксе и явно не хотите, чтобы я оказался прав и на этот раз Из написанного вами могу сделать вывод, что вы не особо понимаете от чего зависит курс, от чего зависит ЭОК и что такое паническая надбавка. Если вам не нравится мой анализ происходящего - вы всегда можете последовать примеру других баксодержателей и добавить меня в игнор, чтобы перестать расстраиваться моими фразами, предрекающие возврат на уровни 24-25 после падения панической надбавки курса.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006 написав:Ну, опять объяснять что значит "потерял" и почему я на самом деле ничего не потерял
АТБ подняло уже цены на товары. Думаешь после карантина все выйдут и опустят их? А тот кто не сдавал валюту по 24.55 а наоборот покупал - ничего не потерял, он спокойно может себе на хлебушек отнести сейчас соточку по 28.40 и купить в АТБ еды по тем же валютным ценам в эквиваленте.
зачем мне откупаться сейчас по 28.50?
Ты уже в АТБ по новым ценам "откупаешься".
И каким таким "своим людям" сливал ЗВР НБУ?
"Инсайдерам"
Вы ж в их числе и были. это олени начали скупать валюту в банке, а банк, соответственно, на МБ. Т.е. "свои люди" - это вы и есть, что вас не устраивает?
Алень в данном случае это ты который покупал валюту по 26+, а слил по 24.55 А те кто у тебя купили по 24.55 - на моменте совсем не алени
Alex2006 написав:зачем кому-то покупать бакс по 30+? Я так и не услышал ответ...
как вариант если у вы-банк и у вас есть гривна. а так же понимание, что бакс остановится на отметке 32, предварительно побывав на 35, то надо взять по 30, продать по 32-35 и отдать депозиты тем, кто клал их при курсе 26-27
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
19:00 Підросли та якось достатньо сильно. Доляр на 32-35, євро на 65-70 копійок.
11:00 Курс НБУ виріс:
Євро (₴ --> €) 30,8633(30,2671 + 0,5962), Долар США (₴ --> $) 28,1381(27,9552 + 0,1829(+ 0,1824)). Доляр виріс майже так, як і вчора.
Крос курс євро/доляр - 1,10255(1,08005 (+ 0,0225)) також виріс, і, десь, на тіж 2 відсотка,
Золото - 1636,97(1612,70 + 24,27(−9,6)) доляра за унцію. Сьогодні знову вдихнуло на повні груди.
Амерофонда: на зараз також зелена десь на 2-3 відсотка.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 26 бер, 2020 20:02, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Alex2006 написав:Зачем будут покупать по 30+ (пусть даже в теории смогут загнать до этого значения)?
Правительство уже наобещало всем пенсионерам +1000 грн у кого пенсия меньше 5000 грн. Раз. К субсидиям в среднем +300 грн. Два. Зарплату за февраль и март в центрах занятости уволенным. Три. И это еще карантин не закончился. Четыре. Гривна будет печататься так, что станки от перегрева придется охлаждать жидким азотом.
Последний оплот стабилизации - НБУ - устоит ли ?! Остальные уже в конвульсиях ...
Повестки дня на заседание ВР Украины нет. Документов на принятие не видел никто , включая Разумкова. Ни один комитет не рассматривал этот бред сивой кобылы, который собирается внести Шмыгаль. Обязательного заключения Счетной палаты Украины по проекту секвестра в 200 млрд. гривен нет и не будет. Предложение Счетной палаты - ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ не более 5 млрд. гривен. Но Зеленский упрямо проталкивает секвестр бюджета в 200 млрд. гривен для маскировки полного обвала экономической ситуации в результате его правления.