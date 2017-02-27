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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48014802480348044805>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 382
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
59
27.01-27.5
12%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
176
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:12

  Alex2006 написав:

Видимо, вы недостаточно долго меня читаете...

По-моему, понятно, что будет со всеми этими купившими по 27, 28 и т.д. после окончания карантина) Или успеют слиться хотя бы "в ноль"

И откуда ее возьмут сидящие в баксе? Вот то-то же :)


-достаточно долго на форуме и ваш бред порядком уже поднадоел

-берете на себя обязательство-если к осени (да-да-да, именно к осени (возможно к августу)-карантин возможно снимут) если курс будет выше 28,50 с официальным заявлением на этой ветке признать, что:

1)вы провокатор и умышленно вводите доверчивых последователей "секты по 22" в оману (типа, поп Гапон)

2)вы балабол-малолетка, предполагаю (вам до 25 лет), у реально нет и не было никаких денег в достаточном количестве и все сказки про очередные пачки(пол-пачки)-детская игра воображение

после признания своего поражение-вы с позором покидаете эту ветку под улюлюканье публики

какой из вариантов ваш-сами выберите
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:18

Киев вечер
Доллар 28,15/28,60
Евро 30,30/31,00
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:19

  prodigy написав:
  Alex2006 написав:

Видимо, вы недостаточно долго меня читаете...

По-моему, понятно, что будет со всеми этими купившими по 27, 28 и т.д. после окончания карантина) Или успеют слиться хотя бы "в ноль"

И откуда ее возьмут сидящие в баксе? Вот то-то же :)


-достаточно долго на форуме и ваш бред порядком уже поднадоел

-берете на себя обязательство-если к осени (да-да-да, именно к осени (возможно к августу)-карантин возможно снимут) если курс будет выше 28,50 с официальным заявлением на этой ветке признать, что:

1)вы провокатор и умышленно вводите доверчивых последователей "секты по 22" в оману (типа, поп Гапон)

2)вы балабол-малолетка, предполагаю (вам до 25 лет), у реально нет и не было никаких денег в достаточном количестве и все сказки про очередные пачки(пол-пачки)-детская игра воображение

после признания своего поражение-вы с позором покидаете эту ветку под улюлюканье публики

какой из вариантов ваш-сами выберите




Блин, до какого уровня мы падаем на форуме -

оскорбления, улюлюканья,хамство.

Это сообщение верх элементарной невоспитанности и хамства,хотя сам также на разделяю мнение Алекса, но нельзя же так грязно вести себя на форуме достаточно высокого уровня.

В конце концов - есть же кнопка игнор, любой троллинг -это неуважение к уважаемым работникам форума.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 26 бер, 2020 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:19

  prodigy написав:
  Alex2006 написав:

Видимо, вы недостаточно долго меня читаете...

По-моему, понятно, что будет со всеми этими купившими по 27, 28 и т.д. после окончания карантина) Или успеют слиться хотя бы "в ноль"

И откуда ее возьмут сидящие в баксе? Вот то-то же :)


-достаточно долго на форуме и ваш бред порядком уже поднадоел

-берете на себя обязательство-если к осени (да-да-да, именно к осени (возможно к августу)-карантин возможно снимут) если курс будет выше 28,50 с официальным заявлением на этой ветке признать, что:

1)вы провокатор и умышленно вводите доверчивых последователей "секты по 22" в оману (типа, поп Гапон)

2)вы балабол-малолетка, предполагаю (вам до 25 лет), у реально нет и не было никаких денег в достаточном количестве и все сказки про очередные пачки(пол-пачки)-детская игра воображение

после признания своего поражение-вы с позором покидаете эту ветку под улюлюканье публики

какой из вариантов ваш-сами выберите

Видать у вас какая-то травма возникла от того, что я оказывался прав до этого, а сейчас вы по уши в баксе и явно не хотите, чтобы я оказался прав и на этот раз :) Из написанного вами могу сделать вывод, что вы не особо понимаете от чего зависит курс, от чего зависит ЭОК и что такое паническая надбавка. Если вам не нравится мой анализ происходящего - вы всегда можете последовать примеру других баксодержателей и добавить меня в игнор, чтобы перестать расстраиваться моими фразами, предрекающие возврат на уровни 24-25 после падения панической надбавки курса.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Альфа 28.80 поставила на продажу!
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:25

  Alex2006 написав:Ну, опять объяснять что значит "потерял" и почему я на самом деле ничего не потерял

АТБ подняло уже цены на товары. Думаешь после карантина все выйдут и опустят их?
А тот кто не сдавал валюту по 24.55 а наоборот покупал - ничего не потерял, он спокойно может себе на хлебушек отнести сейчас соточку по 28.40 и купить в АТБ еды по тем же валютным ценам в эквиваленте.

зачем мне откупаться сейчас по 28.50?


Ты уже в АТБ по новым ценам "откупаешься".

И каким таким "своим людям" сливал ЗВР НБУ?


"Инсайдерам"

Вы ж в их числе и были. это олени начали скупать валюту в банке, а банк, соответственно, на МБ. Т.е. "свои люди" - это вы и есть, что вас не устраивает?

Алень в данном случае это ты который покупал валюту по 26+, а слил по 24.55
А те кто у тебя купили по 24.55 - на моменте совсем не алени :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:зачем кому-то покупать бакс по 30+? Я так и не услышал ответ...

как вариант
если у вы-банк и у вас есть гривна. а так же понимание, что бакс остановится на отметке 32, предварительно побывав на 35, то надо взять по 30, продать по 32-35 и отдать депозиты тем, кто клал их при курсе 26-27
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:32

Курси на зараз - все все зелене


Вітаюсь совсіма.

19:00
Зображення
Підросли та якось достатньо сильно. Доляр на 32-35, євро на 65-70 копійок. :shock:

11:00
Зображення
Курс НБУ виріс:

Євро (₴ --> €) 30,8633(30,2671 + 0,5962),
Долар США (₴ --> $) 28,1381(27,9552 + 0,1829(+ 0,1824)).
Доляр виріс майже так, як і вчора.

Крос курс євро/доляр - 1,10255(1,08005 (+ 0,0225)) також виріс, і, десь, на тіж 2 відсотка,

Золото - 1636,97(1612,70 + 24,27(−9,6)) доляра за унцію. Сьогодні знову вдихнуло на повні груди.

Амерофонда: на зараз також зелена десь на 2-3 відсотка.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 26 бер, 2020 20:02, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:33

Есть рекорд!
На неделе до 20 марта 3.283 млн американцев подали первичные обращения за пособием по безработице, сообщило сегодня министерство труда США. :!: :!: :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:35

"Самая Главная Военная Тайна!" (с) буржуины

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Зачем будут покупать по 30+ (пусть даже в теории смогут загнать до этого значения)?

Правительство уже наобещало всем пенсионерам +1000 грн у кого пенсия меньше 5000 грн. Раз.
К субсидиям в среднем +300 грн. Два.
Зарплату за февраль и март в центрах занятости уволенным. Три.
И это еще карантин не закончился. Четыре.
Гривна будет печататься так, что станки от перегрева придется охлаждать жидким азотом.

Последний оплот стабилизации - НБУ - устоит ли ?! Остальные уже в конвульсиях ... :twisted:
Повестки дня на заседание ВР Украины нет. Документов на принятие не видел никто , включая Разумкова. Ни один комитет не рассматривал этот бред сивой кобылы, который собирается внести Шмыгаль. Обязательного заключения Счетной палаты Украины по проекту секвестра в 200 млрд. гривен нет и не будет. Предложение Счетной палаты - ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ не более 5 млрд. гривен. Но Зеленский упрямо проталкивает секвестр бюджета в 200 млрд. гривен для маскировки полного обвала экономической ситуации в результате его правления.
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