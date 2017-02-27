Додано: Чет 26 бер, 2020 19:25

Alex2006 написав: Ну, опять объяснять что значит "потерял" и почему я на самом деле ничего не потерял Ну, опять объяснять что значит "потерял" и почему я на самом деле ничего не потерял

зачем мне откупаться сейчас по 28.50?

И каким таким "своим людям" сливал ЗВР НБУ?

Вы ж в их числе и были. это олени начали скупать валюту в банке, а банк, соответственно, на МБ. Т.е. "свои люди" - это вы и есть, что вас не устраивает?

АТБ подняло уже цены на товары. Думаешь после карантина все выйдут и опустят их?А тот кто не сдавал валюту по 24.55 а наоборот покупал - ничего не потерял, он спокойно может себе на хлебушек отнести сейчас соточку по 28.40 и купить в АТБ еды по тем же валютным ценам в эквиваленте.Ты уже в АТБ по новым ценам "откупаешься"."Инсайдерам"Алень в данном случае это ты который покупал валюту по 26+, а слил по 24.55А те кто у тебя купили по 24.55 - на моменте совсем не алени