Додано: Чет 26 бер, 2020 19:35

Zebra написав: Alex2006 написав: Ну, опять объяснять что значит "потерял" и почему я на самом деле ничего не потерял Ну, опять объяснять что значит "потерял" и почему я на самом деле ничего не потерял

АТБ подняло уже цены на товары. Думаешь после карантина все выйдут и опустят их?

А тот кто не сдавал валюту по 24.55 а наоборот покупал - ничего не потерял, он спокойно может себе на хлебушек отнести сейчас соточку по 28.40 и купить в АТБ еды по тем же валютным ценам в эквиваленте.



зачем мне откупаться сейчас по 28.50?



Ты уже в АТБ по новым ценам "откупаешься".

АТБ подняло уже цены на товары. Думаешь после карантина все выйдут и опустят их?А тот кто не сдавал валюту по 24.55 а наоборот покупал - ничего не потерял, он спокойно может себе на хлебушек отнести сейчас соточку по 28.40 и купить в АТБ еды по тем же валютным ценам в эквиваленте.Ты уже в АТБ по новым ценам "откупаешься".

Zebra написав: И каким таким "своим людям" сливал ЗВР НБУ?



"Инсайдерам"

"Инсайдерам"

Zebra написав: Вы ж в их числе и были. это олени начали скупать валюту в банке, а банк, соответственно, на МБ. Т.е. "свои люди" - это вы и есть, что вас не устраивает?

Алень в данном случае это ты который покупал валюту по 26+, а слил по 24.55

А те кто у тебя купили по 24.55 - на моменте совсем не алени Алень в данном случае это ты который покупал валюту по 26+, а слил по 24.55А те кто у тебя купили по 24.55 - на моменте совсем не алени

Serg-ik написав: Alex2006 написав: зачем кому-то покупать бакс по 30+? Я так и не услышал ответ... зачем кому-то покупать бакс по 30+? Я так и не услышал ответ...

как вариант

если у вы-банк и у вас есть гривна. а так же понимание, что бакс остановится на отметке 32, предварительно побывав на 35, то надо взять по 30, продать по 32-35 и отдать депозиты тем, кто клал их при курсе 26-27 как вариантесли у вы-банк и у вас есть гривна. а так же понимание, что бакс остановится на отметке 32, предварительно побывав на 35, то надо взять по 30, продать по 32-35 и отдать депозиты тем, кто клал их при курсе 26-27

Странно, особой разницы по ценам на большинство продуктов не заметил. да и бензин в ту же цену... Так что слив не засчитан.Так а кто мешал стать "инсайдером" любому кто захотел? Любой, купивший в банке валюту, такой же инсайдер, ведь он купил у банка, а банк купил на МБ у НБУ.Я за ту мелочь не переживаю, это были небольшие суммы чисто поиграться и пройти путь оленя, о чем я и говорилКлючевая фраза "а так же понимание, что бакс остановится на отметке 32, предварительно побывав на 35". Удасться загнать курс до 32 или нет - это вероятностное событие, зависящее от паники оленей. Если панику разогреть не выйдет и олени не поведуться на курс выше 30, то ваш план "банка" закончится на "надо взять по 30", а продавать придеться по 29