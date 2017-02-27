Alex2006 написав:Ну, опять объяснять что значит "потерял" и почему я на самом деле ничего не потерял
АТБ подняло уже цены на товары. Думаешь после карантина все выйдут и опустят их? А тот кто не сдавал валюту по 24.55 а наоборот покупал - ничего не потерял, он спокойно может себе на хлебушек отнести сейчас соточку по 28.40 и купить в АТБ еды по тем же валютным ценам в эквиваленте.
зачем мне откупаться сейчас по 28.50?
Ты уже в АТБ по новым ценам "откупаешься".
Странно, особой разницы по ценам на большинство продуктов не заметил. да и бензин в ту же цену... Так что слив не засчитан.
Zebra написав:
И каким таким "своим людям" сливал ЗВР НБУ?
"Инсайдерам"
Так а кто мешал стать "инсайдером" любому кто захотел? Любой, купивший в банке валюту, такой же инсайдер, ведь он купил у банка, а банк купил на МБ у НБУ.
Zebra написав:
Вы ж в их числе и были. это олени начали скупать валюту в банке, а банк, соответственно, на МБ. Т.е. "свои люди" - это вы и есть, что вас не устраивает?
Алень в данном случае это ты который покупал валюту по 26+, а слил по 24.55 А те кто у тебя купили по 24.55 - на моменте совсем не алени
Я за ту мелочь не переживаю, это были небольшие суммы чисто поиграться и пройти путь оленя, о чем я и говорил
Serg-ik написав:
Alex2006 написав:зачем кому-то покупать бакс по 30+? Я так и не услышал ответ...
как вариант если у вы-банк и у вас есть гривна. а так же понимание, что бакс остановится на отметке 32, предварительно побывав на 35, то надо взять по 30, продать по 32-35 и отдать депозиты тем, кто клал их при курсе 26-27
Ключевая фраза "а так же понимание, что бакс остановится на отметке 32, предварительно побывав на 35". Удасться загнать курс до 32 или нет - это вероятностное событие, зависящее от паники оленей. Если панику разогреть не выйдет и олени не поведуться на курс выше 30, то ваш план "банка" закончится на "надо взять по 30", а продавать придеться по 29
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006 написав:зачем кому-то покупать бакс по 30+? Я так и не услышал ответ...
как вариант если у вы-банк и у вас есть гривна. а так же понимание, что бакс остановится на отметке 32, предварительно побывав на 35, то надо взять по 30, продать по 32-35 и отдать депозиты тем, кто клал их при курсе 26-27
да не остановится ни на 30, ни на 35 сейчас реально мало людей, адекватно оценивающих ситуацию через 1-2 недели, когда число заболевших перешагнет первый миллион, люди начнут реальнее воспринимать пандемию
ну и через месяц карантина цены подскочат
вот тогда и начнется вторая волна. не на 15%, а на 50% минимум
Согласно ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», денежная помощь назначается с 8-го дня после регистрации в государственной службе занятости.
Вот, что это означает в реальности. Неделю "подыскивают" работу и проверяют твою официальную "легенду" по базам. После этого только ставят на учет, как безработного с возможностью получать помощь, которая зависит от посещений твоего специалиста. Реальные же начисления человек получит в лучшем случае через 3-4 недели, при соответствующем стаже за последние 10 лет. Иначе светит 610 грн. Также если по его квалификации нет подходящей или похожей работы иначе его даже не поставят на учет, а дадут направление сразу.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 26 бер, 2020 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Алекс2006 ты или тупой или прикидываешься таким, не хочу отвечать развернуто. Бензин я уже как минимум на 20% могу дешевле купить за валюту, чем ты, который остался с гривной. А если для тебя цены в АТБ не выросли, хорошо - для меня тогда упали на 20%
Alex2006 написав:зачем кому-то покупать бакс по 30+? Я так и не услышал ответ...
как вариант если у вы-банк и у вас есть гривна. а так же понимание, что бакс остановится на отметке 32, предварительно побывав на 35, то надо взять по 30, продать по 32-35 и отдать депозиты тем, кто клал их при курсе 26-27
да не остановится ни на 30, ни на 35 сейчас реально мало людей, адекватно оценивающих ситуацию через 1-2 недели, когда число заболевших перешагнет первый миллион, люди начнут реальнее воспринимать пандемию
ну и через месяц карантина цены подскочат
вот тогда и начнется вторая волна. не на 15%, а на 50% минимум
И почему цены должны подскочить? Ну, кроме картельных сговоров, которыми уже занимается АМКУ. Продуктов на всех хватит, производители смогут реализовать большинство своей продукции, для них все замечательно. Так из-за чего будет рост? Себестоимость увеличилась или хотелки бизнеса заработать больше, воспользовавшись ситуацией в надежде договориться с АМКУ?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Zebra написав:Алекс2006 ты или тупой или прикидываешься таким, не хочу отвечать развернуто. Бензин я уже как минимум на 20% могу дешевле купить за валюту, чем ты, который остался с гривной. А если для тебя цены в АТБ не выросли, хорошо - для меня тогда упали на 20%
Ну зачем вы снова и снова повторяете ту же ошибку? "Могу дешевле купить за валюту" и "куплю дешевле за валюту" - две большие разницы, если все кинуться покупать за валюту - курс быстро упадет назад, но вы же не пойдете покупать за валюту, а только рассказываете, верно? Вот то-то же. Ваши "20% дешевле" виртуальные, а мои "цена прежняя" реальные.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
somilitark написав:Учитывая обязательства по валютным счетам до востребования,этой суммы даже своих явно маловато,по веткам полазил,в придворном Пивденном людей маринуют,хотя оказывается бывает ещё варварский вариант выдать еврой баксодепо)
Выдача через евро с одной конвертацией это сейчас не самый худший вариант, но даже такое мало где предложат. Альфа говорит "по евро без ограничений", но на деле никаких евро в отделениях нет как и доллара.
somilitark написав:Ну и задайте себе вопрос,почему сегодня так вырос приём на чёрном рынке? Я думаю главный драйвер это выдача "валюты" со счетов гривной и последующая конвертация этой бумаги в валюту жирными котами,а так да,должен курс падать по мнению поверивших в гривну,но он растёт
Сегодня МБ подрос, а наличные сейчас немного впереди идут. Не знаю по поводу конвертаций папира в больших объемах. Почему именно сегодня ? Было же несколько дней подряд +/- на одном месте по курсу.
Автор77 написав:За свій рахунок там здається по кодексу до 14 днів і все. 15-й день - податкова вже наготує "кочергу".
В моїй практиці, в спокійні,правда часи навіть за законні 14 днів податкова загрожувала ретельним документальним шмоном і нарахуваннями по документалці, а по документалці завжди по любе можна щось викопати в сумі до 5 тис.дол. еквівалент, саме стільки в середньому в нас тоді нараховували штрафних санкцій по ФОПам..
Багато ФОПів навіть коли припинили діяльність - три роки не закриваються,щоб не попасти на бакси, там все офіційно в бюджет йде, але суми дуже суттєві в основному.
І без того вистачає підводних каменюк. Один раз жінка ,вона не бухгалтер, але вела все,та й не в тому справа часом і бухгалтери влітають, перескочила випадково суму в 300 тис.грн. ,після якої наступає сплата ПДВ. Перескочила на якісь копійки - на 50 гривень десь за рік (це за весь рік !), і перескочила навіть не по своїй вині,їй в консультаційному сказали що 300 тис. - це календарний рік,виявилося,що ні.
Сума штрафних санкцій була за 50 грн. лишніх - десь біля 4800 доларів по курсу на той час, все пішло в бюджет.
Не в тему,але сподіваюсь залишать це повідомлення, адже хтось з учасників форуму зможе насторожитися, більше уваги приділяти бухгалтерії і не влетіти на 4800 дол., або схожу суму.
Иногда лучше читать Налоговый кодекс и разъяснительные статьи к нему Отпуск за свой счёт-15 дней, так что перебор начинается с 16-го Недавно приняли изменения в законодательство, что отпуск за свой счёт из-за карантина не входит в 15-дневный , который можно взять при обычных обстоятельствах
300 000 грн давно уже сменили на 1 000 000. давно. Чую сердцем, что за перебор в 50 грн не мог быть штраф в 4800 баксов. Не хочу искать сколько могло быть, давно это было-300 000
Аффтар, остановись
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
овен написав:yarick26 Якщо їх звільнити,то в них буде можливість стати на облік в центр зайнятості і отримувати виплати. Правильно? В такому разі вони нічого не втрачають.
Насчёт ЦЗ не вникал, думаю с 01.04 на месяц уволить, потом обратно. Так как карантин продлили. Чтоб не тащить эту лямку с затратами, которые сейчас нужно минимизировать. Планирую им порядка по 5000 выдать за апрель, если бездельничать будем. Надеюсь хоть на АТБ заработаем...
Там только правильно увольте. По моему там надо компенсации выплачивать за неиспользованные дни отпуска, дополнительную табличку сдать в отчете Д-4 по ЕСВ и что то еще. Бухгалтеры подскажут, а то потом штрафов наглотаетесь, когда трэш закончится.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.