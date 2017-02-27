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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:03
Alex2006 написав:
Удасться загнать курс до 32 или нет - это вероятностное событие, зависящее от паники оленей. Если панику разогреть не выйдет и олени не поведуться на курс выше 30, то ваш план "банка" закончится на "надо взять по 30", а продавать придеться по 29
Чем отличается 35 от 27? разницей в 30%
Неделю назад лук в АТБ был 10, сейчас -17. разница в 70% Вы сильно почувствовали на себе? Бизнес. а не "олени" формируют спрос на валюту. Никуда вы не денетесь от потребности в турецких и китайских товаров, бензине, газе и т.п. заплатите +30%, точно так же, как платили +220% при росте с 8.15 на 27.30
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Чет 26 бер, 2020 20:03
Підсумки дня на валютному ринку!
Сьогодні Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку трішки менше 11 млн дол. США. Це перша інтервенція з продажу валюти за останні три дні. Загалом ринок виглядає значно спокійнішим, ніж під час спалаху коронавірусу на початку березня. Більшість угод сьогодні укладалася в діапазоні 28,05-28,20 грн за долар США.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 26 бер, 2020 20:07
freeze написав:
По моему там надо компенсации выплачивать за неиспользованные дни отпуска, дополнительную табличку сдать в отчете Д-4 по ЕСВ и что то еще.
Компенсацию надо платить при любой причине увольнения,если есть неиспользованный отпуск...и выплачивать надо всё до увольнения. Могут быть и другие тонкости, зависит от ситуации
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 26 бер, 2020 20:12
freeze написав: yarick26 написав: овен написав:yarick26
Якщо їх звільнити,то в них буде можливість стати на облік в центр зайнятості і отримувати виплати. Правильно? В такому разі вони нічого не втрачають.
Насчёт ЦЗ не вникал, думаю с 01.04 на месяц уволить, потом обратно. Так как карантин продлили. Чтоб не тащить эту лямку с затратами, которые сейчас нужно минимизировать. Планирую им порядка по 5000 выдать за апрель, если бездельничать будем. Надеюсь хоть на АТБ заработаем...
Там только правильно увольте.
По моему там надо компенсации выплачивать за неиспользованные дни отпуска, дополнительную табличку сдать в отчете Д-4 по ЕСВ и что то еще.
Бухгалтеры подскажут, а то потом штрафов наглотаетесь, когда трэш закончится.
Спасибо
В отпуска как раз все сходили))
До 31го нужно полностью март выплатить, чтоб с 1го увольнять. Не хочется это делать, но по ощущениям скоро каждая тысяча будет на счету, да и карантин вероятно продлят.
А людям хоть какой-то кэш платить надо, не отправишь же их на улицу...
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Додано: Чет 26 бер, 2020 20:13
Serg-ik написав: freeze написав:
По моему там надо компенсации выплачивать за неиспользованные дни отпуска, дополнительную табличку сдать в отчете Д-4 по ЕСВ и что то еще.
Компенсацию надо платить при любой причине увольнения,если есть неиспользованный отпуск...и выплачивать надо всё до увольнения. Могут быть и другие тонкости, зависит от ситуации
По некоторым сотрудникам, может оказаться, что проще оставить, чем увольнять.
Сумма компенсаций будет существенной.
Ну и да, всех увольнять на месяц, может обернутся теми ещё проблемами
Тут коллега freeze
прав
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 26 бер, 2020 20:17
Serg-ik написав:
Чем отличается 35 от 27? разницей в 30%
Alex2006 написав:
Удасться загнать курс до 32 или нет - это вероятностное событие, зависящее от паники оленей. Если панику разогреть не выйдет и олени не поведуться на курс выше 30, то ваш план "банка" закончится на "надо взять по 30", а продавать придеться по 29
Неделю назад лук в АТБ был 10, сейчас -17. разница в 70% Вы сильно почувствовали на себе? Бизнес. а не "олени" формируют спрос на валюту. Никуда вы не денетесь от потребности в турецких и китайских товаров, бензине, газе и т.п. заплатите +30%, точно так же, как платили +220% при росте с 8.15 на 27.30
Действительно
Минус 30% в зарплате люди, наверное, не заметят
Остальной текст и вовсе печаль, без комментариев..
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Додано: Чет 26 бер, 2020 20:18
Имхо в нынешнее время главное не заработать, главное сохранить! Что делать, личное дело каждого. Мое мнение — наличный бакс, немного денег на карточке, золото.
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