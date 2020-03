Додано: Чет 26 бер, 2020 20:28

baraka написав: SILVER_UA написав: baraka написав: попробовал покупку валюты через ПроКредит, вот такое вышло



Купівля валюти згідно заявки № ********* від 26 березня 2020 р. за курсом МВРУ 28,12250000



это ФОП или обычное физ лицо ? это ФОП или обычное физ лицо ?



физлицо физлицо



Это уже выполненная заявка или только оформление самой заявки? Там при оформлении запроса берется расчетный валютный курс, как правило, предыдущего дня. А купят для вас по рынку завтра или по тому крусу, который вы прописали вручную, если он равен или ниже рынка. Плюс комиссия за операцию. Для продажи валюты было 0,2%, на покукпу не знаю. Это уже выполненная заявка или только оформление самой заявки? Там при оформлении запроса берется расчетный валютный курс, как правило, предыдущего дня. А купят для вас по рынку завтра или по тому крусу, который вы прописали вручную, если он равен или ниже рынка. Плюс комиссия за операцию. Для продажи валюты было 0,2%, на покукпу не знаю.

