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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48034804480548064807>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 382
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
59
27.01-27.5
12%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
176
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:12

  freeze написав:
yarick26 написав:
  овен написав:yarick26 Якщо їх звільнити,то в них буде можливість стати на облік в центр зайнятості і отримувати виплати. Правильно? В такому разі вони нічого не втрачають.


Насчёт ЦЗ не вникал, думаю с 01.04 на месяц уволить, потом обратно. Так как карантин продлили. Чтоб не тащить эту лямку с затратами, которые сейчас нужно минимизировать. Планирую им порядка по 5000 выдать за апрель, если бездельничать будем. Надеюсь хоть на АТБ заработаем...


Там только правильно увольте.
По моему там надо компенсации выплачивать за неиспользованные дни отпуска, дополнительную табличку сдать в отчете Д-4 по ЕСВ и что то еще.
Бухгалтеры подскажут, а то потом штрафов наглотаетесь, когда трэш закончится.


Спасибо
В отпуска как раз все сходили))
До 31го нужно полностью март выплатить, чтоб с 1го увольнять. Не хочется это делать, но по ощущениям скоро каждая тысяча будет на счету, да и карантин вероятно продлят.
А людям хоть какой-то кэш платить надо, не отправишь же их на улицу...
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:13

  Serg-ik написав:
  freeze написав:По моему там надо компенсации выплачивать за неиспользованные дни отпуска, дополнительную табличку сдать в отчете Д-4 по ЕСВ и что то еще.

Компенсацию надо платить при любой причине увольнения,если есть неиспользованный отпуск...и выплачивать надо всё до увольнения. Могут быть и другие тонкости, зависит от ситуации

По некоторым сотрудникам, может оказаться, что проще оставить, чем увольнять.
Сумма компенсаций будет существенной.

Ну и да, всех увольнять на месяц, может обернутся теми ещё проблемами
Тут коллега freeze прав
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:17

  Serg-ik написав:
  Alex2006 написав:Удасться загнать курс до 32 или нет - это вероятностное событие, зависящее от паники оленей. Если панику разогреть не выйдет и олени не поведуться на курс выше 30, то ваш план "банка" закончится на "надо взять по 30", а продавать придеться по 29
Чем отличается 35 от 27? разницей в 30%
Неделю назад лук в АТБ был 10, сейчас -17. разница в 70% Вы сильно почувствовали на себе? Бизнес. а не "олени" формируют спрос на валюту. Никуда вы не денетесь от потребности в турецких и китайских товаров, бензине, газе и т.п. заплатите +30%, точно так же, как платили +220% при росте с 8.15 на 27.30

Действительно :!: Минус 30% в зарплате люди, наверное, не заметят :roll: Остальной текст и вовсе печаль, без комментариев..
fler
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:18

Валютный рынок в контексте ДС

Имхо в нынешнее время главное не заработать, главное сохранить! Что делать, личное дело каждого. Мое мнение — наличный бакс, немного денег на карточке, золото.
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Печально то, что под шумок новые министры решают свои личные дела.
Например,
https://www.apteka.ua/article/539434

Я вам скажу, 5% с 300 лярдов это не мелочь.
Востаннє редагувалось farm в Чет 26 бер, 2020 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:23

Ого!
Количество безработных в США подскочило на рекордных 3 миллиона за неделю
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:28

  Tatkaumnihka написав:Количество безработных в США подскочило на рекордных 3 миллиона за неделю
в Америке не панькаются.
только начался кризис - весь балласт на Куй!
Не то, что у нас... :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:28

  baraka написав:
  SILVER_UA написав:
  baraka написав:попробовал покупку валюты через ПроКредит, вот такое вышло

Купівля валюти згідно заявки № ********* від 26 березня 2020 р. за курсом МВРУ 28,12250000

в Привате 28,409, почти 30 коп разница

это ФОП или обычное физ лицо ?


физлицо


Это уже выполненная заявка или только оформление самой заявки? Там при оформлении запроса берется расчетный валютный курс, как правило, предыдущего дня. А купят для вас по рынку завтра или по тому крусу, который вы прописали вручную, если он равен или ниже рынка. Плюс комиссия за операцию. Для продажи валюты было 0,2%, на покукпу не знаю.
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Действительно :!: Минус 30% в зарплате люди, наверное, не заметят :roll: Остальной текст и вовсе печаль, без комментариев..
комментарий был к утверждению о том, что "олени" не поведутся на покупку доллара выше 30. Я аргументирую, что не в "оленях" дело, а в бизнесе, который купит и по 35, чтобы купить и продать необходимый "оленям" товар. А того, что никто не заметит минус 30проц по зарплате, я н утверждал. Печальтесь дальше, есть от чего
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если вам не нравится мой анализ происходящего - вы всегда можете последовать примеру других баксодержателей

Ясно, Алекс. Отвечать за свой бред Вы не готовы. И в случае, если курс не возвращается к осени к вашим 24, вы не готовы нести наказание. Тогда это трёп и я следуя вашему совету тоже ставлю вас в банлист.
Hotab
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