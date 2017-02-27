Зачем что-то путать с Америкой? Когда люди без средств будут громить магазины и аптеки - они не покажутся балластом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:32
Зачем что-то путать с Америкой? Когда люди без средств будут громить магазины и аптеки - они не покажутся балластом.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 20:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да, у нас пока не так-не успели принять новый, "драконовский" , КзОТ
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:38
Зачем что-то путать с Америкой? Когда люди без средств будут громить магазины и аптеки - они не покажутся балластом.[/quote]
Уже начинают просить- люди пожилые просят еду. Собаки уличные оголодали. Если в штатах безработные- то у нас нищие или сразу трупы- как говорил емец... он перещеголял доктора смерть
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:46
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Таскоме до сих пор 28.35 продажа?!
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:11
Так вот же она ракета,правда хотели ракету по ценам на недвигу,а получили ракету по ценам на всё что угодно,кроме кв.метров.
Ожидания это в миру,а реальность в Украине,несколько иная.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:39
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Апокаліптчний плач Рубіні сьогодні сюди вже кілька разів запостили... На противагу перед сном, я трохи оптимізму від Бернанке закину. Бо всі вже такі перелякані, що в ясний весняний полудень можуть тіні своєї до смерті перелякатися...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Реальность в Украине .
Началась пандемия .
Много людей отнеслись к этому с ответственностью и соблюдают рекомендации епидимиологов.
Еще большая часть отнеслась к этому -хоть бы что, абы сохранить деньги и купить доллары.
И еще пожрать , а то ВДРУГ хуже станет .
Сидите дома и не рискуйте .
Не делайте опрометчивых шагов .
Жизнь одна и ее не купишь.
Лучше быть испуганным и живым засранцем , чем храбрым покойником.
(мультфильм Сименсы )
Будьте ответственными и помогите ближнему своему по возможности.
Особенно старикам .
Всем Здоровья .
Берегите себя и других.
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:45
Хо хо, третій місяць запроторений прибиральницею. Навіть прикольно, ану Ірино, тупе створіння від народження, ще на місяць, чи може безстроково вже, пора? Тут або я тебе, або ти мене. Краще тобі вибачитись за свою недолугу модерацію, прикладів з доказами накопичились ціла купа. Чекаю.
*Відправлено з Чату
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