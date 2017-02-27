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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4804480548064807>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 382
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
59
27.01-27.5
12%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
176
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:32

  asti написав:
  Tatkaumnihka написав:Количество безработных в США подскочило на рекордных 3 миллиона за неделю
в Америке не панькаются.
только начался кризис - весь балласт на Куй!
Не то, что у нас... :(

Зачем что-то путать с Америкой? Когда люди без средств будут громить магазины и аптеки - они не покажутся балластом.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:в Америке не панькаются.
только начался кризис - весь балласт на Куй!
Не то, что у нас..

Да, у нас пока не так-не успели принять новый, "драконовский" , КзОТ
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:38

Зачем что-то путать с Америкой? Когда люди без средств будут громить магазины и аптеки - они не покажутся балластом.[/quote]

Уже начинают просить- люди пожилые просят еду. Собаки уличные оголодали. Если в штатах безработные- то у нас нищие или сразу трупы- как говорил емец... он перещеголял доктора смерть
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:46

  zzzzzz написав:Сегодня ПДВ налили на 1,4 млрд.грн.

Всего с начала месяца компенсация экспортерам составила 8,1 млрд.грн.

В квітні також пдв будуть наливати?
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Таскоме до сих пор 28.35 продажа?!
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:11

  vladimir07 написав:Почему именно сегодня ? Было же несколько дней подряд +/- на одном месте по курсу.

Так вот же она ракета,правда хотели ракету по ценам на недвигу,а получили ракету по ценам на всё что угодно,кроме кв.метров.

Ожидания это в миру,а реальность в Украине,несколько иная. :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:39

  asti написав:
  Tatkaumnihka написав:Количество безработных в США подскочило на рекордных 3 миллиона за неделю
в Америке не панькаются.
только начался кризис - весь балласт на Куй!
Не то, что у нас... :(

Этому балласту пособия будут платить больше чем у нас средняя ЗП....
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Апокаліптчний плач Рубіні сьогодні сюди вже кілька разів запостили... На противагу перед сном, я трохи оптимізму від Бернанке закину. Бо всі вже такі перелякані, що в ясний весняний полудень можуть тіні своєї до смерті перелякатися...

Колишній голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Бен Бернанке заявив, що рецесія, спричинена пандемією коронавірусу, буде короткостроковою.

Таким чином, відновлення світової економіки після кризи буде доволі швидким, пише PYMNTS.com із покликанням на словам Бернанке.


https://24tv.ua/investment/retsesiya_u_ ... z_n1305133
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Реальность в Украине .

Началась пандемия .
Много людей отнеслись к этому с ответственностью и соблюдают рекомендации епидимиологов.
Еще большая часть отнеслась к этому -хоть бы что, абы сохранить деньги и купить доллары.

И еще пожрать , а то ВДРУГ хуже станет .

Сидите дома и не рискуйте .
Не делайте опрометчивых шагов .

Жизнь одна и ее не купишь.

Лучше быть испуганным и живым засранцем , чем храбрым покойником.
(мультфильм Сименсы )
Будьте ответственными и помогите ближнему своему по возможности.
Особенно старикам .
Всем Здоровья .
Берегите себя и других.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:45

Хо хо, третій місяць запроторений прибиральницею. Навіть прикольно, ану Ірино, тупе створіння від народження, ще на місяць, чи може безстроково вже, пора? Тут або я тебе, або ти мене. Краще тобі вибачитись за свою недолугу модерацію, прикладів з доказами накопичились ціла купа. Чекаю.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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