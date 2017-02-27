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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48054806480748084809 ... 4811>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 384
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
177
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:56

  холява написав:Реальность в Украине .

Началась пандемия .
Много людей отнеслись к этому с ответственностью и соблюдают рекомендации епидимиологов.
Еще большая часть отнеслась к этому -хоть бы что, абы сохранить деньги и купить доллары.

И еще пожрать , а то ВДРУГ хуже станет .

Сидите дома и не рискуйте .
Не делайте опрометчивых шагов .

Жизнь одна и ее не купишь.

Лучше быть испуганным и живым засранцем , чем храбрым покойником.
(мультфильм Сименсы )
Будьте ответственными и помогите ближнему своему по возможности.
Особенно старикам .
Всем Здоровья .
Берегите себя и других.

РЫ.СЫ Я прошу вас не нажимать плюс .
Это для вашего блага написано.


Ну как сказать
Вчера выбрался в Метро со списком затариться. Народ больше половины без масок, с детьми толпятся по маркету. На обратном проезжал мимо эпика - парковка забита вся!
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:02

yarick26

Привет , старина .

Это все , до той поры , пока не увидят результат пандемии.

В Италии и Испании увидели и услышали трупный запах , но было уже поздно.

Соблюдайте рекомендации для сохранения жизни ваших близких и вас.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:03

  yarick26 написав:Народ больше половины без масок,

А зачем эти беспомощные маски? Они только хуже делают! Столько людей ходят по магазинам в масках с выражением на лице "мы спасены" и с сочувствием к тем, у кого маски нет. Маски только создают ложное чувство безопасности, но ни от чего не защищают. А тот, кто кашляет, должен дома сидеть, а не в маске кашлять на людей. Только в Украине довели до идиотизма ситуацию с масками - главное создать видимость действий вместо того, чтобы что-то делать.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:03

  orest написав:Апокаліптчний плач Рубіні сьогодні сюди вже кілька разів запостили... На противагу перед сном, я трохи оптимізму від Бернанке закину. Бо всі вже такі перелякані, що в ясний весняний полудень можуть тіні своєї до смерті перелякатися...

Колишній голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Бен Бернанке заявив, що рецесія, спричинена пандемією коронавірусу, буде короткостроковою.

Таким чином, відновлення світової економіки після кризи буде доволі швидким, пише PYMNTS.com із покликанням на словам Бернанке.


https://24tv.ua/investment/retsesiya_u_ ... z_n1305133

особисто для мене Рубіні - це не той всесвітньо відомий аналітик, який спрогнозував кризу 2008 (раз в десятирічку вангувати фінансовий обвал на сумі негативного фундаменту -> феноменального таланту не треба), а той, хто за останні декілька років хоронив Біткоїн в N раз більше, чим Зебра євровалюту, такоє :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:08

Зеленский сообщил, что встречался с лидерами фракций и призвал их собраться в Раде на внеочередное заседание на этих выходных и проголосовать за законы.

Источники в Раде сказали "Стране", что Зеленский встречался с лидерами фракций по одному, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Президент уговаривал проголосовать сразу за два закона, которые нужны для получения кредита МВФ - за землю и по Приватбанку.

Источники также говорят, что далеко не у всех эти просьбы нашли отклик. Голосов по-прежнему не хватает, так как значительная часть «слуг народа» голосовать не хочет.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:09

АндрейМ

Добрый Вечер.
Если можно , удалите ваше сообщение.
Маски помогают ,хоть и не долго .
Хоть и на "выхлоп" , НО помогают.

Не злитесь , сейчас это ни к чему.

Очень ПРОШУ и других ПОВРЕМЕНИТЬ или отложить ни кому не нужные упреки.
Психика должна быть в порядке.

Будет день и будет пища для личного общения.
Востаннє редагувалось холява в Чет 26 бер, 2020 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:11

  холява написав:АндрейМ

Добрый Вечер.
Если можно , удалите ваше сообщение.
Маски помогают ,хоть и не долго .
Хоть и на "выхлоп" , НО помогают.

Не злитесь , сейчас это ни к чему.

Маски уменьшают вирусную загрузку, что в свою очередь увеличивает шансы иммунитета справиться. Так кажется Комаровский вещал ))
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:11

  АндрейМ написав:
  yarick26 написав:Народ больше половины без масок,

А зачем эти беспомощные маски? Они только хуже делают! Столько людей ходят по магазинам в масках с выражением на лице "мы спасены" и с сочувствием к тем, у кого маски нет. Маски только создают ложное чувство безопасности, но ни от чего не защищают. А тот, кто кашляет, должен дома сидеть, а не в маске кашлять на людей. Только в Украине довели до идиотизма ситуацию с масками - главное создать видимость действий вместо того, чтобы что-то делать.


Не доктор, не могу рассуждать о их беспомощности.
Насколько понимаю они ограничивают «выхлоп» носителя, причём сам носитель может быть без сиптомов. Ну и почему-то весь мир в масках.
А вообще маска неудобна
У меня противогаз )))) в нем уютнее
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:12

завтра на МБ стрьомний день, у гривнепатріотів повинні бути надії на відскок, наприклад, від 28.5, або ~26.65, потрібне закриття тижня не вище 28.25 :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:13

Пан холява, моє вітання, а що Ви взагалі тут робите?!Я маю на увазі на форумі, Ви ж все одно заходите на Мінфін і там черпаєте інформацію. Після ДС тут цілковита темрява, інколи читаю, диву даюсь, наче всі дебіли зібрались тут в одне стадо.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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