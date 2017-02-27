Началась пандемия . Много людей отнеслись к этому с ответственностью и соблюдают рекомендации епидимиологов. Еще большая часть отнеслась к этому -хоть бы что, абы сохранить деньги и купить доллары.
И еще пожрать , а то ВДРУГ хуже станет .
Сидите дома и не рискуйте . Не делайте опрометчивых шагов .
Жизнь одна и ее не купишь.
Лучше быть испуганным и живым засранцем , чем храбрым покойником. (мультфильм Сименсы ) Будьте ответственными и помогите ближнему своему по возможности. Особенно старикам . Всем Здоровья . Берегите себя и других.
РЫ.СЫ Я прошу вас не нажимать плюс . Это для вашего блага написано.
Ну как сказать Вчера выбрался в Метро со списком затариться. Народ больше половины без масок, с детьми толпятся по маркету. На обратном проезжал мимо эпика - парковка забита вся!
А зачем эти беспомощные маски? Они только хуже делают! Столько людей ходят по магазинам в масках с выражением на лице "мы спасены" и с сочувствием к тем, у кого маски нет. Маски только создают ложное чувство безопасности, но ни от чего не защищают. А тот, кто кашляет, должен дома сидеть, а не в маске кашлять на людей. Только в Украине довели до идиотизма ситуацию с масками - главное создать видимость действий вместо того, чтобы что-то делать.
orest написав:Апокаліптчний плач Рубіні сьогодні сюди вже кілька разів запостили... На противагу перед сном, я трохи оптимізму від Бернанке закину. Бо всі вже такі перелякані, що в ясний весняний полудень можуть тіні своєї до смерті перелякатися...
Колишній голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Бен Бернанке заявив, що рецесія, спричинена пандемією коронавірусу, буде короткостроковою.
Таким чином, відновлення світової економіки після кризи буде доволі швидким, пише PYMNTS.com із покликанням на словам Бернанке.
особисто для мене Рубіні - це не той всесвітньо відомий аналітик, який спрогнозував кризу 2008 (раз в десятирічку вангувати фінансовий обвал на сумі негативного фундаменту -> феноменального таланту не треба), а той, хто за останні декілька років хоронив Біткоїн в N раз більше, чим Зебра євровалюту, такоє
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
А зачем эти беспомощные маски? Они только хуже делают! Столько людей ходят по магазинам в масках с выражением на лице "мы спасены" и с сочувствием к тем, у кого маски нет. Маски только создают ложное чувство безопасности, но ни от чего не защищают. А тот, кто кашляет, должен дома сидеть, а не в маске кашлять на людей. Только в Украине довели до идиотизма ситуацию с масками - главное создать видимость действий вместо того, чтобы что-то делать.
Не доктор, не могу рассуждать о их беспомощности. Насколько понимаю они ограничивают «выхлоп» носителя, причём сам носитель может быть без сиптомов. Ну и почему-то весь мир в масках. А вообще маска неудобна У меня противогаз )))) в нем уютнее
Пан холява, моє вітання, а що Ви взагалі тут робите?!Я маю на увазі на форумі, Ви ж все одно заходите на Мінфін і там черпаєте інформацію. Після ДС тут цілковита темрява, інколи читаю, диву даюсь, наче всі дебіли зібрались тут в одне стадо.