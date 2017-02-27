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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 480648074808480948104811>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 384
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
177
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:18

Перес де Куэльяр
Ви повністю на мінфін перейшли?
Дайте посилання на форум ;)
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:22

  Перес де Куэльяр написав:Пан холява, моє вітання, а що Ви взагалі тут робите?!Я маю на увазі на форумі, Ви ж все одно заходите на Мінфін і там черпаєте інформацію. Після ДС тут цілковита темрява, інколи читаю, диву даюсь, наче всі дебіли зібрались тут в одне стадо.

*Відправлено з Чату



Брат , здесь и на минфине , много умных людей .
Ввиду своей скромности и чтобы не обижать других , многие благосклонно делятся своими знаниями , информацией и мыслями .

Это подчеркивает особые качества общества , еще не все потерянно.
Некоторые иногда выпускают пар ,но так и построена наша жизнь.
Время тяжелое и надо все перенести с умом и пониманием .

Меня тоже заносит , когда я вижу или не могу промолчать прочитав что то.
Согласитесь , что наша жизнь состоит из вопросов и ответов на них ,и не всегда следует поддаваться эмоциям.
Я надеюсь , что скандалов будет минимум.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:24

  Перес де Куэльяр написав:Пан холява, моє вітання, а що Ви взагалі тут робите?!Я маю на увазі на форумі, Ви ж все одно заходите на Мінфін і там черпаєте інформацію. Після ДС тут цілковита темрява, інколи читаю, диву даюсь, наче всі дебіли зібрались тут в одне стадо.

*Відправлено з Чату

Самокритично. Смілива заява.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:25

Видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 26 бер, 2020 22:33, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:27

  twin написав:В квітні також пдв будуть наливати?
НДС возмещается в автоматическом режиме. В апреле будут возмещать то, что заявлено к возмещению в декларации за февраль, которая подаётся до 20 марта , атак же то, что не было по каким то причинам возмещено за январь и ранее
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:28

  hamster bear написав:
  baraka написав:попробовал покупку валюты через ПроКредит, вот такое вышло

Купівля валюти згідно заявки № ********* від 26 березня 2020 р. за курсом МВРУ 28,12250000

Это уже выполненная заявка или только оформление самой заявки? Там при оформлении запроса берется расчетный валютный курс, как правило, предыдущего дня. А купят для вас по рынку завтра или по тому крусу, который вы прописали вручную, если он равен или ниже рынка. Плюс комиссия за операцию. Для продажи валюты было 0,2%, на покукпу не знаю.


Банк "закрывает" вашу заявку по курсу МВРУ в диапазоне 12 - 13 часов. Около 14.00 валюту или гривну зачисляют на счёт.
Комиссия при продаже и покупке одинаковая - 0.2%.
Очень удобный сервис, особенно в моменты значительного курсового разброса между наличкой и межбанком.
Но есть одна проблема - доллары с 18 марта снять со счета невозможно...
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:32

  Перес де Куэльяр написав:
  DIV написав:Самокритично. Смілива заява.

https://minfin.com.ua/blogs/perezdecuel ... com3823252

*Відправлено з Чату


Перес , я форум обожаю .
Много людей , которые в этой кутерьме стараются выжить .
Честь им и хвала , что они читают , анализируют делают выводы .
Минфин тоже люблю.

Но здесь я познакомился с Александром Алексеевичем еще в 2008 году , непревзойденным айсбергом мысли , добряком , учителем .
каким бы я был г*** , если бы покинул его ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:32

  АндрейМ написав:
  yarick26 написав:Народ больше половины без масок,

А зачем эти беспомощные маски? Они только хуже делают! Столько людей ходят по магазинам в масках с выражением на лице "мы спасены" и с сочувствием к тем, у кого маски нет. Маски только создают ложное чувство безопасности, но ни от чего не защищают. А тот, кто кашляет, должен дома сидеть, а не в маске кашлять на людей. Только в Украине довели до идиотизма ситуацию с масками - главное создать видимость действий вместо того, чтобы что-то делать.

Привет!
Чомусь в Італіі і Іспаніі в них ходять. В Чехіі - штраф, якщо без маски.
Пояснити?
- 80 відсотків народу не знає про те, що хворі і заражають інших.
- носити правда треба з розумом.
- той що кашляє дуже часто не збирається вдома сидіти , бо "мені пофіг молоді не вмирають"!
Тільки от дзвонив друг з Нью-Йорку і каже, що статистика по молодих в них не така вже й хороша. І без патологій :oops:
Адепти того, що бізнес вмре і прочая праві, але він можливо ще більше здохнеБ якщо не дотримуватись правил
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:35

  TylerTruman_ написав:завтра на МБ стрьомний день, у гривнепатріотів повинні бути надії на відскок, наприклад, від 28.5, або ~26.65, потрібне закриття тижня не вище 28.25 :roll:

28,50 цікавий рівень, готівковий вже почав готуватись)
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:36

Перес де Куэльяр
Повертайтесь ̶в̶ ̶с̶і̶м̶'̶ю̶ на фінанс.уа.
Вас цікаво читати, думаю і Вам спілкування тут було та буде в переважній більшості приємним! ;)
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