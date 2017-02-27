Перес де Куэльяр
Ви повністю на мінфін перейшли?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:18
Перес де Куэльяр
Ви повністю на мінфін перейшли?
Дайте посилання на форум
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:22
Брат , здесь и на минфине , много умных людей .
Ввиду своей скромности и чтобы не обижать других , многие благосклонно делятся своими знаниями , информацией и мыслями .
Это подчеркивает особые качества общества , еще не все потерянно.
Некоторые иногда выпускают пар ,но так и построена наша жизнь.
Время тяжелое и надо все перенести с умом и пониманием .
Меня тоже заносит , когда я вижу или не могу промолчать прочитав что то.
Согласитесь , что наша жизнь состоит из вопросов и ответов на них ,и не всегда следует поддаваться эмоциям.
Я надеюсь , что скандалов будет минимум.
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:24
Самокритично. Смілива заява.
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:25
Видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 26 бер, 2020 22:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:27
НДС возмещается в автоматическом режиме. В апреле будут возмещать то, что заявлено к возмещению в декларации за февраль, которая подаётся до 20 марта , атак же то, что не было по каким то причинам возмещено за январь и ранее
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:28
Банк "закрывает" вашу заявку по курсу МВРУ в диапазоне 12 - 13 часов. Около 14.00 валюту или гривну зачисляют на счёт.
Комиссия при продаже и покупке одинаковая - 0.2%.
Очень удобный сервис, особенно в моменты значительного курсового разброса между наличкой и межбанком.
Но есть одна проблема - доллары с 18 марта снять со счета невозможно...
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:32
Перес , я форум обожаю .
Много людей , которые в этой кутерьме стараются выжить .
Честь им и хвала , что они читают , анализируют делают выводы .
Минфин тоже люблю.
Но здесь я познакомился с Александром Алексеевичем еще в 2008 году , непревзойденным айсбергом мысли , добряком , учителем .
каким бы я был г*** , если бы покинул его ?
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:32
Привет!
Чомусь в Італіі і Іспаніі в них ходять. В Чехіі - штраф, якщо без маски.
Пояснити?
- 80 відсотків народу не знає про те, що хворі і заражають інших.
- носити правда треба з розумом.
- той що кашляє дуже часто не збирається вдома сидіти , бо "мені пофіг молоді не вмирають"!
Тільки от дзвонив друг з Нью-Йорку і каже, що статистика по молодих в них не така вже й хороша. І без патологій
Адепти того, що бізнес вмре і прочая праві, але він можливо ще більше здохнеБ якщо не дотримуватись правил
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:35
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:36
Перес де Куэльяр
Повертайтесь ̶в̶ ̶с̶і̶м̶'̶ю̶ на фінанс.уа.
Вас цікаво читати, думаю і Вам спілкування тут було та буде в переважній більшості приємним!
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