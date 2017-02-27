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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48074808480948104811>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 384
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
177
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пішла вода в хату...
До всієї місцевої кунсткамери, ще й недодаfна завітав. Можна, мінімум, тиждень не навідуватися. Чогось корисного серед помий і лайна вже не знайдеш...
Всім міцного здоровя і виваженості...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:40

Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением нового коронавируса (2019-nCoV):

В каких случаях следует носить маску

Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.

Если вы кашляете или чихаете, носите маску.

Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.
Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Когда все это закончится,
отключу телефон,
интернет и ТВ,
закроюсь дома и
буду неделю трогать себя руками за лицо.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В качестве разрядки после трудного дискуссионного дня, да еще и со взлетом налички:


Обращение Ассоциации врачей-психиатров в Израиле:
Дорогие друзья!
Тот факт, что находясь в карантине вы разговариваете с декоративными растениями
в вашем доме – это нормальное явление. Не нужно звонить нам по этому поводу.
Профессиональную помощь надо искать только в тех случаях,когда растения вам отвечают.
Спасибо за понимание, ваши измученные психиатры.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:46

  Перес де Куэльяр написав: Після ДС тут цілковита темрява, інколи читаю, диву даюсь, наче всі дебіли зібрались тут в одне стадо.

*Відправлено з Чату

Точно. Только тебя не хватало. :mrgreen:
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для ВСЕХ!
Интерактивная карта .
Обновляется каждое утро.

https://gordonua.com/news/society/vse-p ... 91984.html

Смотрите каждое утро , прежде чем пойти с дома . искать приключений на свою , короче "нижний сфинктер "
холява
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:49

  холява написав:Для ВСЕХ!
Интерактивная карта .
Обновляется каждое утро.

https://gordonua.com/news/society/vse-p ... 91984.html

Смотрите каждое утро , прежде чем пойти с дома . искать приключений на свою , короче "нижний сфинктер "


Гордон це рупор зебобібіків. Бреше як пес.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:51

  Автор77 написав:В качестве разрядки после трудного дискуссионного дня, да еще и со взлетом налички:


Обращение Ассоциации врачей-психиатров в Израиле:
Дорогие друзья!
Тот факт, что находясь в карантине вы разговариваете с декоративными растениями
в вашем доме – это нормальное явление. Не нужно звонить нам по этому поводу.
Профессиональную помощь надо искать только в тех случаях,когда растения вам отвечают.
Спасибо за понимание, ваши измученные психиатры.


Умница !
Где Вы это нашли ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:51

  Alex2006 написав:Видимо, вы недостаточно долго меня читаете, тогда бы знали, что я всегда оказываюсь прав :)


Брутальная насмешка над здравьім смьіслом. В бан...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да что-то нервишки стали шалить у сдавших по 25 и каждый день вангующих мифичиские откаты,господа работающие в стиле чайки: прилетел,нагадил,ускакал,может научитесь держать себя в рамках?

Тут так плохо,но обязательно надо пришкандыбать,фыркнуть,а потом обязательно надо просить слёзно плюсиков за свои "умоизвержения?".

Нда,вроде взрослые мальчики,за папами скучают,но ведут себя как невоспитанные девочки,фу,какая мерзость всплывает за гордостью павлинов,которые так напрасно надувают свои куцые хвосты((

так почему же так во второй половине дня взлетели на наличке,инсайд,что же произошло,что дало толчок бидам в район 28.50????
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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