Додано: Чет 26 бер, 2020 22:52

Да что-то нервишки стали шалить у сдавших по 25 и каждый день вангующих мифичиские откаты,господа работающие в стиле чайки: прилетел,нагадил,ускакал,может научитесь держать себя в рамках?



Тут так плохо,но обязательно надо пришкандыбать,фыркнуть,а потом обязательно надо просить слёзно плюсиков за свои "умоизвержения?".



Нда,вроде взрослые мальчики,за папами скучают,но ведут себя как невоспитанные девочки,фу,какая мерзость всплывает за гордостью павлинов,которые так напрасно надувают свои куцые хвосты((



так почему же так во второй половине дня взлетели на наличке,инсайд,что же произошло,что дало толчок бидам в район 28.50????

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.