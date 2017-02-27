Пішла вода в хату...
До всієї місцевої кунсткамери, ще й недодаfна завітав. Можна, мінімум, тиждень не навідуватися. Чогось корисного серед помий і лайна вже не знайдеш...
Всім міцного здоровя і виваженості...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пішла вода в хату...
До всієї місцевої кунсткамери, ще й недодаfна завітав. Можна, мінімум, тиждень не навідуватися. Чогось корисного серед помий і лайна вже не знайдеш...
Всім міцного здоровя і виваженості...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:40
Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением нового коронавируса (2019-nCoV):
В каких случаях следует носить маску
Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.
Если вы кашляете или чихаете, носите маску.
Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.
Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Когда все это закончится,
отключу телефон,
интернет и ТВ,
закроюсь дома и
буду неделю трогать себя руками за лицо.
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В качестве разрядки после трудного дискуссионного дня, да еще и со взлетом налички:
Обращение Ассоциации врачей-психиатров в Израиле:
Дорогие друзья!
Тот факт, что находясь в карантине вы разговариваете с декоративными растениями
в вашем доме – это нормальное явление. Не нужно звонить нам по этому поводу.
Профессиональную помощь надо искать только в тех случаях,когда растения вам отвечают.
Спасибо за понимание, ваши измученные психиатры.
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:46
Точно. Только тебя не хватало.
Монобанк - конченый недобанк :!:
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для ВСЕХ!
Интерактивная карта .
Обновляется каждое утро.
Смотрите каждое утро , прежде чем пойти с дома . искать приключений на свою , короче "нижний сфинктер "
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:49
Гордон це рупор зебобібіків. Бреше як пес.
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:51
Умница !
Где Вы это нашли ?
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:51
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да что-то нервишки стали шалить у сдавших по 25 и каждый день вангующих мифичиские откаты,господа работающие в стиле чайки: прилетел,нагадил,ускакал,может научитесь держать себя в рамках?
Тут так плохо,но обязательно надо пришкандыбать,фыркнуть,а потом обязательно надо просить слёзно плюсиков за свои "умоизвержения?".
Нда,вроде взрослые мальчики,за папами скучают,но ведут себя как невоспитанные девочки,фу,какая мерзость всплывает за гордостью павлинов,которые так напрасно надувают свои куцые хвосты((
так почему же так во второй половине дня взлетели на наличке,инсайд,что же произошло,что дало толчок бидам в район 28.50????
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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