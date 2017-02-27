МВФ може збільшити суму допомоги для України до $ 8 млрд, якщо Київ прийме анти-Коломойський закон — FT Якщо Верховна рада провалить голосування за анти-Коломойський закон, Україна зможе розраховувати тільки на $ 1,5 млрд від МВФ в рамках допомоги з подолання наслідків пандемії. Додаткове фінансування в розмірі мільярда доларів від Світового банку, ЄБРР та ЄС залежить від угоди з МВФ. Суть «Антиколомойського» закону: чому перемовини з МВФ зайшли в глухий кут саме через цей документ Відзначається, що обмеження, введені українським урядом для боротьби з коронавірусом, можуть за «оптимістичного сценарію» привести до спаду економіки на 5% за підсумками поточного року. «Через пандемію коронавірусу ситуація в економіці критична ... подальша відстрочка просто неможлива», - прокоментував ситуацію виконавчий директор ПриватБанку Петро Крумханзл. Лояльні Коломойському депутати виступлять проти законопроекту, «у нас достатньо голосів». Також Потураєв закликав колег з опозиційних партій підтримати законопроекту про ринок землі, прийняття якого є другою умовою для отримання допомоги МВФ. Крім депутатів від Слуги народу, про готовність проголосувати за анти-Коломойський закон в комменатріі виданню розповіли депутат від партії Голос та депутат від Європейської солідарності .
холява написав:Перес , я форум обожаю . Много людей , которые в этой кутерьме стараются выжить . Честь им и хвала , что они читают , анализируют делают выводы . Минфин тоже люблю. Но здесь я познакомился с Александром Алексеевичем еще в 2008 году , непревзойденным айсбергом мысли , добряком , учителем . каким бы я был г*** , если бы покинул его ?
Я Вас розумію, у Вас відбулася деградація, тобто Ви самі не помітили, як почали копирсатися в лайні. То хочу нагадати Вам, що ДС тримав все під своїм контролем, гілку робив більш цікавою і інформативною. До модераціі не підпускав навіть Ірину, яка пише з помилками і навіть Фейслеса, поки сам не розбереться. А що за рік тут сталося, смітник дегенератів, мрійників і клонів. А ще, помітив б*** багато роздали, як на ярмарці, понавішували Гуру валютного ринку, пройдисвіти, хоч би один прогноз написали вірний.
Автор77 написав:В качестве разрядки после трудного дискуссионного дня, да еще и со взлетом налички:
Обращение Ассоциации врачей-психиатров в Израиле: Дорогие друзья! Тот факт, что находясь в карантине вы разговариваете с декоративными растениями в вашем доме – это нормальное явление. Не нужно звонить нам по этому поводу. Профессиональную помощь надо искать только в тех случаях,когда растения вам отвечают. Спасибо за понимание, ваши измученные психиатры.
TylerTruman_ написав:завтра на МБ стрьомний день, у гривнепатріотів повинні бути надії на відскок, наприклад, від 28.5, або ~26.65, потрібне закриття тижня не вище 28.25
А почему гривнепатриотам надо на что-то надеяться завтра? Текущий курс на тонком МБ не имеет никакого значения, после того как все вернеться в свое русло, назад вернеться и курс, сейчас нужно просто расслабиться и переждать. А посматривать на МБ можно чисто для статистики, чтобы прикидывать, по чем нынче стригут оленей
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
orest написав:Пішла вода в хату... До всієї місцевої кунсткамери, ще й недодаfна завітав. Можна, мінімум, тиждень не навідуватися. Чогось корисного серед помий і лайна вже не знайдеш... Всім міцного здоровя і виваженості...
Ти хто тут? Недопрогнозист лісхоз кругляк, та збірник сміття по помийках різних. Що ти тут втираєш до сих пір? Розумні люди давно вже тебе не читають, твою маячню. І до речі твоє місце ти знаєш де, там , де тобі ДС його вказував.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 26 бер, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Ну нашел я не на форуме ,а в сети, там вот еще такое для разрядки :
* * * Ніякої надзвичайної ситуації немає, просто вони с*** ваші гроші на охорону здоров'я. * * * Виконані обіцянки Зеленського: 1. Повернув заробітчан. 2. Держава існує лише у смартфоні. * * * А у вас в семье в магазин тоже ходит тот, кого не жалко?.. * * * Сейчас лучшее время, чтобы поехать в АТБ и узнать, какие макароны и гречку не разобрали. Какая марка настолько мразотная, что её не берут даже под страхом смерти. * * * Основной принцип работы религии: 1. Любая глобальная хрень — господь послал испытание. 2. Выжили — господь спас. 3. Сдохли — господь покарал. * * * Неизвестно сколько продлится эта ситуация, так что советую заодно купить ёлку. * * * - Мама, я всё съел! - Вот поэтому мы и хотим, чтобы ты жил отдельно. * * *
Иногда шутки добавляют оптимизма и здоровья.
Чем больше улыбок - тем чище дискуссия на отличном форуме Финансы.юа !
Поэтому улыбаемся и дискутируем далее.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 26 бер, 2020 23:09, всього редагувалось 1 раз.