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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4808480948104811>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 384
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
177
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://nv.ua/ukr/biz/finance/mvf-zbils ... 78167.html



Ловіть підсумок від Financial Times, панове :



МВФ може збільшити суму допомоги для України до $ 8 млрд, якщо Київ прийме анти-Коломойський закон — FT
Якщо Верховна рада провалить голосування за анти-Коломойський закон, Україна зможе розраховувати тільки на $ 1,5 млрд від МВФ в рамках допомоги з подолання наслідків пандемії.
Додаткове фінансування в розмірі мільярда доларів від Світового банку, ЄБРР та ЄС залежить від угоди з МВФ.
Суть «Антиколомойського» закону: чому перемовини з МВФ зайшли в глухий кут саме через цей документ
Відзначається, що обмеження, введені українським урядом для боротьби з коронавірусом, можуть за «оптимістичного сценарію» привести до спаду економіки на 5% за підсумками поточного року.
«Через пандемію коронавірусу ситуація в економіці критична ... подальша відстрочка просто неможлива», - прокоментував ситуацію виконавчий директор ПриватБанку Петро Крумханзл.
Лояльні Коломойському депутати виступлять проти законопроекту, «у нас достатньо голосів». Також Потураєв закликав колег з опозиційних партій підтримати законопроекту про ринок землі, прийняття якого є другою умовою для отримання допомоги МВФ.
Крім депутатів від Слуги народу, про готовність проголосувати за анти-Коломойський закон в комменатріі виданню розповіли депутат від партії Голос та депутат від Європейської солідарності .
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:57

  холява написав:Перес , я форум обожаю . Много людей , которые в этой кутерьме стараются выжить . Честь им и хвала , что они читают , анализируют делают выводы . Минфин тоже люблю. Но здесь я познакомился с Александром Алексеевичем еще в 2008 году , непревзойденным айсбергом мысли , добряком , учителем . каким бы я был г*** , если бы покинул его ?

Я Вас розумію, у Вас відбулася деградація, тобто Ви самі не помітили, як почали копирсатися в лайні. То хочу нагадати Вам, що ДС тримав все під своїм контролем, гілку робив більш цікавою і інформативною. До модераціі не підпускав навіть Ірину, яка пише з помилками і навіть Фейслеса, поки сам не розбереться. А що за рік тут сталося, смітник дегенератів, мрійників і клонів. А ще, помітив б*** багато роздали, як на ярмарці, понавішували Гуру валютного ринку, пройдисвіти, хоч би один прогноз написали вірний.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:58

  холява написав:
  Автор77 написав:В качестве разрядки после трудного дискуссионного дня, да еще и со взлетом налички:


Обращение Ассоциации врачей-психиатров в Израиле:
Дорогие друзья!
Тот факт, что находясь в карантине вы разговариваете с декоративными растениями
в вашем доме – это нормальное явление. Не нужно звонить нам по этому поводу.
Профессиональную помощь надо искать только в тех случаях,когда растения вам отвечают.
Спасибо за понимание, ваши измученные психиатры.


Умница !
Где Вы это нашли ?

viewtopic.php?p=4912733#p4912733
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:03

  TylerTruman_ написав:завтра на МБ стрьомний день, у гривнепатріотів повинні бути надії на відскок, наприклад, від 28.5, або ~26.65, потрібне закриття тижня не вище 28.25 :roll:

А почему гривнепатриотам надо на что-то надеяться завтра? Текущий курс на тонком МБ не имеет никакого значения, после того как все вернеться в свое русло, назад вернеться и курс, сейчас нужно просто расслабиться и переждать. А посматривать на МБ можно чисто для статистики, чтобы прикидывать, по чем нынче стригут оленей :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:03

  orest написав:Пішла вода в хату...
До всієї місцевої кунсткамери, ще й недодаfна завітав. Можна, мінімум, тиждень не навідуватися. Чогось корисного серед помий і лайна вже не знайдеш...
Всім міцного здоровя і виваженості...

Ти хто тут? Недопрогнозист лісхоз кругляк, та збірник сміття по помийках різних. Що ти тут втираєш до сих пір? Розумні люди давно вже тебе не читають, твою маячню. І до речі твоє місце ти знаєш де, там , де тобі ДС його вказував.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 26 бер, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:04

  гуляйполе написав:Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

Какие такие правила? Теперь маски и одноразовые салфетки валяются по улицам и даже в подъездах.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну нашел я не на форуме ,а в сети, там вот еще такое для разрядки :

* * *
Ніякої надзвичайної ситуації немає, просто вони с*** ваші гроші на охорону здоров'я.
* * *
Виконані обіцянки Зеленського:
1. Повернув заробітчан.
2. Держава існує лише у смартфоні.
* * *
А у вас в семье в магазин тоже ходит тот, кого не жалко?..
* * *
Сейчас лучшее время, чтобы поехать в АТБ и узнать, какие макароны и гречку не разобрали. Какая марка настолько мразотная, что её не берут даже под страхом смерти.
* * *
Основной принцип работы религии:
1. Любая глобальная хрень — господь послал испытание.
2. Выжили — господь спас.
3. Сдохли — господь покарал.
* * *
Неизвестно сколько продлится эта ситуация, так что советую заодно купить ёлку.
* * *
- Мама, я всё съел!
- Вот поэтому мы и хотим, чтобы ты жил отдельно.
* * *



Иногда шутки добавляют оптимизма и здоровья.

Чем больше улыбок - тем чище дискуссия на отличном форуме Финансы.юа ! :)

Поэтому улыбаемся и дискутируем далее.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 26 бер, 2020 23:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:09

Перес де Куэльяр

Что там курс.ком.уа? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:11

  proftpd66 написав::!: :!:
ПОДОРОЖАЛИ ЕВРООБЛИГАЦИИ!!!
Украина 15/26 - перевыпущенные!

https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe ... 7-75-15-26
20.03.20 09:13:38
Letzter Preis 72,50
Veränderung zum Vortag +4,62%
20.03.20 17:02:47
Geld Brief
74,53 80,81
für 100.000 Stück für 100.000 Stück
Differenz zum Vortag 3,20 / 4,62%
Spread absolut / relativ 6,28 / 8,43%




  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:
сколько налили в пятницу НДС? ПДФ?

сколько заплатили?

может это спекули нерезы начали покупать гривну? потому что евробляхи дефолтные подорожали на +4.6% впервые за 2-3 неделе!


Letzter Preis 65,00
Veränderung zum Vortag +10,04%
20.03.20 17:17:21
Geld Brief
65,00 69,74
für 100.000 Nominal für 100.000 Nominal
Differenz zum Vortag 5,93 / 10,04%
Spread absolut / relativ 4,74 / 7,29%

:!: :!: +10% на 2030 год!!!!!11111

https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe ... -375-20-30



  proftpd66 написав:
Сегодня рост 6%, за 5 дней 10% рост.

Ukraine, Republik 7,75% 15/26
https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe ... 7-75-15-26

25.03.20 09:11:24
Letzter Preis 78,50
Veränderung zum Vortag +6,08%
25.03.20 13:36:01
Geld Brief
84,80 88,80
für 100.000 Stück für 100.000 Stück
Differenz zum Vortag 4,50 / 6,08%
Spread absolut / relativ 4,00 / 4,72%


Ukraine, Republik 7,375% 17/32

https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe ... -375-17-32

ВНИМАНИЕ!
за 1 день на +27,28%

5.03.20 11:38:53
Letzter Preis 87,33
Veränderung zum Vortag +27,28%
25.03.20 14:04:41
Geld Brief
84,03 87,60
für 200.000 Stück für 200.000 Stück
Differenz zum Vortag 18,72 / 27,28%
Spread absolut / relativ 3,57 / 4,25%



еврооблигации дородают


https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe ... 7-75-15-26

26.03.20 09:14:19
Letzter Preis 84,04
Veränderung zum Vortag +7,06%
26.03.20 17:28:08
Geld Brief
85,94 91,00
für 100.000 Stück für 100.000 Stück
Differenz zum Vortag 5,54 / 7,06%
Spread absolut / relativ 5,06 / 5,89%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Иногда шутки добавляют оптимизма и здоровья.
спсб.Маску постирал,использую как пропуск в магазины,Новую почту,АЗС.Влиятельные друзья предложили спецпропуска для автопередвижения по городу (видимо скоро понадобятся) -попросил на все авто.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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