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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48094810481148124813>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 384
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
177
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:14

Перес де Куэльяр


Я даже не знаю как бесконтактно Вам довести истину .

Вот я вообще ни чего не соображаю в экономике ,банковском деле .
Пишу .
Пишу о том , что я делаю , как зарабатываю или пролетаю.
Люди как бы поправляют меня , пишут,на самом деле, вот так и вот так .

А могли бы написать "ты тупая рожа " чего ты тут под ногами путаешься ?
Или скажем , пишут , но не так часто.
Как бы не договаривая .Соблюдая некие правила.

Я просто не понимаю , почему,именно сегодня, Вас потянуло на такие откровения ?
Так нельзя .

Придите на форум и делайте прогнозы , кто Вам мешает ?
Пишите пожалуйста.
Хотите поругать кого , в личку , мне ,мол ты не умный , ....а так вот с наскоку на всех.....
холява
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Только налик к вечеру чуть просел.

А тут с "телеграма" (почти официального и потому имеющего инсайд) слуг сообщают вот таке:

...."Источник в ОП сообщает, что с большой вероятностью заседания в субботу не будет, а если будет, то точно без земли и банков.
Для согласования этих вопросов еще требуется время....его нет...."

Не так все просто у нас получается.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:26

  V2 написав:Перес де Куэльяр
Повертайтесь ̶в̶ ̶с̶і̶м̶'̶ю̶ на фінанс.уа.
Вас цікаво читати, думаю і Вам спілкування тут було та буде в переважній більшості приємним! ;)

Та я знаю тут кожного, писав раніше. Оно, вже повилазили, трутні від яких користі нуль, а розумними себе виставляють, скоморохи недотяпані, такі як вован ПГТ Бердянськ, що він може вам написати по темі? А нічого. В Ореста в голові маячня, яку натягує на курс, пусте місце і таких тут 98%. І пишуть далі для плебса і дехто сприймає, аплодує. Є звісно ще дурні, але за них речі поки не веду, вони самі знають, що вони дурні.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:27

  Автор77 написав:Только налик к вечеру чуть просел.

А тут с "телеграма" (почти официального и потому имеющего инсайд) слуг сообщают вот таке:

...."Источник в ОП сообщает, что с большой вероятностью заседания в субботу не будет, а если будет, то точно без земли и банков.
Для согласования этих вопросов еще требуется время....его нет...."

Не так все просто у нас получается.

Ще мало депутатів з короною...
Подивимся, коли почнуть попадати до реанімації, чи врятує їх "бородата бабушка".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:32

  холява написав:Перес де Куэльяр


Я даже не знаю как бесконтактно Вам довести истину .

Вот я вообще ни чего не соображаю в экономике ,банковском деле .
Пишу .
Пишу о том , что я делаю , как зарабатываю или пролетаю.
Люди как бы поправляют меня , пишут,на самом деле, вот так и вот так .

А могли бы написать "ты тупая рожа " чего ты тут под ногами путаешься ?
Или скажем , пишут , но не так часто.
Как бы не договаривая .Соблюдая некие правила.

Я просто не понимаю , почему,именно сегодня, Вас потянуло на такие откровения ?
Так нельзя .

Придите на форум и делайте прогнозы , кто Вам мешает ?
Пишите пожалуйста.
Хотите поругать кого , в личку , мне ,мол ты не умный , ....а так вот с наскоку на всех.....
Пан холява, друже. Мене прибиральниця маринує третій місяць підряд, не рахуючи тижневі бани. Або вона вибачиться, або нехай йде геть зі своїми правилами, було б від кого бан отримувати. Я ж прошу безстроково, якщо ні, то не чіпайте мої повідомлення, бо буду лаятись.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:34

  Автор77 написав:Только налик к вечеру чуть просел.

А тут с "телеграма" (почти официального и потому имеющего инсайд) слуг сообщают вот таке:

...."Источник в ОП сообщает, что с большой вероятностью заседания в субботу не будет, а если будет, то точно без земли и банков.
Для согласования этих вопросов еще требуется время....его нет...."

Не так все просто у нас получается.

Страной управляют олигархи, а не ОП.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:35

  V2 написав:Перес де Куэльяр
Повертайтесь ̶в̶ ̶с̶і̶м̶'̶ю̶ на фінанс.уа.
Вас цікаво читати, думаю і Вам спілкування тут було та буде в переважній більшості приємним! ;)


не*уй он здесь нужен...кроме скандалов толку ноль...
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:38

  zzzzzz написав:НБУ вчера продал 130 млн наличных долларов 11 банкам. Выкупили весь предложенный объем.
Почему покупали 11 из 14 банков для меня загадка.

Системно важных у нас 14 банков.

Не продал, а отдал нал за безнал. Гривна в операции не участвовала.
И не 11, а 10 банков.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:39

  proftpd66 написав:Перес де Куэльяр

Что там курс.ком.уа? :lol:

Той чорномазий забанив безстроково. Написав я три коментаря. Це дуже подіяло на психічний стан мудератора.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:41

прошу прощения, может не совсем в тему...

Подскажите плиз, кто профи:
? могут ли быть доп.проблемы со здачей у нас (неКиев) купюры шв.франков, у которой от сгибаний пополам чуть треснул там верхний защитный пластиковый слой: только с одной стороны, миллиметра на 1-2 , хотя само основание купюры еще цело
?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 26 бер, 2020 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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