Додано: Чет 26 бер, 2020 23:27

Автор77 написав: Только налик к вечеру чуть просел.



А тут с "телеграма" (почти официального и потому имеющего инсайд) слуг сообщают вот таке:



...."Источник в ОП сообщает, что с большой вероятностью заседания в субботу не будет, а если будет, то точно без земли и банков.

Для согласования этих вопросов еще требуется время....его нет...."



Ще мало депутатів з короною...

